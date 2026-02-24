Amedeo Minghi, il premio mancato e la polemica contro Sanremo: “A Carlo Conti le mie canzoni non piacciono” A poche ora da Sanremo 2026, il cantante si è lasciato andare a un duro sfogo sui social, durante il quale ha rivelato di essere stato più volte rifiutato.

Mentre continua il conto alla rovescia per l’inizio ufficiale del Festival di Sanremo 2026, il cantante Amedeo Minghi ha deciso di intervenire sui social con un duro sfogo rivelando il rammarico dei suoi fan per la mancata consegna del premio alla carriera, e il suo personale dispiacere per essere stato escluso più volte da Carlo Conti. Al di sotto del post non sono ovviamente mancati i messaggi di supporto dei tanti fan: vediamo nel dettaglio cosa sta accadendo.

Amedeo Minghi, la stoccata a Carlo Conti: "A lui le mie canzoni non piacciono"

Il Festival di Sanremo è prima di tutto musica, ma come sempre non mancano nemmeno le polemiche. In questi giorni sta infatti emergendo il rammarico di vari artisti che sarebbero stati esclusi diverse volte dal Festival. Uno di questi è Amedeo Minghi, che nelle ultime ore è intervenuto sui social con un lungo sfogo nel quale ha espresso il suo dispiacere sia per essere stato escluso ancora una volta da Carlo Conti, che per il mancato premio alla carriera.

"Leggo molti vostri messaggi, dove esprimete dispiacere per la mancata consegna del premio alla carriera a Sanremo. Non discuto assolutamente l’operato di Conti, che reputo serio e professionale, ma devo prendere purtroppo atto che evidentemente a lui le mie canzoni non piacciano. E non c’è niente da fare. Anche lo scorso anno, gli feci ascoltare un brano che definì ‘geniale’, ma che non prese e anche anni fa, quando condusse il Festival la prima volta, bocciò la mia proposta. Nulla da eccepire in quanto se non ama la mia musica, non ci posso fare niente. Mi premeva soltanto, mettervi al corrente della realtà delle cose. Confesso che è un evento che avrei condiviso con tutti voi che in tanti lo speravate quasi fosse, e in parte lo sarebbe stato, anche un vostro, meritatissimo premio. Il nuovo album è quasi pronto e saranno i nostri incontri, con la mia nuova musica, il premio più bello. (Vi segnalerò il brano respinto)", ha scritto Amedeo Minghi su Instagram.

Amedeo Minghi e lo sfogo contro Sanremo, la reazione dei fan: "L’arte vera e pura non morirà mai"

Al di sotto del post sono subito intervenuti tantissimi fan del cantante, pronti a supportarlo con messaggi d’affetto. "L’arte vera e pura non morirà mai, non ha tempo, luogo e forma. L’approvazione è nelle persone che ti amano e ti seguono. Il panorama musicale è cambiato e la tua arte sacra non va confusa con queste nuove", si legge in un commento. E ancora: "Maestro Minghi, la sua Poesia in Musica che mi accompagna da decenni nei momenti più belli dove riesco a sognare, non ha bisogno di andare in un Festival dove la musica è l’ultimo pensiero visto che se non appari strano e fuori da ogni regola non sei nessuno", "Sanremo è diventata un’esibizione, ma la musica vera porta messaggi sinceri veri e importanti, non vedo l’ora di ascoltare il nuovo album".

