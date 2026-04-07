Amanda Lear, quanti anni ha e cosa fa oggi: la diva senza figli e i fidanzati giovanissimi Amanda Lear, icona anni ’70 e musa dell’arte, a 86 anni continua a stupire tra pittura, tv e moda. Scopriamo la sua vita privata, gli amori passati e le novità

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Diva assoluta della disco music e musa dell’arte, Amanda Lear ha attraversato la scena internazionale tra musica, tv e pittura, diventando un’icona senza tempo. Conosciuta per il suo fascino, le relazioni con grandi artisti e la personalità schietta, oggi continua a vivere in Provenza, mantenendo uno stile di vita attivo e creativo. Non ha figli e negli ultimi anni ha chiuso la porta all’amore, concentrandosi sulla sua arte e sugli impegni pubblici. Ma cosa fa oggi Amanda Lear e come vive la sua vita privata? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amanda Lear, la vita privata e cosa fa oggi

Amanda Lear, nata il 18 novembre 1939, ha appena compiuto 86 anni, ma non mostra segni di rallentamento. Oggi vive in Provenza, tra Saint-Étienne-du-Grès e Saint-Rémy-de-Provence, in una villa immersa nella natura che definisce il suo rifugio creativo. Lì Amanda continua a coltivare la pittura, la sua vera passione e terapia personale, mentre partecipa regolarmente a talk show, eventi di moda e mostre d’arte.

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La cantante e attrice è ancora una figura di riferimento per la moda e la musica: a marzo 2026 è stata fotografata in prima fila alla Paris Fashion Week allo show di Balmain, elegante e ammirata come una vera star di lungo corso. Sul fronte musicale, il suo ultimo album Looking Back (2025) celebra la sua epoca d’oro, con brani disco che hanno segnato la sua carriera. Amanda definisce la pittura "il luogo in cui sfogo emozioni e frustrazioni", dimostrando che l’arte resta il suo terreno più autentico.

Amanda Lear ha un fidanzato? Gli ultimi toy-boy e i grandi amori

La vita sentimentale di Amanda Lear è stata intensa e variegata. Tra i suoi amori più celebri ricordiamo Salvador Dalì, che la considerava una musa e con cui rimase legata per 15 anni; Miguel Bosè, con cui ebbe un giovane e travolgente flirt; e David Bowie, che la supportò all’inizio della sua carriera musicale. Non dimentichiamo il marito Alain-Philippe Malagnac d’Argens de Villèle, tragicamente scomparso in un incendio nel 2000.

Negli ultimi anni, Amanda ha avuto relazioni con uomini molto più giovani: il modello Anthony Hornez, di 40 anni più giovane, e un giovane fidanzato conosciuto nel 2021, della cui relazione si sono poi perse le tracce. Prima di loro, aveva avuto un lungo legame con Manuel Casella, lasciato nel 2008. Oggi Amanda confessa di aver "chiuso la boutique": niente più amore, solo la compagnia del suo gatto e la dedizione all’arte e alla musica.

Dove vive Amanda Lear oggi e come passa le giornate

La sua dimora in Provenza non è solo un rifugio, ma anche il cuore della sua vita creativa. Qui Amanda dipinge ogni giorno, riceve amici e partecipa a eventi culturali. Durante il lockdown del 2020, la cantante ha raccontato al Corriere della Sera di aver quasi dimenticato la città per la quiete e la luce unica della campagna provenzale, dove ha trovato pace e ispirazione artistica.

Oggi Amanda continua a essere ospite in programmi televisivi come Belve 10 su Rai 2 e partecipa a mostre come quella alla Galleria Bonbonniére durante il Festival di Sanremo 2026, confermandosi un’artista poliedrica e intramontabile. Nonostante l’età, la sua vita resta piena di energia e creatività, tra musica, arte e moda, senza rinunciare a quel tocco di ironia e glamour che l’ha sempre contraddistinta.

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