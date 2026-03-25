Ambra Angiolini, il nuovo amore (dichiarato) con Pico Cibelli e quel legame inatteso con l’ex Francesco Renga L'attrice e conduttrice italiana è uscita allo scoperto con il nuovo compagno, presidente e CEO di Warner Music. Tra i due è scattato un bacio immortalato dai paparazzi.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Per settimane si era parlato di una nuova (possibile) fiamma nella vita di Ambra Angiolini, ma ora le immagini pubblicate da Chi cancellano ogni dubbio. L’attrice romana e Pico Cibelli, presidente e CEO di Warner Music Italy, sono ufficialmente una coppia. Immortalati mano nella mano per le vie di Milano, i due sono finalmente usciti allo scoperto pubblicamente. Ed è scattato anche un bacio che non lascia spazio a interpretazioni. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Ambra Angiolini, il nuovo amore (ufficiale) con Pico Cibelli

Le voci su una possibile relazione tra Ambra e Cibelli circolavano da qualche mese, ma nessuno dei due aveva mai confermato né smentito pubblicamente. A fine 2025, ospite di Mara Venier a Domenica In, la Angiolini aveva confessato di essere "innamorata", aggiungendo però con ironia che la persona in questione forse non lo sapeva ancora. Ora è il settimanale Chi a dimostrare oltre ogni ragionevole dubbio l’esistenza di qualcosa di tenero.

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Ambra e il manager sono infatti stati paparazzati per le vie di Milano, mano nella mano e in compagnia della figlia di lei, Jolanda Renga. Poi è arrivata la cena a tre all’Osteria Matilde, ed è scattato anche il bacio (prontamente immortalato dal magazine) a suggellare ufficialmente la relazione agli occhi del mondo.

Chi è Pico Cibelli (e cosa c’entra con Sal Da Vinci e Renga)

Pico Cibelli non è un volto noto al grande pubblico, ma nel mondo della musica è una figura di spicco. Dal 2022 guida Warner Music Italy, ed è stato inserito nella lista internazionale Global Power Players 2026 di Billboard, che celebra i dirigenti più influenti dell’industria discografica mondiale. Negli ultimi mesi ha vissuto un periodo d’oro, coronato anche dalla recente vittoria al Festival di Sanremo con Sal Da Vinci, artista sotto la sua etichetta.

Tra l’altro, non è sfuggito agli osservatori più attenti che l’ex storico di Ambra, Francesco Renga, è entrato proprio a far parte di Warner Music lo scorso gennaio, per poi partecipare al Festival di Sanremo con la stessa casa discografica diretta da Cibelli. Un intreccio di destini che aggiunge un tocco di curiosità al racconto di questo nuovo amore da copertina.

Una nuova felicità per Ambra

Dopo anni non sempre facili sul piano sentimentale, Ambra Angiolini sembra aver ritrovato la serenità. L’attrice – ormai presenza fissa nel cinema e nelle serie tv italiane – vive una fase di grande equilibrio, divisa tra il lavoro, l’amore e la famiglia. Accanto a lei, una figlia diventata simbolo di intelligenza e forza, Jolanda, spesso al suo fianco negli eventi pubblici e nelle occasioni più importanti.

Con Pico Cibelli condivide non solo l’età, ma anche un percorso personale simile: entrambi hanno due figli, avuti da precedenti relazioni (Cibelli è padre di Peter e Alice, nati dal matrimonio con Gaia Diodo). Il bacio immortalato da Chi non è quindi solo la conferma di un gossip, ma la fotografia di una relazione matura e consapevole, nata sotto il segno della complicità e della discrezione. Dopo tante storie di dominio pubblico, Ambra sceglie l’amore senza clamore, e stavolta, a giudicare dagli sguardi e dai sorrisi, sembra volerlo vivere davvero fino in fondo.

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