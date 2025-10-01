Amici 25, un’allieva crolla e la prima classifica dei prof scatena il caos: “Ma si può piangere?”
Nel daytime di oggi, Penelope ha avuto un momento di crisi, superato grazie ai preziosi consigli di Maria De Filippi. Mentre i fan del talent si sono scatenati online.
Il day time di Amici 25 di mercoledì 1 ottobre 2025 si apre con un momento carico di emozione. La giovane cantante Penelope, uno dei nuovi volti arrivati nella scuola, ha chiamato la nonna in videochiamata per annunciarle l’ingresso nel talent. Ma subito dopo è arrivato un momento di crisi, che ha reso necessario l’intervento (come al solito provvidenziale) di Maria. A seguire, è stata comunicata la prima classifica di questa edizione, con reazioni forti sia tra i concorrenti e che tra i fan social. Ecco qui sotto tutti i dettagli.
Amici 25, la crisi di Penelope e il confronto con Maria De Filippi
Approdare nel talent più popolare d’Italia non è facile, soprattutto per chi, come Penelope, si porta dietro le paure e le insicurezze tipiche della giovane età. Nel corso del daytime di oggi, dopo aver vissuto un momento di sconforto, l’allieva di Amici ha trovato supporto in Pierpaolo. "Adesso sto bene, prima stavo un attimo metabolizzando", ha ammesso, cercando di rassicurare innanzitutto se stessa.
A notare il suo malessere è stata anche Maria De Filippi, che come sempre è intervenuta con attenzione e delicatezza. "Sei spaventata, cosa ti fa paura? Hai avuto una crisi?" ha chiesto la conduttrice. E Penelope ha confessato: "Ho avuto paura di sentirmi sola, sbagliata, sì ho paura, in questa situazione mi sembra di essere tornata alle paure che avevo da piccola, mi manca casa sì…".
Non è mancato quindi l’incoraggiamento sincero della padrona di casa: "Credo che stare qua pian piano ti tolga il senso di disagio, ma non è un obbligo stare qua, puoi andare a casa quando vuoi. Poi conoscerai le persone e legherai con alcune di loro, le lezioni ti divertiranno". Maria ha proseguito toccando un altro tasto dolente: "Sei fidanzata? Ti manca?", "Sì, sono fidanzata da poco, mi manca tantissimo", ha replicato Penelope. Al che De Filippi l’ha rassicurata: "Ma puoi sentirlo eh". E Penelope, con nuovo slancio, è corsa a chiamare il suo compagno. Riuscendo finalmente a tranquillizzarsi.
La classifica dei prof di Amici e il caos sui social
Nel frattempo, come accade puntualmente ogni anno, i primi verdetti della classifica dei professori hanno immediatamente innescato un acceso dibattito sui social, con il pubblico diviso tra ironia e indignazione per i voti assegnati agli allievi. Non sono mancate frasi piuttosto caustiche e cariche di disappunto, come "Ma si può piangere per un due alla prima esibizione?", mentre altri già prevedono bersagli annunciati all’interno della classe: "Immagino già che Michelle sarà il bersaglio continuo di quest’anno della Pettinelli". C’è anche chi sottolinea la severità dei giudizi ("Michelle praticamente è stata polverizzata") e chi resta allibito dalle scelte degli insegnanti ("Cominciamo bene con sti voti assurdi!", "La Pettineli che dà 5 a Riccardo… io non ho parole…").
Il clima, insomma, appare già infuocato dalle prime battute del talent. Mentre i fan del programma iniziano a farsi un’idea dei beniamini per cui tiferanno quest’anno. Ma anche dei professori da criticare più aspramente.
La prima classifica di Amici 2025
Ecco la classifica completa delle esibizioni della prima puntata di Amici 2025:
- Michele
- (a parimerito) Plasma e Riccardo
- Valentina
- Penelope
- (a parimerito) Frasa e Gard
- Flavia
- Opi
- Michelle.
