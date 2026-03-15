Amici 25, anticipazioni: gara ‘sospesa’ e caos regolamento prima del Serale. Cosa succede
L'ultima puntata prima del Serale sarà un omaggio agli allievi e ai loro percorsi all'interno del talent di Maria De Filippi. Ecco che cosa vedremo in dettaglio.
Il conto alla rovescia è quasi terminato. Oggi pomeriggio, domenica 15 marzo, va in onda l’ultima puntata del pomeridiano di Amici 25. E questa volta sarà un episodio diverso dal solito: niente sfide, niente eliminazioni, ma un racconto dettagliato del cammino che ha portato ciascuno dei 17 concorrenti a conquistare la maglia del Serale. Un appuntamento emozionante prima del grande salto in prima serata, previsto per sabato 21 marzo su Canale 5. Ecco tutti i dettagli.
Amici 25, le anticipazioni di oggi (domenica 15 marzo)
L’ultima domenica del pomeridiano di Amici, in onda oggi dalle 14 alle 15.30 su Canale 5, non seguirà classico format consolidato. La produzione ha infatti scelto di raccontare la crescita umana e artistica di ogni allievo, dalle difficoltà iniziali ai progressi che li hanno portati fino al traguardo del Serale. Un modo per far entrare ancora di più il pubblico nelle storie dei protagonisti, prima che la competizione si faccia davvero seria.
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Le polemiche sul regolamento e i 17 finalisti
Prima di arrivare a questo momento ‘amarcord’, però, non sono mancate le discussioni accese. Il cambio di regolamento deciso dalla produzione, con 17 concorrenti al Serale invece di 12, non ha convinto tutti. I sì per accedere alla finalissima sono passati da tre a due, condizione che in pratica ha spianato la strada a (quasi) tutti gli allievi arrivati fino a questo punto del talent di Maria De Filippi. L’unica esclusa è stata la ballerina Giulia, giudicata da Alessandra Celentano non ancora pronta per la competizione in prima serata.
Ecco i 17 concorrenti qualificati al Serale. I cantanti sono:
- Angie
- Michele
- Gard
- Caterina
- Elena
- Valentina
- Plasma
- Riccardo
- Lorenzo
- Opi.
I ballerini ammessi invece sono:
- Alessio
- Simone
- Kiara
- Antonio
- Emiliano
- Alex
- Nicola.
Le tre squadre del Serale e la giuria
Un’altra novità di questa edizione riguarda la composizione delle squadre. Il duo Zerbi-Celentano è stato confermato, forte del successo dello scorso anno ( il loro team aveva prodotto il vincitore Daniele Doria). Mentre Lorella Cuccarini e Veronica Peparini formeranno una squadra tutta al femminile, e Anna Pettinelli ed Emanuel Lo si uniranno in un’altra accoppiata inedita. Ecco i team:
- Team Zerbi-Celentano: Caterina, Emiliano, Antonio, Plasma, Nicola, Riccardo, Elena
- Team Cuccarini-Peparini: Angie, Lorenzo, Michele, Alex, Simone
- Team Pettinelli-Lo: Alessio, Kiara, Opi, Gard, Valentina.
Il mistero più grande resta quello legato alla giuria. I nomi circolati con maggiore insistenza sono quelli di Emma Marrone, Irama e Rossella Brescia, ma nulla è ancora ufficiale. Anche se negli ultimi giorni sono salite parecchio le quotazioni di Elisa e Gigi D’Alessio. La verità la scopriremo a breve.
Quando e dove vedere la puntata di Amici 25
L’ultimo episodio del pomeridiano di Amici 25 andrà in onda oggi, domenica 15 marzo, alle ore 14 su Canale 5. Come al solito, la puntata sarà visibile anche in modalità streaming e on demand sulla piattaforma di Mediaset Infinity.
Guida TV
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19 Marzo 2026
Ore 14Rai 2
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