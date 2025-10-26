Amici 25, anticipazioni: tripla eliminazione e polemiche. Alessandra Celantano caccia un ballerino Oggi domenica 26 ottobre 2025 su Canale va in onda la quinta puntata di Amici 25: ospiti Emma Marrone e Trigno, giurata 'extra', sfide e spoiler.

La quinta puntata di Amici 25, in onda domenica 26 ottobre su Canale 5, si preannuncia densa di emozioni e ribaltamenti. Nel corso della registrazione avvenuta venerdì 24 ottobre, ben tre allievi sono stati eliminati dalla scuola, mentre nuovi talenti hanno fatto il loro ingresso, pronti a rimettere tutto in discussione. Dopo un mese di convivenza e lezioni intense, la competizione entra nel vivo e il livello si alza notevolmente. Ecco tutte le anticipazioni.

Anticipazioni Amici (26 ottobre): una gara di canto accesissima

La competizione canora ha offerto momenti di grande intensità. In testa alla classifica si è piazzato Riccardo, che ha emozionato tutti con La mia storia con te di Alessandra Amoroso. A seguire, Valentina con Where Is My Husband e Flavia con The Shoop Shoop Song. A sorpresa, Michele non ha potuto partecipare alla gara: Lorella Cuccarini gli ha sospeso la maglia dopo un comportamento ritenuto inappropriato nella scorsa puntata. Anche questo episodio ha acceso il dibattito tra i professori e gli allievi, evidenziando quanto sia importante la disciplina oltre al talento. Tra le altre esibizioni, Plasma ha deciso di andare volontariamente in sfida, sostenendo che Opi meritasse di restare, un gesto che ha colpito tutti per la sua sportività. Questa la classifica della gara di canto:

Primo: Riccardo con La mia storia con te di Alessandra Amoroso

con La mia storia con te di Alessandra Amoroso Secondo: Valentina con Where Is My Husband

Where Is My Husband Terzo: Flavia con The Shoop Shoop Song

con The Shoop Shoop Song Michelle ha cantato Love Story di Taylor Swift

ha cantato Love Story di Taylor Swift Gard si è esibito in Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti

si è esibito in Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti Plasma ha interpretato Non sei tu di Gazelle aggiungendo delle barre

ha interpretato Non sei tu di Gazelle aggiungendo delle barre Opi ha cantato My Sharona

ha cantato My Sharona Ultimo posto: Penelope con Don’t know why di Norah Jones.

La classifica di ballo e la dedica speciale

Per quanto riguarda la danza, Maria Rosaria∫con una rumba intensa sulle note di Falling, danzata con Mattia Zenzola. Al secondo posto Emiliano, che ha interpretato Take Me to Church, mentre al terzo si è posizionato Alessio. In coda alla classifica Anna, mentre il ballottaggio finale ha visto coinvolti Alex e Pierpaolo, con quest’ultimo scelto per la sfida dai compagni di classe.

Prima: Maria Rosaria che ha danzato sulle note di Falling una rumba insieme a Mattia Zenzola

che ha danzato sulle note di Falling una rumba insieme a Mattia Zenzola Secondo: Emiliano sulle note di Take me to the church

sulle note di Take me to the church Terzo posto: Alessio

Pierpaolo

Alex

Ultimo posto: Anna.

Amici 25, anticipazioni puntata 26 ottobre: tre allievi lasciano la scuola

Secondo quanto filtrato sul web dopo la registrazione, Tommaso, Frasa e Matilde sono ufficialmente fuori da Amici 25. La prima eliminazione ha riguardato Frasa, sconfitto nella sfida contro Angie, che conquista così un posto nella scuola. Poco dopo, anche Tommaso ha dovuto dire addio al programma, per decisione diretta della maestra Alessandra Celentano, che ha deciso di scaricare il ballerino con parole gelide: "Non voglio illuderlo, non ho visto in lui progressi sufficienti rispetto agli altri ragazzi".

Infine, Matilde ha perso la sua sfida contro Paola, nuova entrata tra gli allievi di danza. Tre addii che cambiano gli equilibri e mettono in luce la durezza di un percorso sempre più selettivo. Inoltre, durante la registrazione, i professionisti di Amici hanno anche reso omaggio ad Angelina Mango, danzando sulle note di Velo sugli occhi, in un momento toccante e sentito che ha commosso il pubblico in studio.

Amici, ospiti e giudici di oggi

A impreziosire la puntata ci saranno Emma Marrone, che canterà il suo ultimo singolo Brutta storia, e Trigno, che si esibira col brano Ragazzina. Rossella Brescia invece affiancherà la giuria delle sfide, regalando la sua esperienza e il suo sguardo critico sui ragazzi. Con questi presupposti, la nuova puntata di Amici 25 promette di essere una delle più intense di questa stagione.

