Ambra Angiolini regina del Torino Film Festival 2026, la sua nuova sfida è accanto a Giulio Base: cosa farà l’attrice L’attrice italiana condurrà la serata inaugurale della 44esima edizione del Festival al Teatro Regio di Torino, al fianco del direttore artistico Giulio Base.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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Manca ormai poco più di tre mesi all’inizio della 44esima edizione del Torino Film Festival 2026, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre, e gli annunci ufficiali cominciano a susseguirsi a ritmo serrato. Dopo la conferma di Giulio Base alla direzione artistica per altre due edizioni e la scelta di Marilyn Monroe come volto della retrospettiva e del manifesto, arriva ora un nuovo annuncio che, di sicuro, farà felice un gran numero di italiani: sarà Ambra Angiolini a guidare la cerimonia di apertura sul palco del Teatro Regio. Una scelta che il Festival descrive come perfettamente coerente con i propri valori di libertà creativa e dialogo culturale, ma scopriamo insieme tutti i dettagli.

Torino Film Festival 2026, Ambra Angiolini condurrà la serata di apertura: l’annuncio

Ebbene sì, Ambra Angiolini condurrà la serata di apertura della 44esima edizione del Torino Film Festival, in programma dal 24 novembre al 2 dicembre 2026, affiancando il direttore artistico Giulio Base sul palco del Teatro Regio di Torino. L’annuncio arriva pochi giorni dopo la conferma di Base alla guida della manifestazione fino al 2028. Il TFF ha motivato la scelta sottolineando che "La sua sensibilità interpretativa, la sua autenticità e la sua costante ricerca espressiva incarnano pienamente i valori di un Festival che da sempre celebra il cinema come luogo di libertà creativa, innovazione e dialogo culturale". Il Festival ha inoltre ricordato che questa edizione proporrà una retrospettiva dedicata a Marilyn Monroe, mentre il programma completo sarà presentato il 5 novembre a Roma.

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Giulio Base ha espresso tutto il suo entusiasmo sulla scelta dell’attrice e ha affermato: "Sono davvero felice che Ambra abbia accettato l’invito ad accompagnarci nella 44ª edizione del TFF. Dopo essere diventata fin da giovanissima un volto adorato dal grande pubblico, ha sempre avuto il coraggio di rimettersi in gioco, conquistando con talento e rigore un posto importante nel cinema e nel teatro, senza mai perdere in autenticità. È un’artista capace di parlare a pubblici diversi e di unire qualità e popolarità, due valori che al Torino Film Festival consideriamo complementari". Angiolini, invece, ha reagito così all’annuncio: "Ringrazio per questa opportunità da condividere, continuando a credere fortemente nella forza del cinema. Torino è uno dei panorami più belli della mia lunga scarpinata nel cinema e nel teatro. Una città che sa accogliere. Buon Festival!".

Ambra Angiolini protagonista del film Afrodite

Oltre al ruolo di Margherita nella serie tv Gigolò Per Caso, Ambra Angiolini è la protagonista di Afrodite, film diretto da Stefano Lorenzi, uscito lo scorso anno. Ludovica (Angiolini), istruttrice di diving, perde la scuola di subacquea gestita con il suo ex compagno e, soffocata dai debiti con la mafia, è costretta ad accettare una pericolosa missione: recuperare un misterioso carico dal relitto dell'"Afrodite", una nave da guerra della Seconda Guerra Mondiale affondata al largo della Sicilia.

Per portare a termine l’incarico viene affiancata da Sabrina (Giulia Michelini), una giovane sommozzatrice inesperta e segnata da un passato di violenza. Le due sono costrette a vivere isolate in una salina abbandonata insieme a Rocco, uomo della mafia e futuro marito di Sabrina, che le controlla con estrema brutalità. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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