Ambra Angiolini, una notte può cambiare tutto: in Siamo Solo Voi basta una rimpatriata per rimettere tutto in discussione
Siamo Solo Voi è il titolo della nuova commedia corale di Rolando Ravello, con Ambra Angiolini, Marco Giallini, Luca Bizzarri e un cast stellare.
Ambra Angiolini, Marco Giallini, Vittoria Puccini e un casto pieno di volti amatissimi dal pubblico, sono al centro di una nuova commedia italiana. Si intitola Siamo Solo Voi il film diretto da Rolando Ravello e che vede anche la presenza di giovani interpreti. Il progetto, prodotto da Colorado Film e Vision Distribution in collaborazione con Sky, punta a portare sul grande schermo una storia che, altro non è, che un insieme perfetto di amicizia e bilanci personali. Ma di cosa parla questo film? Scopriamo insieme tutti i dettagli.
Ambra Angiolini protagonista di Siamo Solo Voi: un ritorno al passato tra amicizia, rimpianti e cambiamenti
Ritrovarsi dopo 30 anni può trasformarsi in un viaggio inaspettato tra ricordi, bilanci personali e verità mai espresse. È da questa premessa che prende forma Siamo Solo Voi, il nuovo progetto cinematografico di Rolando Ravello, e le cui riprese si sono concluse a Roma. Una commedia che mette al centro le vite di nove ex compagni di scuola alle prese con ciò che il tempo ha cambiato e con quanto, invece, è rimasto immutato. Nel corso di una serata in cui non mancano risate, confessioni e scontri, i protagonisti avranno l’occasione di rileggere le proprie esperienze e guardare con occhi diversi il percorso che li ha condotti fino al presente.
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Siamo Solo Voi, un cast straordinario per il nuovo film di Rolando Ravello
A interpretare i personaggi troviamo:
- Ambra Angiolini
- Luca Bizzarri
- Marco Bonini
- Carolina Crescentini
- Anna Ferzetti
- Stefano Fresi
- Marco Giallini
- Paolo Kessisoglu
- Vittoria Puccini
Nel cast, anche i giovani Sofia Amori, Marta Caltagirone Catapano, Diego Giallini, Beatrice Macconi, Alessandro Mauthé, Arturo Gabbriellini, Arianna Pozzi, Francesco Ismaele Risita e Gabriele Rizzoli. La sceneggiatura è firmata da Fabio Bonifacci; la fotografia è curata da Fabrizio Lucci, la scenografia da Marco Martucci, i costumi da Lavinia Bonsignore e il montaggio da Valentina Girodo, mentre le musiche sono di Bottega del Suono. Prodotto da Colorado Film e Vision Distribution, con la collaborazione di Sky, il film è stato realizzato anche grazie al sostegno del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo del Ministero della Cultura. La distribuzione nazionale e internazionale sarà affidata a Vision Distribution.
Per quanto riguarda l’arrivo nelle sale di questo nuovo progetto, non c’è ancora una data di uscita ufficiale. Tuttavia, se le riprese si sono concluse da poco, è probabile che il film di Ravello possa uscire nei cinema italiani nel corso del 2027.
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