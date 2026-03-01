Amici, Anna Pettinelli: "Finché non passano i miei non appoggio nessuno" e scoppia il finimondo. Le lacrime di Nicola commuovono lo studio Continua la corsa al serale dei ragazzi della scuola di Maria De Filippi, e qualcuno pensa a una mossa a sorpresa che provoca una bufera di polemiche

Nuova domenica pomeriggio, nuovo appuntamento con la corsa verso il serale dei ragazzi di Amici, domenica 1 marzo 2026. A giudicare la gara di canto dei ragazzi della scuola di Maria De Filippi sono stati arrivati in studio Irene Grandi e il rapper, dj e producer Don Joe. A giudicare la gara di ballo invece, oggi, sono stati il coreografo e regista teatrale Giorgio Madia.

Ospiti in studio Giusy Buscemi, in procinto di ritornare a indossare i panni di Vanina, vicequestore a Catania, e Alessio Bernabei ex alunno.

La classifica di canto ha visto il primo posto di Lorenzo, che, finalmente, sembra tirare fuori quel talento e quella personalità che per molto tempo non aveva riconosciuto ad amici chi lo aveva seguito e apprezzato durante X Factor. La vittoria di oggi, è la conferma di ultime settimane finalmente in crescita.

Alle spalle di Lorenzo si piazza Elena, penultimo Opi e fanalino di coda Gard, che però ha poi conquistato la maglia oro.

La classifica di ballo ha invece visto la vittoria di Nicola, che poi ha anche sostenuto l’esame per la maglia oro, ultima Giulia.

Il ballerino Nicola commuove Amici

E proprio l’esame della maglia oro da parte del ballerino del team di Alessandra Celentano è stato uno dei momenti più intensi della puntata di domenica 1 marzo di Amici. Come sempre infatti, anche nel caso di Nicola, prima di iniziare l’esame per la maglia oro, Maria De Filippi chiede al ragazzo cosa vuol dire per lui la maglia del serale, e lui, parlando, a un certo punto scoppia in lacrime e rivela "questa maglia la vorrei dedicare a mia madre, che in questo momento non sta bene, e le vorrei regalare una cosa bella". E alla fine, a fare questo regalo grande alla mamma ci riesce, e ovviamente, si commuove ancora di più, mentre abbraccia anche la sua maestra Alessandra Celentano, visibilmente emozionata e soddisfatta. Poi dice subito: "Posso andare a fare una video chiamata? Questa è l’unica cosa che chiedo". "Vai!" risponte Maria De Filippi.

Se Nicola prima e poi Gard possono festeggiare il passaggio alla fase finale del talent, non riescono a passare l’esame nè Opi "bloccato" da Rudy Zerbi, nè Elena e Plasma, che non hanno conquistato il si di Anna Pettinelli. E questi tre esami sono infatti stati i momenti che hanno creato più scintille tra i due prof, Zerbi e Pettinelli, che hanno trovato nuovi motivi per scontrarsi nelle opinioni divergenti sui reciproci alunni.

Anna Pettinelli: "Finché non passano i miei non appoggio nessuno"

Ma il finimondo scoppia quando, dopo l’esame di Gard, bloccato da Anna Pettinelli, Maria De Filippi manda in onda un video in cui la speaker spiega: "Credo nei miei alunni, Opi e Gard, finchè non passeranno loro io non voterò per altre maglie oro: è l’unico modo per proteggere il loro talento". E inevitabilmente, quando si torna in studio scoppia la bufera, con Pettinelli travolta dalle critiche e anche dai fischi di pubblico e ragazzi. Lei ribadisce che comunque Plasma e Elena, a prescindere non la convincono, e ribadisce la sua posizione, per molti scorretta.

