Amici 2026, “Giordana Angi nuova prof dopo Pettinelli”: la scelta (sorprendente) che può rilanciare lo show La cantautrice ed ex allieva del talent di Maria De Filippi potrebbe portare una ventata d’aria fresca rimettendo la musica al centro della cattedra

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Il cantiere di Amici 26 è ormai aperto e si parla con sempre più insistenza di una possibile ‘rivoluzione’. Tra novità e possibili cambi di rotta, Maria De Filippi sarebbe a caccia dell’erede di Anna Pettinelli per la cattedra di canto e, stando alle ultime indiscrezioni, la nuova insegnante potrebbe essere Giordana Angi, ex finalista del programma e volto storico della trasmissione. Scopriamo tutti i dettagli.

Amici 26, Giordana Angi nuova prof di canto?

La 26esima edizione di Amici potrebbe dare il via a una nuova ‘era’ del talent show di Maria De Filippi e, tra le novità più attese, c’è anche e soprattutto una new entry tra le fila dei professori. Stando a un rumor lanciato da All Music Italia, infatti, la nuova insegnante di canto potrebbe essere Giordana Angi. "È quanto ci risulta da fonti vicine alla produzione: la cantautrice, che con il talent di Maria De Filippi ha un legame lungo ormai otto anni, sarebbe in corsa per sedere sulla cattedra di canto nella prossima edizione del programma. Non ci sono conferme ufficiali da Fascino, l’indiscrezione va presa come tale. Ma se trovasse riscontro, non sarebbe una scelta a sorpresa: sarebbe piuttosto l’ultimo passo di un percorso che l’ha portata anno dopo anno, sempre più al centro del programma" si legge sul portale.

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L’eventuale ‘promozione’ della cantautrice classe 1994 arriverebbe dopo l’uscita di Anna Pettinelli, destinata a sbarcare in Rai ed entrare nel cast della nuova edizione di Tale e Quale Show. Negli ultimi anni Pettinelli è stata una delle protagoniste più ‘rumorose’ del programma e si è affermata come una vera e propria veterana del cast di Maria De Filippi. Giordana Angi rappresenterebbe invece una scelta completamente diversa. Ex allieva della scuola (seconda classificata nell’edizione 2018-2019), da anni gravita attorno al programma ricoprendo ruoli sempre più importanti, prima come tutor, poi come vocal coach e consulente artistica dei cantanti. Una presenza costante, ma sempre lontana dai riflettori principali. Affidarle una cattedra significherebbe valorizzare un percorso interno costruito nel tempo.

La scelta mirata dopo l’addio di Anna Pettinelli

Se Giordana Angi dovesse essere scelta effettivamente come nuova prof. di canto, il ‘messaggio’ di Maria De Filippi sarebbe piuttosto chiaro per Amici: riportare al centro la musica, il talento e la formazione (proprio come chiesto a gran voce dall’ex Luca Jurman), riducendo il peso delle dinamiche televisive e dei siparietti. Angi, infatti, non possiede certo la popolarità di altri volti storici del cast come Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini o della stessa Pettinelli. Proprio per questo la sua eventuale nomina avrebbe un forte valore simbolico, una decisione sorprendente per privilegiare le competenze artistiche rispetto alla notorietà televisiva e dare una nuova direzione al programma.

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