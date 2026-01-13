Amazon Prime Video, accordo segreto con Warner Bros per HBO Max: cosa vedremo in esclusiva in Europa
Prime Video porta HBO Max in Europa: nuovi contenuti esclusivi e imperdibili. Gli abbonati pronti a scoprire serie, film e sorprese che faranno felici tutti.
In occasione del lancio di HBO Max in Italia, Germania e Austria, Warner Bros. Discovery ha firmato un accordo pluriennale con Prime Video, che distribuirà HBO Max in questi paesi. L’intesa estenderà inoltre le collaborazioni già attive in Europa, includendo Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia e Belgio. Una novità che cambierà il mondo dello streaming, con tanti film, serie e molto altro ancora in cui districarsi. Vediamo insieme tutti i dettagli.
HBO Max, arriva l’accordo di distribuzione con Amazon Prime Video: in cosa consiste
Ebbene sì, oggi arriva in Italia HBO Max e, per l’occasione, Prime Video ha stretto un nuovo accordo pluriennale con Warner Bros. Discovery (WBD), che porta HBO Max in Italia, Germania e Austria come abbonamento aggiuntivo. L’intesa estende inoltre le collaborazioni già attive in Francia, Spagna, Paesi Bassi, Svezia e Belgio. Gli utenti potranno scegliere tra i piani Basic con pubblicità, Standard, Premium e l’opzione Sport, accedendo a un catalogo di contenuti premium WBD, inclusi HBO Originals, Max Originals, film Warner Bros. e titoli DC. Tra le principali produzioni disponibili:
- Serie e film internazionali: A Knight of the Seven Kingdoms, The Pitt, Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson, Weapons, The Conjuring – Il rito finale, Harry Potter, Friends, The Big Bang Theory.
- Serie tedesche: 4 Blocks Zero (prequel di 4 Blocks), Banksters.
- Produzioni italiane: Melania Rea – oltre il caso, Portobello di Marco Bellocchio, Gina Lollobrigida: Diva Contesa, Saman – La verità nascosta.
- Film locali: Wunderschöner (Germania), Nonostante con Valerio Mastandrea, Squali di Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo e James Franco.
HBO Max, non solo film e serie TV: c’è anche il pacchetto sport
Chiaramente, film e serie TV non saranno le uniche cose disponibili, anzi. Con il pacchetto Sport, gli spettatori potranno seguire eventi come i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026, l’Australian Open e il Roland Garros. Elisabetta Carruba, Director di Prime Video Channels EMEA, ha sottolineato come HBO Max arricchisca ulteriormente il catalogo di serie, film e sport in diretta, mentre Qaisar Rafique di WBD ha evidenziato il ruolo di Prime Video nell’estendere l’accesso a contenuti pluripremiati in nuovi mercati: "Il 2026 sarà un anno importante per HBO Max, che verrà lanciato in alcune delle più grandi economie mondiali. L’ampia portata di Prime Video ci aiuterà a intrattenere il maggior numero possibile di persone in questi nuovi mercati. Questa collaborazione è una riprova della qualità del nostro storytelling, dell’innegabile richiesta dei nostri contenuti pluripremiati da parte degli utenti e del fatto che HBO Max è la destinazione ideale per godersi momenti che non potreste vivere altrove."
HBO Max è già disponibile come abbonamento aggiuntivo in Stati Uniti, Messico, Colombia, Francia, Spagna, Svezia, Paesi Bassi e Belgio.
