Amanda Lear musa di Ferzan Özpetek insieme a Sabrina Ferilli: nel nuovo film anche un volto noto della TV italiana Nel cast del nuovo film del regista turco-italiano anche Mara Venier, Vanessa Scalera, Luca Argentero e, per la prima volta, Sabrina Ferilli

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

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A Natale 2026 arriverà nei cinema Nella gioia e nel dolore, nuovo film di Ferzan Özpetek, nel cui cast figurano Mara Venier, Vanessa Scalera, Luca Argentero, Geppi Cucciari, Sabrina Ferilli e, per un cammeo speciale, Amanda Lear. Il regista turco-italiano, con questa nuova opera, si muove nel nel territorio a lui più caro, quello del racconto corale e delle emozioni, dei legami umani profondi e dell’importanza della memoria. Ecco tutto ciò che sappiamo sul nuovo film di Ferzan Özpetek, Nella gioia e nel dolore, e sul ruolo che il cineasta ha ritagliato per Amanda Lear.

Amanda Lear nuova musa di Ferzan Özpetek per il suo nuovo film Nella gioia e nel dolore

La nuova "musa" di Ferzan Özpetek non poteva che essere Amanda Lear, personalità fortissima, artista, icona pop e volto internazionale. L’attrice originaria di Saigon sarà quindi tra i protagonisti di Nella gioia e nel dolore, nuova fatica del cineasta turco-italiano. Un film che ruota intorno alla storia di una diva e dei suoi amici e che sembra costruito proprio imperniandosi attorno a identità forti, legami resistenti e vite attraversate dal tempo.

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La nuova pellicola arriva dopo il grande successo di Diamanti, che ha superato i 2,4 milioni di presenze in Italia e ha trovato spazio anche fuori dai confini nazionali, arrivando in più di 100 Paesi. Un risultato che Özpetek proverà a bissare richiamando alcuni dei volti con cui più spesso ha lavorato, tra cui Mara Venier, Geppi Cucciari, Vanessa Scalera e Luca Argentero, ma anche alcune new entry come Sabrina Ferilli, per la prima volta diretta da lui, e l’attore spagnolo di fama internazionale Miguel Ángel Silvestre. Completano il cast Milena Mancini, Milena Vukotic, Giselda Volodi, Loredana Cannata, Rebecca Massimo, Andrea Di Luigi, Liliana Bottone, Erik Tonelli, Carmine Recano, Alvise Rigo, Lorenzo Franzin e Marco Aceti.

Amanda Lear corona una carriera decennale e quando esce Nella gioia e nel dolore

Da musa di Salvador Dalì, colpito per l’androginia che la caratterizzava da giovane, a ispiratrice per Özpetek, Amanda Lear corona, in un certo qual modo, una carriera straordinaria e lunghissima, che l’ha vista alternarsi tra cinema e televisione, ma anche come cantante e persino doppiatrice.

Nella gioia e nel dolore è firmato dallo stesso Ferzan Özpetek insieme a Carlotta Corradi ed Elisa Casseri. La distribuzione italiana è curata da Vision Distribution. Vi ricordiamo che l’uscita è fissata per Natale 2026. Se volete rimanere aggiornati su tutte le novità in merito al nuovo film di Ferzan Özpetek rimanete sintonizzati su queste pagine.

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