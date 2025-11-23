Amici 25, anticipazioni: tre nuovi ingressi, un'allieva in lacrime e Rudy Zerbi si ricrede Anche oggi, domenica 23 novembre 2025, appuntamento imperdibile con Amici, talent di Maria De Filippi: giudici, ospiti, sfide e spoiler sulle eliminazioni.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Che domenica sarebbe senza Amici 25? Non una domenica come le altre! Per questo anche oggi, 23 novembre 2025, non potete perdere un nuovo appuntamento con il talent condotto da Maria De Filippi e campione di ascolti. Nella nona puntata, registrata giovedì 20, gli allievi di canto e ballo si sfideranno per conquistare la vetta della classifica davanti alla giuria. In studio, anche ospiti musicali. Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

Amici 25, nona puntata: anticipazioni e ospiti di oggi (domenica 23 novembre)

Stando a quanto si apprende dalle anticipazioni di SuperGuida TV, nell’ottava puntata di Amici 25, in onda oggi, domenica 23 novembre, su Canale 5, alcuni allievi si sono trovati di fronte a una nuova sfida. Prima di conoscere i risultati finali, scopriamo come si sono svolti i confronti e quali sono stati i momenti più importanti della puntata. A giudicare le esibizioni sono stati Noemi e Fiorella Mannoia per la sezione canto, mentre per il ballo è intervenuto Sergio Bernal, ballerino classico. Tra gli ospiti musicali, Noemi ha presentato il suo nuovo singolo Bianca, e poi Fulminacci, che ha interpretato Niente di particolare. E come sono andate le esibizioni degli allievi? Ora vi sveliamo tutto. Valentina ha cantato Susan e, nonostante il brano fosse in inglese, Fiorella Mannoia ha apprezzato molto la sua interpretazione. Michele si è esibito con Vampire di Olivia Rodrigo; Noemi ha lodato la sua voce potente ma lo ha invitato a cercare più contatto con il pubblico. Gard ha portato Me Gustas Tu di Alfa con delle barre. Pur essendo ansioso e non abituato a questo stile, ha rischiato con successo: le insegnanti hanno evidenziato l’importanza di sperimentare e hanno apprezzato la sua credibilità e il senso del ritmo.

Opi ha cantato Tu sei per me, dimostrando grande sincerità e profondità: Rudy Zerbi – che la settimana scorsa fu molto severo – si è complimentato con lui e gli insegnanti hanno notato come la sua anima emergesse nell’interpretazione. Angie ha interpretato One degli U2; Noemi ha riconosciuto la difficoltà del brano e lodato la voce. Plasma ha cantato Tasche piene di sassi, con delle barre; Fiorella le ha consigliato di dare più dinamica al brano, ma ha comunque apprezzato l’esibizione. Infine, Flavia ha cantato Due vite di Marco Mengoni: ha ricevuto complimenti per l’interpretazione, ma si è percepita la sua forte emozione. Rimasta molto colpita dall’esito, non ha trattenuto le lacrime e ha confidato al pubblico di sentirsi sopraffatta durante la pubblicità.

Questa la classifica di canto:

Valentina

Michele

Gard

Opi

Angie

Plasma

Flavia

Per quanto riguarda il ballo, invece, Maria Rosaria si è esibita in una rumba con Mattia sulle note di Disfruto, ricevendo molti complimenti dal giudice per l’eleganza e la fedeltà alla danza. Alex, accompagnato da Alessia, ha ballato un jive su Blue Suede Shoes, impressionando per il movimento delle gambe, l’energia e la precisione nei passi. Pierpaolo ha proposto un assolo interpretativo su Il cielo, che il giudice apprezza molto e ritiene adatto a grandi palchi, scatenando però un acceso dibattito tra Maria e la Celentano. Anna, insieme a Michele, ha danzato sulle note di Un bel casino di Petit, mostrando musicalità, dinamismo e armonia con il partner. Paola ha ballato Un briciolo di allegria con Francesco, evidenziando una connessione intensa e naturale con il partner. Emiliano si è esibito in Black and Gold e in Wonder fuori gara. Infine, Alessio ha conquistato il pubblico con il contatto visivo, anche se deve migliorare nei movimenti.

Questa la classifica di ballo:

Maria Rosaria

Alex

Piepaolo

Anna

Emiliano

Paola

Alessio

Amici 25, gli allievi in sfida: chi rischia l’eliminazione (SPOILER), i nuovi inediti e nuovi ingressi

Prima di dirvi chi sono gli allievi finiti in sfida, vediamo come si sono svolte le sfide. Pierpaolo ha vinto la sua sfida; Paola ha subito affrontato la sfida rimasta in sospeso dalla settimana scorsa: giudicata da Gabriele Rossi. La vittoria di Paola è stata determinata dalla maggiore fluidità dei suoi movimenti. Anche Riccardo ha vinto la sua sfida, valutata da uno dei direttori della Sony. Gli allievi finiti in sfida, invece, sono: Flavia e Plasma per il canto, mentre Alessio per il ballo. Resta ancora da decidere, però, chi tra Paola ed Emiliano andrà in sfida (sempre per il ballo). Dopo Michelle, Gard, Angie, Plasma e Opi, anche gli altri allievi hanno presentato i loro inediti agli esperti di Radio Z, Radio RDS e Radio 105. Valentina ha cantato Meglio, scritto da Angelina; Flavia ha interpretato Qualcosa di grande. Riccardo ha proposto Prima di adesso, definito "classico, moderno e radiofonico", con potenziale anche internazionale. Michele ha presentato Leggerezza d’amore, un pezzo descritto come un "diesel".

Inoltre, ci sono stati tre nuovi ingressi: Lorenzo ed Elena (canto) e Giorgia (danza classica), che dovranno scegliere i loro insegnanti. Elena è stata proposta da Anna.

Dove vedere Amici in tv e in streaming

Se non volete perdervi la nona puntata di Amici 25, sintonizzatevi su Canale 5, alle ore 14:10 oggi, domenica 23 novembre 2025. Potrete seguire il talent anche in streaming su Mediaset Infinity.

