Amici 25, i numeri impietosi delle vendite degli ex allievi: il flop è clamoroso Il verdetto del mercato discografico reale è spietato: persino il trionfatore dell'edizione non riesce a entrare tra i primi 50. Ecco tutti i dati che certificano la delusione

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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Numeri deludenti, posizioni di classifica da bassifondi, brani che non sfondano. A una settimana dalla fine del lungo percorso televisivo di Amici, analizzando i dati di vendita dei giovani cantanti che quest’anno si sono sfidati all’interno del talent non c’è da essere ottimisti, né guardando i dati assoluti né, tantomeno, facendo un confronto con i numeri portati a casa dagli allievi della scuola di Maria De Filippi, solo un anno fa.

Amici è un modello ormai in crisi? Il flop delle vendite

C’è da dire che in questa edizione del talent di Canale 5, già durante la fase del domenicale si faceva molta fatica a intravedere qualcuno, tra i giovani talenti in competizione, che spiccasse rispetto a tutti gli altri, rimanevano tutti lì, su una linea media che evidentemente, non basta a conquistare poi risultati significativi nel mondo discografico reale. Ma si può parlare davvero di flop? Vediamo i numeri di cui stiamo parlando: Catalina e Plasma, con i loro album, non sono entrati nemmeno nella top 100 FIMI. In generale i dischi dei cantanti di Amici sono andati meglio come vendite su supporti fisici, quindi Cd e vinili, rispetto alla classifica generale.

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Vale per i primi due citati e vale anche per Gard e Angie, lontanissimi dalla zona alta della classifica generale. Non arriva tra i primi 50 nemmeno il vincitore Lorenzo Salvetti, già "bambino prodigio" secondo l’entusiasta soprannome affibiatogli da Achille Lauro suo mentore a X Factor e vincitore finale di Amici 25 ma che ancora, dopo tutte queste apparizioni in tv e una vittoria, non riesce a sfondare in quanto a vendite.

Ma a parlare più di tutti forse, sono i numeri che paragonano le vendite degli inediti degli alunni della scorsa stagione del talent di Maria De Filippi con quelli degli inediti di questa edizione, ovviamente riferiti allo stesso periodo dell’anno. Secondo i dati raccolti da All Music Italia, i 32 inediti pubblicati dagli allievi dell’ultima edizione hanno totalizzato complessivamente circa 16,8 milioni di ascolti. Nello stesso periodo dell’anno precedente, gli inediti di Amici avevano superato i 34 milioni di streaming.

Questi numeri riaccendono ovviamente le polemiche o anche semplicemente suscitano domande sulla capacita di un talent da cui sono usciti negli anni passati quelle che oggi sono grandi star della musica italiana come Elodie, Annalisa e Alessandra Amoroso, solo per citare i primi tre nomi che ci vengono in mente di essere ancora una fabbrica di talenti che possano poi trovare un effettivo mercato una volta usciti dalla scuola. Forse questi dati vanno presi come uno spunto di riflessione per capire se c’è da aggiustare un po’ il tiro in vista della prossima edizione del programma.

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