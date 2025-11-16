Amici 25, anticipazioni: colpaccio di Gard e un'allieva sparisce. Maglia choc di Celentano contro Emanuel Lo Nuovo appuntamento oggi, domenica 16 novembre, con Amici 25, talent di successo di Maria De Filippi: giudici, ospiti, sfide e spoiler sulle eliminazioni.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

Anche oggi, domenica 16 novembre 2025, su Canale 5 torna Amici 25, l’attesissimo talent di Maria De Filippi, che continua a conquistare il pubblico. Nell’ottava puntata, registrata giovedì 14, gli allievi di canto e ballo si contenderanno la vetta della classifica davanti alla giuria. Chi saranno gli ospiti musicali a farci compagnia? Scopriamo tutte le anticipazioni.

Amici 25, settima puntata: anticipazioni e ospiti di oggi (domenica 16 novembre)

Secondo le anticipazioni di SuperGuida TV, nell’ottava puntata di Amici 25, trasmessa oggi, domenica 16 novembre, su Canale 5, alcuni allievi hanno dovuto affrontare nuovamente una sfida. Prima di scoprire i risultati, vediamo come si sono svolti i confronti e quali sono stati i momenti salienti della puntata. I giudici chiamati a valutare le esibizioni sono stati, per il canto Ermal Meta e Alessandro Cattelan, Giuseppe Gioffrè e Francesco Mariottini per il ballo. Come ospiti musicali: Ermal Meta, che ha cantato Io ti conosco accompagnato da Elena e Francesco nella coreografia, ed Eddie Brock, che ha eseguito Non è mica te. Sul fronte esibizioni, invece, partiamo con il canto. Gabriele Gard ha ricevuto molti complimenti dai giudici per la sua interpretazione. Valentina ha cantato La Cura di Franco Battiato, portando coraggio sul palco e ottenendo apprezzamenti per essersi messa in gioco, con i giudici che hanno sottolineato l’importanza di affrontare ciò che spaventa. Michele ha interpretato I Survive di Capaldi, riuscendo a trasmettere la carica emotiva richiesta dal brano, con un piccolo appunto su un po’ di timore percepito. Angie ha cantato Paracetamolo di Calcutta, mentre Plasma si è esibito con Le luci della città di Coez, spiegando di non aver aggiunto sue barre perché il testo gli ricordava la sua adolescenza.

Flavia ha interpretato L’amore si odia, mostrando grande intensità emotiva ma con il consiglio di non lasciarsi sopraffare dall’emozione, mentre Riccardo ha cantato Sono solo parole di Noemi, con i giudici che ne hanno apprezzato l’attenzione alla delicatezza del brano. Infine, Michelle ha portato Baby One More Time, un brano meno emotivo ma che richiedeva attitudine, con il consiglio di aprirsi di più al pubblico.

Questa la classifica di canto:

Gard

Valentina

Michele

Angie

Plasma

Flavio

Riccardo

Michelle

Per quanto riguarda il ballo, invece, Alex si esibisce con Alessia sulle note di Bailando e conquista tutti per la sua presenza scenica, dominando il palco con naturalezza. Anna danza con Elena, mostrando dinamismo e tecnica apprezzabile, anche se le viene suggerito di fare attenzione alla parte toracica; Emiliano balla con Francesco sulle note di Pregherò e riceve complimenti da Mariottini, con il consiglio di curare i passaggi intermedi per rendere l’esibizione più completa. Alessio, con Giulia sulle note di Ex di Irama ed Elodie, viene apprezzato per l’energia e la capacità di sostenere il confronto con la partner. Pierpaolo, pur mostrando energia ed espressività, deve migliorare la tecnica. Maria Rosaria si esibisce con Mattia e Gioffrè le fa notare che le manca l’emozione.

Questa la classifica di ballo:

Alex

Anna ed Emiliano (parimerito)

Pierpaolo

Alessio

Maria Rosaria

Amici 25, gli allievi in sfida: chi rischia l’eliminazione (SPOILER) e i nuovi inediti

Prima di annunciare quali allievi sono finiti in sfida oggi ad Amici 25, vediamo come sono andate le sfide della puntata. Michelle ha vinto la sua sfida, trasmessa nel day time del 12 novembre. Anche Opi ha superato il suo esame: dopo aver spiegato la sua proposta per restare nella scuola, ha cantato un brano di Ligabue e uno di Emma Marrone. Le valutazioni sono state contrastanti: Anna Pettinelli gli ha dato voti bassi, mentre Rudy e Lorella gli hanno assegnato la sufficienza, sottolineando come in questa occasione Opi abbia mostrato un lato nuovo, più controllato e meno "urlato". Ne è nato un battibecco tra Anna e Zerbi, ma alla fine Opi è rimasto nella scuola. Paola, invece, non ha potuto sostenere la sua sfida perché assente. Pierpaolo ha vinto la sua sfida, anch’essa trasmessa nel day time del 12 novembre. Infine, Maria Rosaria ha aperto la puntata con la sua esibizione, giudicata da Federico Lelli: sfida superata.

Gli allievi finiti allo spareggio sono: Maria Rosaria e Pierpaolo per il ballo; Michelle e Riccardo per il canto. Sono stati presentati i primi inediti, valutati dai rappresentanti di RDS, RTL e Radio 105. Michelle ha portato Gipsy, giudicata un brano già sentito; Gard con Inferno ha ricevuto commenti molto positivi per la modernità del pezzo e per la sua capacità interpretativa; Angie con Poco, poco è stata definita radiofonica e pop; Plasma con Perdere te ha mostrato un buon flow, pur avendo ancora margine di miglioramento; Opi con Fahrenheit è stato apprezzato per il timbro personale e per la forza della canzone. La prossima settimana saranno presentati gli altri inediti.

Durante la puntata, Alessandra Celentano indossava una maglietta con la frase "Il tuo parere appoggialo pure lì, grazie", che ha dichiarato essere rivolta a Emanuel Lo.

Dove vedere Amici in tv e in streaming

L’ottava puntata di Amici andrà in onda oggi, domenica 16 novembre 2025, su Canale 5, alle 14:10. Potete seguire il programma anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity.

