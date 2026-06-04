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Ambra Angiolini torna a cantare: il pop degli anni ’90 e il mito di “T’appartengo” nel nuovo jingle (già virale)

Ambra Angiolini torna a cantare e firma per Dietorelle il jingle “Basta il nome": di cosa si tratta e perché sta facendo discutere.

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Redazione

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ambra angiolini nuova canzone dietorelle
IPA

A oltre trent’anni dall’esplosione del fenomeno ‘T’appartengo’, Ambra Angiolini torna a prestare la sua voce a un progetto musicale. L’attrice e conduttrice è infatti protagonista della nuova campagna pubblicitaria di Dietorelle, per la quale ha scritto e interpretato un jingle originale destinato a diventare il cuore dell’intera comunicazione del brand. Un ritorno alle origini che mescola nostalgia, cultura pop e una forte impronta personale, che a poche ore dal lancio già ha creato un hype altissimo tra i fan della showgirl e sui social.

Il ritorno di Ambra alla musica con "Basta il nome": di cosa si tratta

La nuova canzone, intitolata Basta il nome, accompagna la campagna estiva di Dietorelle e rappresenta molto più di un semplice sottofondo pubblicitario. Ambra ha partecipato attivamente alla sua realizzazione, firmandone il concept creativo e collaborando alla scrittura insieme al produttore Fabio Gargiulo. Il brano recupera atmosfere, sonorità e suggestioni tipiche degli anni Ottanta e Novanta, un periodo che ha segnato profondamente la carriera dell’artista romana, nata nel 1977. Non a caso la stessa Angiolini ha definito la parola "Libera", presente nel jingle, una sorta di evoluzione moderna del celebre "Giura" che rese iconica T’appartengo nel lontano 1994.

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Le Dietorelle sono caramelle senza zucchero prodotte dal gruppo italiano Sperlari, pensate come alternativa "light" alle classiche caramelle. Nel tempo il marchio è diventato iconico proprio per il suo posizionamento legato alla leggerezza e al piacere quotidiano, evolvendo fino a proporre formulazioni senza zuccheri. La campagna con Ambra Angiolini punta a trasformare questo immaginario in chiave pop e musicale, recuperando la nostalgia degli anni ’80 e ’90 e traducendola in un linguaggio contemporaneo. Al centro del progetto c’è anche il concept del Dietorelle Disco Club, uno spazio immaginario ispirato alle discoteche dell’epoca, costruito tra estetica vintage, colori accesi e richiami alla cultura dance.

Dalla musica al cinema: la carriera di Ambra Angiolini

La carriera di Ambra Angiolini nasce nei primi anni ’90, quando diventa uno dei volti simbolo di Non è la Rai, show iconico di quell’epoca televisiva di cui diventa rapidamente il volto copertina. Proprio nel 1994 pubblica il suo primo album, T’appartengo, trainato dall’omonimo singolo che diventa un vero fenomeno generazionale e uno dei brani pop italiani più riconoscibili di sempre. Il disco ottiene un enorme successo commerciale – vende 800mila copie e ottiene otto Dischi di platino e un Disco d’oro – dà il via a una breve ma intensa parentesi discografica.

Negli anni successivi pubblica altri tre album – Angiolini (1996), Ritmo vitale (1997) e InCanto (1999) – consolidando la sua identità di icona pop degli anni ’90. Dopo questa fase, Ambra sceglie di non proseguire stabilmente la carriera musicale, concentrandosi su un percorso artistico differente.

Tra cinema e televisione si afferma come attrice affermata, fino a ottenere importanti riconoscimenti come il Nastro d’Argento e il David di Donatello per "Saturno contro" di Ferzan Özpetek. Parallelamente lavora in numerose produzioni cinematografiche e televisive, costruendo una carriera solida e trasversale che la porta anche alla scrittura e alla conduzione. Pur dedicandosi principalmente ad altre attività, il suo legame con la musica non si è mai reciso. Nel biennio 2022-23 ha ricoperto il ruolo di giudice nel talent musicale X-Factor. Sempre nel 2022 ha registrato il brano Ambra/Tiziano, un duetto con Tiziano Ferro presente nell’album Il mondo è nostro.

Negli ultimi mesi, inoltre, la sua vita privata si è intrecciata nuovamente con l’industria musicale: Ambra si è legata sentimentalmente a Pico Cibelli, dirigente di vertice di Warner Music Italy, una delle figure più influenti del panorama discografico italiano.

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