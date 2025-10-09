Amici 25, Lorella Cuccarini sotto attacco e un allievo si ribella: lo scontro infuocato Aria tesa nella scuola di Maria De Filippi. Tutti sono disposti ad entrare nella scuola, ma gli insegnanti sembrano essere più severi del solito. Ecco cosa succede.

Sarà una puntata tutt’altro che tranquilla quella di Amici 2025 in onda domenica 12 ottobre su Canale 5. La nuova registrazione ha lasciato il segno tra sfide serrate, giudizi che dividono e un clima che inizia a farsi pesante tra professori e allievi. Il talent di Maria De Filippi entra nel vivo e, questa volta, non mancano scontri diretti e reazioni inaspettate.

Amici, anticipazioni 12 ottobre: giudici e ospiti della puntata

A dare un volto diverso alla domenica di Amici ci penseranno Oriella Dorella e Gigi D’Alessio, chiamati a giudicare le prove della settimana. Sul palco arriveranno anche Fabrizio Moro e Achille Lauro, ospiti musicali di peso, pronti a infiammare lo studio con due performance molto attese. Una combinazione di generi e stili che renderà la puntata più dinamica del solito.

Lorella Cuccarini sotto attacco

La tensione vera esplode durante il momento delle valutazioni di canto. Lorella Cuccarini commenta l’esibizione di Opi, sottolineando che la sua voce le sembra "troppo forzata". L’allievo, però, non la prende affatto bene e replica a tono, spiegando che quella è semplicemente la sua voce: "La mia voce è così, non mi sto sforzando". Il confronto si accende e, per qualche secondo, lo studio si fa gelido. Nonostante la calma apparente, è chiaro che qualcosa tra i due si sia incrinato. Opi finisce ultimo nel ranking di canto, mentre la Cuccarini difende la sua posizione, convinta che certe osservazioni servano solo a spingere gli allievi a migliorarsi. Ma la sensazione è che il rapporto tra i due sarà tutto fuorché semplice nelle prossime settimane.

Le sfide di canto al cardiopalma

Sul fronte delle sfide, Michele conquista il pubblico e la giuria con una versione intensa di "Glicine", mentre lo sfidante si ferma su "Ancora". Una vittoria netta che conferma il suo buon momento. Situazione più complicata per Michelle, che si salva di poco dopo una gara combattuta con Frasa. Il suo posto nella scuola resta saldo, ma le prossime settimane saranno decisive per capire se riuscirà a risalire la classifica.

Danza, emozioni e verdetti

Anche la danza regala emozioni forti. Anna convince Maura Paparo con un’esibizione sulle note di "Sarò libera" di Emma, mostrando determinazione e sensibilità. Dopo qualche esitazione, la giudice sceglie di premiarla, riconoscendole la crescita e l’impegno. Meno fortunati Alex e Alessio, entrambi finiti in sfida e a rischio eliminazione dopo una settimana sottotono.

Cambia tutto nel voto degli allievi

Tra le novità più interessanti, arriva una modifica al sistema delle nomination: niente più bigliettini anonimi, le votazioni saranno a voce. Una scelta che promette di rendere i momenti in casetta ancora più tesi e sinceri, senza possibilità di nascondersi dietro l’anonimato. Domenica, insomma, Amici 2025 promette scintille: tra giudizi contestati, confronti diretti e nuove regole, la scuola di Maria De Filippi si prepara a una puntata intensa, dove le emozioni lasceranno inevitabilmente il segno.

