Amici 25, Angelo Madonia giudice conquista tutti: “Nuovo prof di ballo”, cosa c’è di vero L’ospitata del ballerino alla corte del talent show di Maria De Filippi ha messo d’accordo il pubblico sul web: si spalancano le porte del cast?

Angelo Madonia convince tutti ad Amici 25. L’ospitata del ballerino come giudice della tredicesima puntata talent show di Maria De Filippi, infatti, ha messo d’accordo il pubblico soprattutto sul web. L’ex volto di Ballando con le Stelle e compagno di Sonia Bruganelli ha conquistato gli appassionati e in tanti chiedono ora il suo ingresso in pianta stabile nel cast del programma. Cosa succederà? Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 25, Angelo Madonia giudice: l’ospitata

La tredicesima puntata della fase pomeridiana di Amici 25 è stato l’ultimo appuntamento del 2025 prima della lunga pausa natalizia del talent show e, per l’occasione, ha visto tre giudici d’eccezione: Arisa per il canto, Angelo Madonia e Garrison Rochelle per il ballo. Maria De Filippi ha infatti voluto fare le cose in grande con tre super-ospiti e Madonia, in particolare, ha impressionato il pubblico. L’ex ballerino di Ballando con le Stelle è stato giudice della gara di ballo (vinta da Emiliano) e ha convinto quasi tutti tra studio e pubblico a casa. Dopo la burrascosa rottura con Milly Carlucci, infatti, il suo nome era stato accostato proprio al programma di Canale 5 per prendere il posto della uscente Deborah Lettieri; successivamente il corpo docenti fece però spazio a un grande ritorno come quello di Veronica Peparini e il tutto sfumò. Questa ospitata, tuttavia, potrebbe essere veramente il preludio a un suo ingresso nel cast, magari a partire dalla prossima stagione o già come giudice del Serale di questa edizione (al posto di Elena D’Amario?). Al momento non ci sono né conferme né smentite riguardo questo scenario; quel che è certo è che il pubblico lo accoglierebbe a braccia aperte, come dimostrato sui social.

Il possibile nuovo ruolo nel cast di Amici di Maria De Filippi

L’eventuale ingresso di Angelo Madonia nel cast di Amici – come detto – sembrerebbe essere a dir poco gradito ai fan. La sua ospitata come giudice della tredicesima puntata ha infatti messo d’accordo gli appassionati e gran parte del pubblico ha chiamato il suo nome a gran voce per un avvicendamento. "L’anno prossimo voglio Madonia o la Togni al posto di Emanuel", Non sarebbe male se fosse un prof di Amici, chi sa prima o poi", Valore aggiunto alla puntata! Sarebbe bello vederti come prof ad Amici", "Sarebbe bello vederlo come nuovo prof di ballo", "Vogliamo il maestro Angelo ad Amici", etc. si legge sui social, dove in tanti lo vedono a un cattedra così come possibile nuovo giudice: "Mettete Madonia come giudice al Serale", "Angelo il modo in cui hai finito di lavorare a Ballando con le stelle è stato profondamente ingiusto, quindi sono molto contenta per te", "Maria Amici 2026 in giuria Angelo", "Che bei giudizi che hai dato ai ragazzi!", "Un ruolo che si addice alla tua competenza e professionalità, purtroppo a Ballando hanno preferito il trash e la maleducazione".

