Questa domenica 22 febbraio 2026 si preannuncia un pomeriggio ricco di colpi di scena per gli appassionati di Amici 25. La ventesima puntata del talent show di successo di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, porta con sé novità sul meccanismo di valutazione e sulle nuove maglie dorate conquistate dagli allievi. Ecco le anticipazioni di cosa vedremo oggi.

Amici 25, ventesima puntata: anticipazioni e ospiti di oggi (domenica 22 febbraio)

In questa puntata, a differenza delle precedenti, non sono stati i tradizionali professori o ospiti a valutare le performance, ma alcuni spettatori selezionati a caso tra il pubblico. A supporto di questa scelta, sono stati chiamati Fiorella Mannoia per il canto ed Eleonora Abbagnato per il ballo. Tra le novità anche la presenza in studio di Briga, che si è esibito con il suo nuovo singolo "Sognatori". Come riportato da SuperGuidaTv: "Maria De Filippi ha scelto i giudici di ballo con la Maestra Alessandra Celentano, mentre Lorella Cuccarini e la conduttrice hanno scelto quelli di canto.

Per quanto riguarda la gara di canto, il podio vede al primo posto Lorenzo, che ha cantato "Per tutta la vita" di Noemi ricevendo una standing ovation. Secondo posto per Angie, che si è esibita sulle note di "Back to Black" e ha ricevuto i complimenti di Fiorella Mannoia. Seguono Riccardo, che ha cantato "Destinazione Paradiso" e Valentina con "Leon on". Gard ha interpretato "Karma", sbagliando ma ricevendo comunque consigli preziosi dalla Mannoia, mentre Elena, pur ultima, ha convinto sia i professori sia il pubblico: Fiorella Mannoia ha dato un giudizio positivo, dicendo di essere stata catturata da lei, anche dal pubblico le rivelano di vederla già come una rock star.

La classifica di canto:

Nella classifica di ballo, primo posto per Nicola, seguito da Simone, che ha ricevuto critiche da Eleonora Abbagnato ma anche la difesa della sua prof Veronica Peparini per le sue abilità di break dance. Terzo posto per Antonio e ultimo per Giulia, che nonostante ciò è stata elogiata dalle due giudici scelte dal pubblico.

La classifica di ballo:

Nicola;

Simone;

Antonio;

Giulia;

Amici 25: chi è il nuovo allievo promosso al Serale (SPOILER)

Il momento più atteso della puntata riguarda l’accesso al Serale. Dopo Emiliano, Alex e Michele, Angie riesce a indossare la maglia dorata, grazie al voto dei compagni e al giudizio positivo dei professori: La giovane cantante del team di Lorella Cuccarini è riuscita a convincere tutti i professori, anche Anna Pettinelli che sembrava quella meno propensa a dare l’ok, ottendo i tre sì necessari ad assicurargli la maglia del Serale. Delusione, invece, per Simone che non riesce a superare l’esame davanti ai professori: a rovinare (per il momento) il suo sogno è Emanuel Lo.

Dove vedere Amici in tv e in streaming

L’appuntamento è quindi fissato per oggi domenica 22 febbraio, alle 14.00 su Canale 5, seguito alle 15.30 dal collegamento con Verissimo, condotto da Silvia Toffanin. Una puntata che promette tensione, sorprese e nuove emozioni nella corsa verso il Serale.

