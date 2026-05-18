Amici 25, Achille Lauro si commuove per Lorenzo Salvetti: “Super talento, che emozione”. Il precedente (deludente) a X Factor Il cantautore romano ha commentato con orgoglio la vittoria del suo ex allievo. Era arrivato in finale nell'edizione 2024 del talent Sky. Poi la rinascita dal basso.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Lorenzo Salvetti ha vinto Amici 25. Ma una delle reazioni più significative non è arrivata dallo studio di Canale 5 bensì dai social. Achille Lauro, suo ex coach a X Factor, gli ha infatti dedicato parole di orgoglio e incoraggiamento che chiudono simbolicamente un cerchio apertosi due anni fa. Quando Salvetti raggiunse la finale del talent Sky per poi fermarsi a un passo dalla vetta. Vediamo qui sotto i particolari.

Amici 25, il trionfo di Lorenzo Salvetti dopo X Factor

La finale di Amici 25, andata in onda ieri sera su Canale 5, si è chiusa con la vittoria di Lorenzo Salvetti. Mentre Alessio Di Ponzio ha conquistato la categoria ballo e il secondo posto assoluto. Un esito che ha diviso il pubblico fin da subito: da una parte c’è chi ritiene che Lorenzo sia il vincitore ‘giusto’, anche per il riscatto personale dopo l’esperienza a X Factor; dall’altra c’è invece chi avrebbe voluto la consacrazione di Alessio, considerato il volto simbolo di questa edizione soprattutto dopo il ritiro forzato dell’anno scorso, per l’infortunio a un passo dal serale.

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Per chi seguiva anche il talent di Sky, quello di ieri è stato in ogni caso un déjà‑vu. I fan di X Factor avevano conosciuto Lorenzo nella stagione 2024 del programma, quando era riuscito a entrare nella squadra di Achille Lauro e a spingersi fino alla finalissima di Piazza del Plebiscito, chiudendo al quarto posto dietro la vincitrice Mimì Caruso. All’epoca, nonostante il talento e l’impatto notevole, l’uscita di Lorenzo non si era tradotta in un vero boom discografico. Complice forse la giovanissima età, una direzione artistica ancora ‘work in progress’ e un mercato saturissimo.

Da qui la scelta di rimettersi in gioco partendo da zero, e presentarsi ai casting di Amici 25. Nella scuola di Maria De Filippi Salvetti ha trovato un percorso più strutturato sulla scrittura e sulle esibizioni dal vivo, e ha pubblicato diversi inediti – come "Stupida vita", "Prima di te e dopo" e "Dimmelo tu" – che finiranno nel suo primo EP "Stupida vita" in uscita il 22 maggio. La finale del 17 maggio, vinta al televoto su Alessio con uno scarto minimo, ha chiuso quindi un arco narrativo che va ben oltre una singola stagione televisiva. E sa decisamente di rivincita.

Il messaggio commosso di Achille Lauro

Tra le tante reazioni social arrivate dopo la proclamazione, a spiccare oggi è quella di Achille Lauro, che con Lorenzo aveva condiviso il percorso a X Factor. Il cantautore ha usato Instagram per complimentarsi con l’ex allievo, sottolineando proprio la sua capacità di ripartire dopo una delusione e di mettersi di nuovo in gioco. "Che bello vedere crescere questo super talento, mettersi in gioco e buttarsi in nuove avventure", ha scritto prima del verdetto nelle sue storie. " Buona fortuna a lui e a tutti i concorrenti di Amici. Che vinca il migliore! E per chi non vincerà, ricordatevi che una carriera si costruisce in vent’anni, e i cavalli migliori si vedono al traguardo".

Poi è arrivato un secondo messaggio, stavolta appena dopo il trionfo ufficiale di Lorenzo: "AND THE WINNER ISSS Lorenzo Salvetti BABYYY! Che emozione! Contentissimo per Lori e per la sua splendida famiglia! Complimenti anche a tutti gli altri ragazzi che hanno partecipato a questa edizione. Ricordatevi che i sogni si realizzano per chi continua a crederci e a impegnarsi, e che la vostra carriera è solo all’inizio!".

Le parole di Lauro, insomma, dimostrano che il trionfo di Salvetti non è solo la vittoria di un concorrente di Amici, ma anche la conferma della bontà dell’investimento artistico fatto da Achille stesso. E il fatto che oggi, da lontano, il cantautore rivendichi quel percorso con orgoglio, dà alla serata di Canale 5 un retrogusto tutto particolare. L’allievo è stato finalmente incoronato dal maestro.

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