Amedeo Minghi in lutto, addio al nipote Fabio: “Morte ineluttabile e incomprensibile”, era anche lui un cantante
Il cantante ha pubblicato sui social un post per ricordare il nipote Fabio Ciprari Minghi, scomparso prematuramente: “Ho perso troppi in questi anni”
La scomparsa di Fabio Ciprari Minghi ha riportato Amedeo Minghi a confrontarsi con il tema del lutto e con il peso delle tante persone care perdute negli anni. Il cantautore ha affidato ai social un ricordo personale e profondamente doloroso del nipote, morto nei giorni scorsi. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Amedeo Minghi, il dolore e il ricordo del nipote Fabio
Sono trascorsi alcuni giorni prima che Amedeo Minghi trovasse le parole per raccontare pubblicamente il dolore per la morte del nipote Fabio Ciprari Minghi. I funerali si sono celebrati lo scorso 24 settembre, ma il cantautore ha scelto di intervenire successivamente, spiegando quanto sia stato difficile riuscire anche soltanto a elaborare la perdita. "Ho impiegato giorni" ha scritto nel tentativo di "metabolizzare la morte" di uno dei suoi nipoti. Nel suo messaggio pubblicato sui social, Minghi si sofferma sul rapporto dell’uomo con la fine della vita. La morte, osserva, è inevitabile ma continua a rimanere qualcosa che l’essere umano non riesce davvero a comprendere. A rendere ancora più pesante questo lutto c’è poi una storia personale segnata da numerose perdite. "Troppi parenti e amici carissimi ho perso in questi anni", confessa il cantautore, spiegando così la sua scelta di non partecipare più ai funerali. Una decisione che arriva a una considerazione ancora più intima e amara: "Forse non andrò nemmeno al mio".
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Fabio Ciprari Minghi, la musica e il ricordo di una persona speciale
Nel ricordare Fabio, Amedeo Minghi sottolinea soprattutto le qualità umane del nipote, descritto come una persona "positiva e serena nonostante tutto". Proprio per questo, ammette, sapere che se n’è andato così presto "fa veramente male". Resta però la convinzione che chi lo ha incontrato conserverà di lui un ricordo affettuoso e prezioso. Il pensiero del cantautore si rivolge quindi alla famiglia e ai fratelli di Fabio, che definisce, sulla base di ciò che conosce di loro, "sopraffatti da un dolore indicibile". Il messaggio si chiude con un semplice e affettuoso "Riposa in pace Fabio". Fabio Ciprari Minghi era a sua volta legato al mondo della musica. Durante le serate da lui organizzate si esibiva e proponeva anche brani dello zio, reinterpretando canzoni molto note del repertorio di Amedeo Minghi. Sui social, dopo la sua scomparsa, sono comparsi numerosi messaggi di cordoglio da parte di chi lo conosceva direttamente o lo aveva incontrato proprio attraverso quelle serate musicali.
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