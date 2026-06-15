Amanda Lear musa di Ferzan Özpetek insieme a Sabrina Ferilli: nel nuovo film anche un volto noto della TV italiana
Nel cast del nuovo film del regista turco-italiano anche Mara Venier, Vanessa Scalera, Luca Argentero e, per la prima volta, Sabrina Ferilli
A Natale 2026 arriverà nei cinema Nella gioia e nel dolore, nuovo film di Ferzan Özpetek, nel cui cast figurano Mara Venier, Vanessa Scalera, Luca Argentero, Geppi Cucciari, Sabrina Ferilli e, per un cammeo speciale, Amanda Lear. Il regista turco-italiano, con questa nuova opera, si muove nel nel territorio a lui più caro, quello del racconto corale e delle emozioni, dei legami umani profondi e dell’importanza della memoria. Ecco tutto ciò che sappiamo sul nuovo film di Ferzan Özpetek, Nella gioia e nel dolore, e sul ruolo che il cineasta ha ritagliato per Amanda Lear.
Amanda Lear nuova musa di Ferzan Özpetek per il suo nuovo film Nella gioia e nel dolore
La nuova "musa" di Ferzan Özpetek non poteva che essere Amanda Lear, personalità fortissima, artista, icona pop e volto internazionale. L’attrice originaria di Saigon sarà quindi tra i protagonisti di Nella gioia e nel dolore, nuova fatica del cineasta turco-italiano. Un film che ruota intorno alla storia di una diva e dei suoi amici e che sembra costruito proprio imperniandosi attorno a identità forti, legami resistenti e vite attraversate dal tempo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La nuova pellicola arriva dopo il grande successo di Diamanti, che ha superato i 2,4 milioni di presenze in Italia e ha trovato spazio anche fuori dai confini nazionali, arrivando in più di 100 Paesi. Un risultato che Özpetek proverà a bissare richiamando alcuni dei volti con cui più spesso ha lavorato, tra cui Mara Venier, Geppi Cucciari, Vanessa Scalera e Luca Argentero, ma anche alcune new entry come Sabrina Ferilli, per la prima volta diretta da lui, e l’attore spagnolo di fama internazionale Miguel Ángel Silvestre. Completano il cast Milena Mancini, Milena Vukotic, Giselda Volodi, Loredana Cannata, Rebecca Massimo, Andrea Di Luigi, Liliana Bottone, Erik Tonelli, Carmine Recano, Alvise Rigo, Lorenzo Franzin e Marco Aceti.
Amanda Lear corona una carriera decennale e quando esce Nella gioia e nel dolore
Da musa di Salvador Dalì, colpito per l’androginia che la caratterizzava da giovane, a ispiratrice per Özpetek, Amanda Lear corona, in un certo qual modo, una carriera straordinaria e lunghissima, che l’ha vista alternarsi tra cinema e televisione, ma anche come cantante e persino doppiatrice.
Nella gioia e nel dolore è firmato dallo stesso Ferzan Özpetek insieme a Carlotta Corradi ed Elisa Casseri. La distribuzione italiana è curata da Vision Distribution. Vi ricordiamo che l’uscita è fissata per Natale 2026. Se volete rimanere aggiornati su tutte le novità in merito al nuovo film di Ferzan Özpetek rimanete sintonizzati su queste pagine.
Potrebbe interessarti anche
Mara Venier musa di Ozpetek: dopo Domenica In torna al cinema con la star di Imma Tataranni e Luca Argentero
La conduttrice di Domenica In avrà un ruolo ritagliato su misura per il suo secondo ...
Amanda Lear, quanti anni ha e cosa fa oggi: la diva senza figli e i fidanzati giovanissimi
Amanda Lear, icona anni ’70 e musa dell’arte, a 86 anni continua a stupire tra pittu...
Doc - Nelle tue mani, "Luca Argentero non ci sarà": il retroscena sulla quinta stagione. Perché vuole mollare la serie Tv
L'attore sarebbe pronto a dire addio alla serie che lo ha consacrato negli ultimi an...
Belve (7 aprile): tre ospiti, Micaela Ramazzotti perfida su Virzì, Amanda Lear 'hot' e Zeudi De Palma senza filtri. Cosa vedremo stasera
Oggi martedì 7 aprile 2026 va in onda la prima puntata della nuova edizione dello sh...
Loredana Cannata, attimi di terrore a L'Isola dei Famosi: l'incubo di un’apnea quasi fatale e i ruoli iconici nei film
Loredana Cannata, dopo il brutto incidente a L'Isola, è stata ammirata per il coragg...
Ambra Angiolini torna a cantare: il pop degli anni ’90 e il mito di “T’appartengo” nel nuovo jingle (già virale)
Ambra Angiolini torna a cantare e firma per Dietorelle il jingle “Basta il nome": di...
Su Prime Video il cinema diventa un labirinto inquieto: Carmen Russo elogia Paola Cortellesi, tra ambizioni e verità distorte
Il film La Sobrietà, su Prime Video, svela il dietro le quinte del cinema tra manipo...
Luisa Ranieri incanta in questo film tutto al femminile che accende sorrisi e lacrime
La pellicola campione d'incassi del 2024 riporta il cineasta turco-italiano nella di...