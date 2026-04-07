Amici 25, Amadeus vuole di più: “Il malumore non manca”, il retroscena sul trasloco (totale) a Mediaset
La parentesi da giudice del talent per il buon Amadeus potrebbe non bastare: l’idea del trasloco alla rete del Biscione si fa sempre più strada.
Il serale di Amici 25 ha inevitabilmente restituito ad Amadeus visibilità e centralità, ma per il conduttore quella di Canale 5 potrebbe essere molto più di una semplice parentesi. Dopo l’addio alla Rai e la nuova avventura sul Nove, il conduttore si trova oggi a fare i conti con risultati ben lontani dai fasti del passato. E mentre il pubblico lo applaude accanto a Maria De Filippi, dietro le quinte si parla già di un possibile clamoroso cambio di rotta. Ecco tutti i dettagli.
Amadeus al Nove: ascolti deludenti e malumori dietro le quinte
L’esperienza sul Nove, iniziata con grandi aspettative, si è rivelata per Amadeus molto più complicata del previsto. Prima di tutto, il programma Chissà chi è, ovvero la versione rivisitata de I Soliti Ignoti della Rai, si è rivelato un vero e proprio flop, tanto da essere chiuso in anticipo per i bassi ascolti. A seguire, anche i nuovi format come The Cage a Like a Star hanno faticato a decollare, con dati spesso fermi attorno al 2-3% di share e poche centinaia di migliaia di spettatori. Solo la prima edizione de La Corrida è riuscita a farsi davvero apprezzare, ma anche in questo caso i risultati non sono apparsi abbastanza soddisfacenti.
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In altre parole, parliamo di numeri decisamente lontani da quelli a cui Amadeus ci aveva abituati durante gli anni d’oro in Rai. Non sorprende quindi che, secondo diverse indiscrezioni, il clima non sia dei più sereni. "Dietro le quinte il malumore non manca", ha infatti rivelato il settimanale Nuovo Tv proprio in merito al percorso di Amadeus al Nove. Una situazione che alimenta dubbi e riflessioni sul futuro del conduttore.
Amadeus vuole di più: il retroscena sul trasloco (totale) a Mediaset
In questo scenario, la partecipazione ad Amici di Amadeus assume un significato diverso, forse più ampio di quello che fino a poco tempo fa potevamo ipotizzare. Il talent di Maria De Filippi è senza dubbio una vetrina potente e vincente, ma per Amadeus potrebbe non bastare più un ruolo da giudice. Ad oggi, l’idea di un "trasloco totale" a Mediaset inizia a farsi sempre più concreta. Secondo le ultime voci, infatti, il conduttore ambirebbe a tornare protagonista assoluto in una rete generalista capace di garantirgli ascolti importanti.
Mediaset potrebbe dunque rivelarsi la scelta giusta per ricominciare e tornare ad essere il vero Re degli ascolti, ma sullo sfondo resta anche l’ipotesi di un eventuale ritorno in Rai che, nonostante l’addio del conduttore, non avrebbe mai chiuso davvero le porte al buon Amadeus. Insomma, il futuro del conduttore appare tutt’altro che scritto, e il suo prossimo passo potrebbe cambiare ancora una volta gli equilibri della televisione.
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