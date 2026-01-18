Ambra Angiolini, passeggiata d'amore con il nuovo fidanzato: chi è il compagno Pico Cibelli La popolare attrice e conduttrice tv esce alla scoperto con il nuovo fidanzato Pico Cibelli.

Mitico volto degli anni 90, Ambra Angiolini è un’attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana, diventata celebre negli anni ’90 come volto simbolo di Non è la Rai, nel quale ha incantato con la sua bellezza acqua e sapone e una simpatia disarmante. Nel corso della sua carriera ha saputo reinventarsi, affermandosi come interprete apprezzata nel cinema e nel teatro, vincendo anche importanti premi. Ambra ha fatto parlare di se anche grazie alle importanti storie d’amore vissute con il solito trasporto, come quelle con Francesco Renga (papà dei suoi figli) o Massimiliano Allegri. Oggi, ha deciso di svelare il nuovo rapporto sentimentale con Pico Cibelli, uscendo allo scoperto senza remore.

Ambra Angiolini, mano per mano con il nuovo fidanzato Pico Cibelli

Nel corso dell’evento organizzato da Emporio Armani, in occasione della presentazione delle nuove divise dell’Italia ai giochi olimpici di Milano Cortina, Ambra Angiolini, invitata all’evento, ha deciso di presentarsi con Pico Cibelli, Presidente di Warner Music Italia, mano per mano nella loro prima uscita pubblica. La coppia si è presentata con un sorriso smagliante, lei con un cappotto leopardato, lui in impermeabile nero. Un’uscita pubblica che mostra un Ambra tornata a sorridere per l’amore e con una voglia di raccontarsi, che sembrava essere sparita dopo esperienze finite male. Un’apparizione che mostra Ambra in vesti diverse da quelle viste ultimamente, che l’hanno immortalata spesso dedicarsi alla vita familiare insieme ai figli Jolanda e Leonardo, avuti dall’ex compagno Francesco Renga. La gioia è trapelata, e stando alla foto pubblicata da Dagospia, la coppia si è mostrata luminosa e in splendida forma. L’uscita milanese rappresenta quindi non solo un debutto ufficiale, ma anche un simbolo del rilancio di Ambra sulla scena pubblica con rinnovata energia e fascino.

Ambra Angiolini presenta il nuovo amore: chi è Pico Cibelli

Dopo aver mosso i primi passi come Dj da giovanissimo in tutto il nord Italia e specialmente nella scena milanese, Pico Cibelli ha poi deciso di intraprendere la carriera come discografico. Entrato in Universal Music Italia nel 2000, ha lavorato come A&R Executive per oltre dieci anni, firmando e collaborando con artisti del calibro di Club Dogo, Eiffel65, Fabri Fibra, Francesco Renga, Gabry Ponte, Gianna Nannini, Lorenzo Jovanotti, Marracash e molti altri. Divenuto Presidente nel 2022, è un imprenditore della scena italiana e ora si appresta a diventare anche popolare vista la passeggiata romantica con Ambra Angiolini, che lo proietta accanto a uno dei volti più popolari dello show business nazionale.

