Ambra Angiolini e Amadeus uno contro l'altra per Maria De Filippi: attrice e conduttore in corsa per un posto da prof ad Amici
Secondo un'indiscrezione riportata da Vanity Fair, Maria De Filippi starebbe valutando due volti amatissimi della tv italiana per la prossima edizione di Amici
Per la prossima edizione di Amici iniziano già a circolare le prime indiscrezioni sui possibili cambiamenti nel cast dei professori. Tra i nomi che stanno facendo più rumore ci sono quelli di Ambra Angiolini e Amadeus, due volti molto amati dal pubblico e con percorsi professionali diversi ma accomunati da una lunga esperienza nel mondo dello spettacolo. Secondo quanto riportato da Vanity Fair, Maria De Filippi starebbe valutando entrambi per un ruolo nella scuola più famosa della televisione italiana. Al momento si tratta di indiscrezioni, ma gli elementi che alimentano questa possibilità non mancano e il pubblico già immagina quale potrebbe essere il nuovo equilibrio del talent.
Ambra Angiolini possibile nuova prof di Amici: l’ipotesi prende quota
Per Ambra Angiolini potrebbe essere arrivato il momento di affrontare una nuova esperienza televisiva. Dopo aver partecipato a Tu Sì Que Vales, il rapporto professionale con Maria De Filippi si sarebbe ulteriormente rafforzato, tanto da far nascere l’idea di coinvolgerla come insegnante nella scuola di Amici. L’attrice rappresenterebbe un profilo particolarmente interessante per il programma. La sua carriera è iniziata proprio in televisione, prima di evolversi con successo tra cinema, teatro e musica, permettendole di maturare competenze trasversali che potrebbero rivelarsi preziose nella formazione dei giovani allievi. Anche l’esperienza come giudice di X Factor ha dimostrato la sua capacità di valutare e accompagnare artisti emergenti.
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L’unico vero ostacolo sarebbe rappresentato dagli impegni teatrali già fissati nei prossimi mesi. Il tour potrebbe infatti rendere complicata la gestione delle registrazioni del talent. Nonostante questo, secondo Vanity Fair, il rapporto di fiducia con Maria De Filippi lascerebbe aperta la porta a una possibile intesa, alimentando le speranze dei fan che vorrebbero vedere Ambra sedere dietro il banco dei professori.
Amadeus verso Amici? Il conduttore sarebbe pronto a una nuova sfida
Anche il futuro televisivo di Amadeus potrebbe presto arricchirsi di una nuova esperienza. Dopo il passaggio al Nove e la partecipazione al Serale di Amici come giudice, il conduttore sarebbe tra i principali candidati per entrare stabilmente nel cast del programma, questa volta con l’inedito ruolo di professore. L’ipotesi, riportata sempre da Vanity Fair, sarebbe favorita sia dagli ottimi rapporti con Maria De Filippi sia dal via libera di Pier Silvio Berlusconi, elemento che renderebbe più concreta questa nuova collaborazione televisiva. Del resto, Amadeus ha costruito la propria carriera valorizzando il talento musicale, basti pensare al successo ottenuto durante gli anni alla guida del Festival di Sanremo.
Per il conduttore si tratterebbe di una sfida completamente diversa rispetto a quelle affrontate finora: non più soltanto presentare o giudicare, ma accompagnare quotidianamente i ragazzi nel loro percorso di crescita artistica. Per il momento non esistono conferme ufficiali, ma le indiscrezioni continuano a moltiplicarsi. Se dovessero trovare riscontro, Maria De Filippi potrebbe ritrovarsi a scegliere tra due protagonisti della televisione italiana, entrambi considerati perfetti per trasmettere esperienza e credibilità agli allievi della scuola di Amici.
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