Amici 25, anticipazioni: tripla eliminazione e polemiche. Alessandra Celantano caccia un ballerino
Oggi domenica 26 ottobre 2025 su Canale va in onda la quinta puntata di Amici 25: ospiti Emma Marrone e Trigno, giurata 'extra', sfide e spoiler.
La quinta puntata di Amici 25, in onda domenica 26 ottobre su Canale 5, si preannuncia densa di emozioni e ribaltamenti. Nel corso della registrazione avvenuta venerdì 24 ottobre, ben tre allievi sono stati eliminati dalla scuola, mentre nuovi talenti hanno fatto il loro ingresso, pronti a rimettere tutto in discussione. Dopo un mese di convivenza e lezioni intense, la competizione entra nel vivo e il livello si alza notevolmente. Ecco tutte le anticipazioni.
Anticipazioni Amici (26 ottobre): una gara di canto accesissima
La competizione canora ha offerto momenti di grande intensità. In testa alla classifica si è piazzato Riccardo, che ha emozionato tutti con La mia storia con te di Alessandra Amoroso. A seguire, Valentina con Where Is My Husband e Flavia con The Shoop Shoop Song. A sorpresa, Michele non ha potuto partecipare alla gara: Lorella Cuccarini gli ha sospeso la maglia dopo un comportamento ritenuto inappropriato nella scorsa puntata. Anche questo episodio ha acceso il dibattito tra i professori e gli allievi, evidenziando quanto sia importante la disciplina oltre al talento. Tra le altre esibizioni, Plasma ha deciso di andare volontariamente in sfida, sostenendo che Opi meritasse di restare, un gesto che ha colpito tutti per la sua sportività. Questa la classifica della gara di canto:
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
- Primo: Riccardo con La mia storia con te di Alessandra Amoroso
- Secondo: Valentina con Where Is My Husband
- Terzo: Flavia con The Shoop Shoop Song
- Michelle ha cantato Love Story di Taylor Swift
- Gard si è esibito in Nonno Hollywood di Enrico Nigiotti
- Plasma ha interpretato Non sei tu di Gazelle aggiungendo delle barre
- Opi ha cantato My Sharona
- Ultimo posto: Penelope con Don’t know why di Norah Jones.
La classifica di ballo e la dedica speciale
Per quanto riguarda la danza, Maria Rosaria∫con una rumba intensa sulle note di Falling, danzata con Mattia Zenzola. Al secondo posto Emiliano, che ha interpretato Take Me to Church, mentre al terzo si è posizionato Alessio. In coda alla classifica Anna, mentre il ballottaggio finale ha visto coinvolti Alex e Pierpaolo, con quest’ultimo scelto per la sfida dai compagni di classe.
- Prima: Maria Rosaria che ha danzato sulle note di Falling una rumba insieme a Mattia Zenzola
- Secondo: Emiliano sulle note di Take me to the church
- Terzo posto: Alessio
- Pierpaolo
- Alex
- Ultimo posto: Anna.
Amici 25, anticipazioni puntata 26 ottobre: tre allievi lasciano la scuola
Secondo quanto filtrato sul web dopo la registrazione, Tommaso, Frasa e Matilde sono ufficialmente fuori da Amici 25. La prima eliminazione ha riguardato Frasa, sconfitto nella sfida contro Angie, che conquista così un posto nella scuola. Poco dopo, anche Tommaso ha dovuto dire addio al programma, per decisione diretta della maestra Alessandra Celentano, che ha deciso di scaricare il ballerino con parole gelide: "Non voglio illuderlo, non ho visto in lui progressi sufficienti rispetto agli altri ragazzi".
Infine, Matilde ha perso la sua sfida contro Paola, nuova entrata tra gli allievi di danza. Tre addii che cambiano gli equilibri e mettono in luce la durezza di un percorso sempre più selettivo. Inoltre, durante la registrazione, i professionisti di Amici hanno anche reso omaggio ad Angelina Mango, danzando sulle note di Velo sugli occhi, in un momento toccante e sentito che ha commosso il pubblico in studio.
Amici, ospiti e giudici di oggi
A impreziosire la puntata ci saranno Emma Marrone, che canterà il suo ultimo singolo Brutta storia, e Trigno, che si esibira col brano Ragazzina. Rossella Brescia invece affiancherà la giuria delle sfide, regalando la sua esperienza e il suo sguardo critico sui ragazzi. Con questi presupposti, la nuova puntata di Amici 25 promette di essere una delle più intense di questa stagione.
Potrebbe interessarti anche
Amici 25, anticipazioni: Pettinelli canta con D’Alessio e un allievo crolla in lacrime
Oggi, domenica 12 ottobre, imperdibile appuntamento con la terza puntata di Amici 25...
Amici 25, anticipazioni: torna Chiamamifaro, Peparini furiosa e tensione alle stelle tra prof
Oggi domenica 19 settembre 2025 nel pomeriggio di Canale 5 va in onda il quarto appu...
Amici 25, anticipazioni: scontro di fuoco tra due prof, un’allieva si ribella e caos regolamento
Oggi domenica 5 ottobre 2025 su Canale 5 c’è la seconda puntata di Amici 25: il nuov...
Amici, pagelle: Ilary Blasi precisa e travolgente (7), Tommaso si spoglia (5), Zerbi e Pettinelli già esagerano (4)
Promossi e bocciati, top e flop della seconda puntata del domenicale di Amici 25 in ...
Amici 25, il cast è completo: Alessio, Michelle e tutti gli allievi. Poi brividi per una tragedia
La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi è ufficialmente iniziata con l...
Amici 25, Lorella Cuccarini sotto attacco e un allievo si ribella: lo scontro infuocato
Aria tesa nella scuola di Maria De Filippi. Tutti sono disposti ad entrare nella scu...
Amici 25, le pagelle: Maria De Filippi ricorda tutto (8), le urla assurde di Pettinelli e Rudy Zerbi (4)
Promossi e bocciati e top e flop della puntata di domenica 19 ottobre dello storico ...
Amici 25, un’allieva crolla e la prima classifica dei prof fa esplodere le polemiche: “Ma si può piangere?”
Nel daytime di oggi, Penelope ha avuto un momento di crisi, superato grazie ai prezi...