Amazon Prime Video, il regalo di Natale: due canali dedicati a donne e famiglie Due nuovi canali sbarcano su Prime Video: storie al femminile, romanticismo e animazione per tutta la famiglia (grandi e piccini), perfetti per le feste.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Manca pochissimo a Natale e manca sempre meno alle tanto attese vacanze. Milioni di persone, già da qualche settimana, sono entrate nel mood ‘relax, pantofole e divano’ per godersi film e serie che, probabilmente, a causa della loro vita frenetica non hanno potuto fare prima. O semplicemente, perché amano fare questo nel periodo natalizio. Tutto lecito e super bello! Ma noi abbiamo una notizia che vi farà ancora più piacere: Prime Video ha deciso di aggiungere due nuovi canali alla sua ricchissima offerta, dedicati a un pubblico femminile e alla famiglia. Parliamo di CineMadame Plus e Cartoon Club, ma cerchiamo di scoprire qualcosa di più.

Amazon Prime Video, debuttano i canali CineMadame Plus e Cartoon Club: cosa sono e i prezzi dell’abbonamento

In vista delle festività, Prime Video arricchisce la sua già vastissima offerta con due nuovi canali SVOD, CineMadame Plus e Cartoon Club, disponibili dal 3 dicembre grazie alla collaborazione con Plaion Pictures. I canali sono pensati per offrire intrattenimento e momenti di relax sia al pubblico femminile sia alle famiglie. CineMadame Plus propone oltre 100 film, aggiornati mensilmente, con storie emozionanti e protagoniste femminili, spaziando tra romance, commedie e light thriller. Nel catalogo figurano titoli come Greta, Tre noci per Cenerentola, Una seconda occasione, This Is The Year, Sei minuti a mezzanotte, con attrici come Isabelle Huppert e Judi Dench. L’abbonamento costa 4,99 euro al mese con 7 giorni di prova gratuita.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Cartoon Club è invece dedicato a bambini e genitori, con più di 100 film e serie animate, tra cui Shaun, Vita da Pecora – Il film, Doraemon – Il film 2 e L’Ape Maia. Grazie alla partnership con DeAPlaneta, include anche classici come Heidi, Pippi Calzelunghe, Vicky il Vichingo e Gormiti. Anche in questo caso il costo è di 4,99 euro al mese con una prova gratuita di 7 giorni.

Prime Video, un’offerta digitale sempre ricca e aggiornata

Inutile dire che, con l’arrivo delle feste natalizie, la gente non cerca altro che un po’ di tranquillità, tra le decorazioni della propria casa e l’atmosfera accogliente e magica che il Natale fa riscoprire. E cosa c’è di meglio che godersi questa serenità guardando film o serie in compagnia di amici e parenti? Assolutamente nulla! Ecco perché Prime Video ha fatto davvero centro con l’aggiunta di questi due nuovi canali, CineMadame Plus e Cartoon Club, che offrono contenuti aggiornati, sicuri e adatti a tutte le età, rendendo lo streaming piacevole sia per momenti di relax sia per film in famiglia. Noi non possiamo che augurarvi una buona e piacevole visione!

Potrebbe interessarti anche