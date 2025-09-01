Trova nel Magazine
Ambra Angiolini incanta a Venezia: passerella (da star) con la figlia Jolanda, tra emozioni e applausi

L'attrice è apparsa sul red carpet del Lido per ritirare un premio. E al suo fianco, a sorpresa, c'era anche la figlia 21enne avuta con l'ex Francesco Renga. Ecco i dettaglio.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Al Festival di Venezia è apparsa anche Ambra Angiolini, in occasione del Filming Italy Venice Award. Ma a rubare la scena, al fianco dell’attrice italiana, è stata la figlia 21enne Jolanda Renga, emozionatissima nella sfilata di coppia sul red carpet. Le due hanno sfoggiato look complementari, nero per Ambra e bianco-ghiaccio per la piccola di casa. Tra sorrisi, un’intesa evidente, e ovviamente una marea di applausi da parte dei presenti. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Ambra Angiolini, la sfilata sul red carpet con la figlia Jolanda

Nella serata di ieri, 31 agosto 2025, sul red carpet dell’82esima Mostra del Cinema di Venezia è apparsa una raggiante Ambra Angiolini. Invitata al Filming Italy Venice Award – un evento sotto la direzione artistica di Tiziana Rocca, che celebra i protagonisti del cinema italiano – la Angiolini ha deciso di farsi accompagnare dalla splendida figlia Jolanda Renga, avuta dalla precedente relazione con il cantante Francesco Renga.

Sul red carpet, l’emozione tra madre e figlia era palpabile: tra sorrisi compiaciuti e occhiate complici, Ambra si è lasciata andare a uno sguardo pieno d’orgoglio verso la sua Jolanda, ormai ventunenne (ma agli occhi della mamma sempre una ‘bambina’). Per l’occasione, l’attrice ha scelto un raffinato abito-tunica nero, caratterizzato da trasparenze leggere e plissé, mentre Jolanda ha incantato con un vestito color ghiaccio a maniche corte, che le accarezzava la silhouette senza eccessi, segno di una cura dei dettagli per nulla banale.

A seguire, nel corso della serata di ieri è stato conferito ad Ambra il premio "Donne del cinema italiano" per il suo ultimo film, Afrodite. Un riconoscimento che punta a valorizzare il talento femminile nel panorama cinematografico nazionale. E riceverlo davanti agli occhi di Jolanda, adoranti e pieni d’amore, deve essere stato davvero speciale per l’attrice italiana. Come testimoniano anche i tantissimi post che oggi Ambra ha deciso di condividere su Instagram, nelle sue stories, celebrando l’uscita pubblica a Venezia al fianco della piccola di casa.

Il rapporto speciale tra Ambra Angiolini e Jolanda

Il rapporto tra Ambra Angiolini e Jolanda Renga è davvero speciale. Nata nel 2004 dalla relazione tra l’attrice e Francesco Renga, Jolanda ha più volte mostrato pubblicamente il suo amore per entrambi i genitori, non esitando a difenderli pubblicamente dalle critiche. Dopo dodici anni insieme e la nascita di due figli, nel 2015 Ambra e Francesco hanno scelto strade diverse, ma hanno sempre mantenuto un clima familiare sereno, ricevendo talvolta giudizi negativi a cui Jolanda ha replicato con maturità e orgoglio. Per ribadire il forte legame che la unisce ai suoi genitori.

