Amanda Lecciso, sfuma l’amore con Iago Garcia: “Era idealizzato”, la delusione dopo il Grande Fratello

L'ex gieffina ha raccontato a La Volta Buona il motivo della rottura con lo spagnolo. Si erano conosciuti nella Casa più spiata d'Italia. Ma il rapporto non ha retto.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

L’annuncio ufficiale è arrivato via social, solo qualche settimana fa. Amanda Lecciso e Iago Garcia, coppia nata nella Casa del Grande Fratello, hanno preso strade separate. E oggi Amanda è tornata in tv, nel salotto de La Volta Buona, per raccontare in pubblico i motivi della rottura. Tra qualche rimpianto, distanze incolmabili e la scelta condivisa di tornare all’amicizia che era nata naturalmente nei primi giorni del reality Mediaset. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Amanda Lecciso, la confessione (amara) sulla rottura con Iago Garcia

Era stata la stessa Amanda Lecciso, in un’intervista concessa a Il Messaggero, ad annunciare la fine della storia d’amore con Iago Garcia: "Ci siamo lasciati, purtroppo la nostra relazione non ha retto alla distanza. Io ho mille impegni qui in Puglia, lui in Spagna". Ma adesso il racconto si arricchisce di nuovi particolari, dato che Amanda ha scelto di parlare pubblicamente dell’accaduto davanti a Caterina Balivo.

Ospite de La Volta Buona, la sorella di Loredana Lecciso ha iniziato spezzando una lancia in favore della conduttrice. "Tu l’avevi detto Caterina. Bisogna ascoltare il suo primo parere", ha detto Amanda, riferendosi ai dubbi che la Balivo aveva espresso sulla coppia, soprattutto per via della distanza. "Nella teoria siamo tutti bravi, quindi ma no, la distanza", ha proseguito l’ospite, "è stato un po’ più complicato di così. Ci sia guarda negli occhi e allora. Andava e veniva lui, io non sono mai andata. Non ho fatto in tempo, perché è finita prima".

I motivi dell’addio a Iago Garcia

Messa alle strette da Caterina Balivo, Amanda Lecciso ha poi aggiunto altri dettagli mai rivelati prima: "Non è soltanto chiaramente la distanza, ci sono delle storie, frequentazioni, che nascono in contesti particolari, la nostra amicizia, perché è nata come un’amicizia, è nata in un reality, uscendo c’era voglia di passare del tempo insieme, forse è stata interpretata come qualcosa in più, invece era una bella amicizia. Abbiamo deciso insieme perché ci siamo resi conto che forse avevamo idealizzato qualcosa. C’è stata una passione iniziale, un coinvolgimento, ci siamo detti che magari ci stiamo conoscendo sotto quel punto di vista, ma poi abbiamo capito che eravamo meglio come amici".

Per fortuna, tra i due è rimasto comunque un sentimento di amicizia vera. "Ci sentiamo, continuiamo a parlare regolarmente come due amici" ha concluso la Lecciso, "il dispiacere c’è, ma non l’ho vissuta come un fallimento, perché è stato come un ritornare all’amicizia che già c’era".

Programmi

