Ambra Angiolini, passeggiata d'amore con il nuovo fidanzato: chi è il compagno Pico Cibelli
La popolare attrice e conduttrice tv esce alla scoperto con il nuovo fidanzato Pico Cibelli.
Mitico volto degli anni 90, Ambra Angiolini è un’attrice, conduttrice televisiva e cantante italiana, diventata celebre negli anni ’90 come volto simbolo di Non è la Rai, nel quale ha incantato con la sua bellezza acqua e sapone e una simpatia disarmante. Nel corso della sua carriera ha saputo reinventarsi, affermandosi come interprete apprezzata nel cinema e nel teatro, vincendo anche importanti premi. Ambra ha fatto parlare di se anche grazie alle importanti storie d’amore vissute con il solito trasporto, come quelle con Francesco Renga (papà dei suoi figli) o Massimiliano Allegri. Oggi, ha deciso di svelare il nuovo rapporto sentimentale con Pico Cibelli, uscendo allo scoperto senza remore.
Ambra Angiolini, mano per mano con il nuovo fidanzato Pico Cibelli
Nel corso dell’evento organizzato da Emporio Armani, in occasione della presentazione delle nuove divise dell’Italia ai giochi olimpici di Milano Cortina, Ambra Angiolini, invitata all’evento, ha deciso di presentarsi con Pico Cibelli, Presidente di Warner Music Italia, mano per mano nella loro prima uscita pubblica. La coppia si è presentata con un sorriso smagliante, lei con un cappotto leopardato, lui in impermeabile nero. Un’uscita pubblica che mostra un Ambra tornata a sorridere per l’amore e con una voglia di raccontarsi, che sembrava essere sparita dopo esperienze finite male. Un’apparizione che mostra Ambra in vesti diverse da quelle viste ultimamente, che l’hanno immortalata spesso dedicarsi alla vita familiare insieme ai figli Jolanda e Leonardo, avuti dall’ex compagno Francesco Renga. La gioia è trapelata, e stando alla foto pubblicata da Dagospia, la coppia si è mostrata luminosa e in splendida forma. L’uscita milanese rappresenta quindi non solo un debutto ufficiale, ma anche un simbolo del rilancio di Ambra sulla scena pubblica con rinnovata energia e fascino.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Ambra Angiolini presenta il nuovo amore: chi è Pico Cibelli
Dopo aver mosso i primi passi come Dj da giovanissimo in tutto il nord Italia e specialmente nella scena milanese, Pico Cibelli ha poi deciso di intraprendere la carriera come discografico. Entrato in Universal Music Italia nel 2000, ha lavorato come A&R Executive per oltre dieci anni, firmando e collaborando con artisti del calibro di Club Dogo, Eiffel65, Fabri Fibra, Francesco Renga, Gabry Ponte, Gianna Nannini, Lorenzo Jovanotti, Marracash e molti altri. Divenuto Presidente nel 2022, è un imprenditore della scena italiana e ora si appresta a diventare anche popolare vista la passeggiata romantica con Ambra Angiolini, che lo proietta accanto a uno dei volti più popolari dello show business nazionale.
Potrebbe interessarti anche
Domenica In, Mara Venier furiosa con Mammucari: "Ma perché?". E Ambra Angiolini innamorata: "Mi vesto da sposa"
Nella puntata del 28 dicembre, su Rai Uno, Venier ospita Paolo Fox e il suo Oroscopo...
Ambra Angiolini incanta a Venezia: il red carpet (tenerissimo) con la figlia Jolanda
L'attrice è apparsa sul red carpet del Lido per ritirare un premio. E al suo fianco,...
Domenica In: Mara Venier legge le stelle con Paolo Fox, poi Ambra Angiolini tra gigolò e amore
Le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Domenica In di oggi, 28 dicembre: Mar...
Amazon Prime Video, Sabrina Ferilli travolge Christian De Sica con la sensualità in questa attesissima serie TV
Continuano le avventure dei Bremer, Alfonso e Giacomo, insidiati dalla comparsa nell...
Ambra Angiolini sconvolta su Mediaset Infinity: fugge da un passato drammatico in questa serie da batticuore
Su Mediaset Infinity è disponibile una serie tv con protagonista Ambra Angiolini: tr...
Ambra Angiolini irriconoscibile su RaiPlay: è fragile ma coraggiosa in questo film pieno di solidarietà femminile
Ambra Angiolini guida un gruppo di donne spericolate pronte a sorprendere e far ride...
I film in onda in TV stasera, lunedì 12 gennaio 2026: Ambra lasciata improvvisamente, le sue difficoltà
Tutte le pellicole in onda lunedì 12 gennaio 2026: il dramma della separazione per l...
Raoul Bova messo di fronte a una scomoda verità: cosa gli è capitato
In Viva l'Italia l'attore scopre che il padre gli ha sempre mentito: lo choc lo camb...