Serata di coppia? Un calice di vino e American Beauty - Dove vederlo Prima serata sul divano e zero idee per il film? Ecco perché American Beauty è la scelta perfetta per conquistarlo senza sembrare troppo romantica.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

C’è quel momento fatidico in cui tutto sembra perfetto: la serata è andata bene, il vino ha fatto il suo lavoro, il divano è comodo e… arriva la domanda più temuta di tutte: "Che ci guardiamo?". È la prima volta a casa insieme, il livello di confidenza è ancora in fase di rodaggio e nessuno dei due vuole sbilanciarsi troppo. Tu pensi "meglio evitare le commedie romantiche, sembrerei troppo coinvolta", ma anche un thriller sanguinoso pare un azzardo. La soluzione? American Beauty.

American Beauty, il cult che non può non conquistare

American Beauty è la storia di Lester Burnham, un uomo qualunque che un giorno decide di dire basta: basta al lavoro che odia, basta al matrimonio spento, basta alla vita in cui si sente invisibile. È la classica crisi di mezza età… ma raccontata con stile, ironia e una buona dose di follia. Mentre sua moglie si fissa con il giardinaggio e la perfezione borghese, lui inizia a ribellarsi a tutto, riscoprendo il piacere delle piccole cose — come fumare in garage o flirtare con la vita (e con qualcuno di molto più giovane).

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Tra prati impeccabili, sorrisi finti e sogni a occhi aperti, il film ci mostra quanto può essere liberatorio smettere di fingere. È tragicomico, elegante e un po’ sovversivo: insomma, perfetto per non addormentarsi E questo, agli uomini, piace. Quell’idea di "ricominciare da zero", di riprendersi il controllo, di mandare all’aria tutto per inseguire qualcosa di vero: è una fantasia universale.

Una narrazione che ti tiene incollato allo schermo

Il bello è che American Beauty riesce a parlare di libertà, desiderio e apparenza senza prendersi troppo sul serio. Lui penserà di stare guardando un film "intellettuale", ma in realtà si troverà davanti una storia che alterna ironia, momenti surreali e riflessioni profonde senza annoiare mai. E tu, nel frattempo, potrai goderti un film esteticamente bellissimo, con una fotografia che trasforma anche il più banale dei giardini suburbani in un’opera d’arte.

Poi c’è il fascino di quel periodo anni ’90, un po’ malinconico e un po’ ribelle, che aggiunge il giusto tocco vintage. Non ci sono effetti speciali, niente supereroi, ma un racconto che fa parlare — e questo è l’ingrediente segreto di ogni buona serata sul divano: avere qualcosa di cui discutere dopo, tra una battuta e un bicchiere di vino.

Rimedi a possibili lamentele con la carta Oscar

E se temi che lui possa trovarlo "troppo lento", tranquillizzati: basta dirgli che ha vinto cinque Oscar. Funziona sempre. Si sentirà come se stesse guardando un classico imprescindibile. Insomma, tu scegli American Beauty per la storia e per l’atmosfera, lui finirà per apprezzarlo per il sarcasmo, per il personaggio di Lester, per il modo in cui il film prende in giro la vita perfetta da catalogo Ikea.

È un film un po’ strano, ma ti giuro che merita, e via. Ti basteranno cinque minuti di visione per conquistarlo – o almeno per fargli pensare che hai un gusto impeccabile. American Beauty è disponibile su Prime Video.

Potrebbe interessarti anche