Amici 25, il cast è completo: Alessio, Michelle e tutti gli allievi. Poi brividi per una tragedia La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi è ufficialmente iniziata con le prime registrazioni, che hanno svelato anche tutti gli allievi

Amici è tornato. La nuova edizione del talent show di Maria De Filippi, infatti, è ufficialmente iniziata con le prime registrazioni che si sono tenute ieri. L’inizio delle riprese ha anche svelato il cast al completo, rivelando di fatto il nome di tutti gli allievi che entreranno nella scuola e non solo. Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 25, il cast al completo: Michelle, Alessio e tutti gli allievi

La 25esima edizione di Amici è alle porte è la stagione 2025/26 del talent show di Maria De Filippi è di fatto già cominciata. Il primo appuntamento è fissato per domenica 28 settembre 2025 nel consueto slot del pomeriggio di Canale 5, ma ieri giovedì 25 settembre si sono tenute le prime registrazioni dell’anno che hanno ‘spoilerato’ i primi dettagli su questa edizione, a partire dal cast. La prima sessione di riprese – come detto – non solo ha anticipato la presenza di tantissimi ospiti (da Irama a Geppi Cucciari e Stash fino a Francesca Fagnani e Simona Ventura, ad annunciare il ‘suo’ nuovo Grande Fratello), ma ha anche rivelato tutti gli allievi e i professori che entreranno nella scuola di Maria De Filippi.

Confermatissimi gli insegnanti di canto Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli. Per il ballo tornano Alessandra Celentano ed Emanuel Lo e la new entry (che in realtà è una vecchia conoscenza) Veronica Peparini, già prof. di danza dal 2013 al 2022. Per quanto riguarda gli allievi, invece, non mancano le sorprese. Come anticipato negli ultimi giorni infatti, nel cast di Amici 25 c’è anche Michelle Cavallaro, volto già visto in tv nella seconda edizione de Il Collegio. Siciliana classe 2003, Michelle non ha mai nascosto la sua passione per il canto e oggi, dopo essere una vera e propria influencer sui social, riproverà a inseguire il suo sogno. Un sogno a cui invece aveva dovuto rinunciare Alessio Di Ponzio lo scorso anno a causa di un infortunio, ma l’ex allievo è pronto a rimettersi in gioco. Spicca poi il nome di Maria Rosaria Dalmonte, già popolare sui social e che nel 2016, a soli sette anni, diventò virale con la sua performance a Ballando con le Stelle. Di seguito la lista completa del cast degli allievi:

Michelle Cavallaro, cantante.

Alessio Di Ponzio, ballerino.

Maria Rosaria Dalmonte, ballerina.

Plasma, cantante.

Riccardo Stimolo, cantante.

Gabriele Gard, cantante.

Emiliano Fiasco, ballerino.

Flavia Buoncristiani, cantante.

Francesco Saias, cantante.

Michele, cantante.

Valentina Pesaresi, cantante.

Pierpaolo Monzillo, ballerino.

Penelope Maria Massa, cantante.

Opi, cantante.

Matilde Sofia Fazio, ballerina.

Tommaso Troso, ballerino.

Il momento da brividi per ricordare Paolo Mendico

Nel corso delle prime registrazioni dell’anno di Amici 25 – come rivelato dal portale SuperGuida Tv – c’è stato anche spazio per un momento di riflessione particolarmente toccante. Alcuni ballerini, infatti, hanno realizzato un’esibizione per omaggiare la memoria di Paolo Mendico, il ragazzo che si è tolto la vita pochi giorni fa dopo essere stato vittima di ripetuti episodi di omobitransfobia e violenza: "Ad Amici 25 si parla anche di temi seri. I professionisti hanno voluto rendere omaggio al ragazzo di 14 anni che ha perso la vita con una coreografia molto toccante. Protagonista del ballo: Francesco Fasano. Tra i ballerini vi erano: Elena D’Amario, Michele, Giulia Stabile, Chiara, Alessia e Isobel" si legge sul sito.

