Ambra Angiolini irriconoscibile su RaiPlay: la sua vita spericolata parla di emancipazione e coraggio
Ambra Angiolini guida un gruppo di donne spericolate pronte a sorprendere e far ridere su RaiPlay: una commedia che ruota attorno all'amicizia e al coraggio.
Nel vasto catalogo di RaiPlay è disponibile un film che si districa tra serietà e ironia, diretto da Michela Andreozzi e con protagonista Ambra Angiolini. Una storia che coinvolge quattro donne le quali, nel contesto degli anni Ottanta a Gaeta, decidono di cambiare il corso delle loro vite. Al fianco di Angiolini anche Ilenia Pastorelli, Serena Rossi e Silvia D’Amico: si tratta di una commedia che esplora temi di emancipazione e coraggio femminile.
Brave Ragazze, Ambra Angiolini incarna le sfide quotidiane delle donne
Brave Ragazze è un film del 2019 che racconta la storia di quattro donne che, negli anni ’80 a Gaeta, decidono di cambiare la propria vita con una rapina in banca. Anna (Angiolini) è una madre single che lotta per dare un futuro ai suoi figli; Maria (Rossi) è una donna religiosa intrappolata in un matrimonio violento; Chicca (Pastorelli) sogna di scappare dall’Italia per vivere liberamente; e Caterina (D’Amico) vuole studiare e costruire si un futuro diverso. Insieme, travestite da uomini, compiono un gesto estremo che diventa un’occasione di libertà, amicizia e coraggio. La loro storia parla di donne comuni che si ribellano a ingiustizie, regole sociali e pace, mostrando forza, determinazione e umanità. Anna (Ambra Angiolini), in particolare, diventa il cuore del film: fragile ma coraggiosa, simbolo della speranza di chi lotta per chi ama. Tra momenti divertenti e drammatici, il film racconta la vita reale, le difficoltà e la solidarietà femminile, ricordandoci che anche nelle situazioni più difficili, la forza dell’amicizia e il desiderio di cambiare possono trasformare tutto.
Curiosità sul film e dove vederlo in streaming
Ci sono diverse e interessanti curiosità che riguardano il film Brave Ragazze. Michela Andreozzi voleva raccontare non solo una commedia leggera, ma anche una storia di riscatto e forza femminile. Il film si ispira a un fatto reale accaduto in Francia tra il 1989 e il 1992, quando cinque giovani madri, travestite da uomini, compirono rapine per aiutare le proprie famiglie. Insieme agli sceneggiatori Alberto Manni e Alessia Crocini, Andreozzi ha adattato la vicenda ambientandola nella Gaeta degli anni Ottanta, città legata alla sua infanzia. Le riprese si sono svolte nel 2018 tra Gaeta, Fondi e Roma, con grande cura per i dettagli d’epoca: costumi, auto, scenografie e oltre 300 comparse. Anche i travestimenti delle protagoniste sono resi realistici con piccoli espedienti, come l’ovatta nei jeans. Il film è stato definito "bigodini e pistole", espressione che riassume perfettamente il suo spirito: un equilibrio tra femminilità quotidiana e ribellione, tra comicità e dramma. Se desiderate guardarla, trovate la pellicola in streaming su RaiPlay.
