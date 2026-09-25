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America's Cup oggi gratis in TV (con Luna Rossa): dove vedere in diretta e in chiaro le regate di Napoli

Da oggi a domenica nove AC40 si sfidano nel Golfo di Napoli: in acqua anche Luna Rossa. Tutti gli orari delle regate e le modalità per seguirle in TV e streaming

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America's Cup oggi gratis in TV (con Luna Rossa): dove vedere in diretta e in chiaro le regate di Napoli
IPA

Il Golfo di Napoli si prepara a vivere tre giorni di grande vela internazionale. Da oggi, venerdì 25 settembre, fino a domenica 27, le acque del golgo partenopeo ospitano le Regate Preliminari dell’America’s Cup, appuntamento che permette ai team di confrontarsi sul campo di regata in vista della sfida del 2027. Grande attesa soprattutto per Luna Rossa, la barca italiana che torna in acqua dopo aver dominato la precedente Regata Preliminare disputata in Sardegna. Il team italiano sarà tra i protagonisti di una competizione che vedrà impegnati nove AC40 e che si svilupperà nell’arco di tre giornate. In programma ci sono otto regate di flotta. Al termine delle prove, le due imbarcazioni meglio piazzate in classifica si sfideranno domenica nel match race finale, che assegnerà la vittoria della tappa napoletana.

Per seguire le regate non sarà necessario raggiungere il campo di gara: le Regate Preliminari dell’America’s Cup saranno trasmesso in diretta in TV (anche in chiaro) e in streaming. Ecco dove e quando.

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America’s Cup in diretta TV: dove vedere le regate di oggi

La diretta parte alle 14. In chiaro l’appuntamento è su Rai 2, che per lasciare spazio alla regata non trasmette oggi il consueto appuntamento con Ore 14 di Salvo Sottile. La diretta è disponibile anche su Sky Sport Uno e Sky Sport Max. In streaming si può seguire su RaiPlay, Sky Go, NOW e sul canale YouTube ufficiale dell’America’s Cup.

Il programma delle regate del 25, 26 e 27 settembre 2026 a Napoli

Il programma prevede complessivamente otto regate di flotta, distribuite tra venerdì e domenica. Le due imbarcazioni con più punti al termine delle otto prove accederanno alla finale di domenica.

  • Venerdì 25 settembre: 14:10, 14:46 e 15:27 — tre regate di flotta.
  • Sabato 26 settembre: 14:10, 14:46 e 15:27 — altre tre regate di flotta.
  • Domenica 27 settembre: 14:10 e 14:46 — ultime due regate di flotta; alle 15:27 è previsto il match race finale.

Gli orari delle singole prove possono comunque subire variazioni in base alle condizioni del vento e del campo di regata.

Dove vedere l’America’s Cup

Per seguire le regate in TV sono disponibili Rai 2, Sky Sport Uno e Sky Sport Max. In streaming, invece, ci sono RaiPlay, Sky Go, NOW e YouTube America’s Cup. L’appuntamento è quindi ogni pomeriggio dalle 14, con la giornata di domenica che assegnerà il successo della Preliminary Regatta attraverso il match race finale. Le regate di questi giorni rappresentano dunque una prima tappa verso l’appuntamento più atteso: la 38ª America’s Cup, che prenderà il via a Napoli il 10 luglio 2027.

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