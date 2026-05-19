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Amanda Knox, cosa fa oggi: il nuovo marito, il rapporto con Raffaele Sollecito e gli incassi milionari

Scopriamo come vive oggi Amanda Knox, finita al centro dell’inchiesta per la morte della studentessa inglese e amica Meredith Kercher nel 2007.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

A quasi vent’anni da uno dei casi di cronaca nera più discussi e controversi degli ultimi decenni, il nome di Amanda Knox continua ancora a far discutere. Nel 2007, la studentessa americana finì al centro dell’inchiesta sull’omicidio della coinquilina Meredith Kercher, una studentessa inglese arrivata a Perugia per l’Erasmus e trovata senza vita nella casa che condivideva con altri studenti. Insieme al fidanzato dell’epoca, Raffaele Sollecito, Amanda Knox venne arrestata, processata e poi definitivamente assolta nel 2015 dalla Cassazione dopo un lunghissimo iter giudiziario e 4 anni di carcere. Da allora la sua vita è cambiata radicalmente: oggi vive negli Stati Uniti, ha costruito una nuova famiglia e ha trasformato la sua storia in libri, podcast e documentari di grande successo. Ecco tutti i dettagli.

Amanda Knox: marito, figli e incassi milionari

Dopo il ritorno negli Stati Uniti, Amanda Knox ha cercato di ricostruire la propria esistenza lontano dalle aule dei tribunali. Oggi vive a Seattle ed è sposata con lo scrittore Christopher Robinson, con il quale ha avuto due figli. Negli ultimi anni è diventata anche una figura molto attiva sul fronte della giustizia e della tutela delle persone accusate ingiustamente, e ha deciso di trasformare la sua vicenda personale in un vero e proprio percorso professionale. Amanda ha infatti pubblicato libri autobiografici, collaborato a documentari e lanciato il podcast "Labyrinths", condotto insieme al marito, oltre ad aver partecipato a diverse produzioni televisive dedicate alla sua storia.

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Ad oggi lavora dunque come scrittrice e produttrice di contenuti. Secondo la stampa americana, i progetti editoriali e televisivi legati al caso Meredith le avrebbero garantito nel tempo introiti milionari. Negli ultimi mesi è inoltre tornata nuovamente al centro dell’attenzione grazie a nuovi documentari e alla promozione del libro Free, in cui racconta il peso psicologico della vicenda giudiziaria e la difficoltà di liberarsi davvero dell’etichetta costruita attorno al suo nome.

Amanda Knox, in che rapporti è con l’ex Raffaele Sollecito

Dopo tanti anni, sono in molti a chiedersi in che rapporti siano rimasti Amanda Knox e l’ex fidanzato Raffaele Sollecito. I due, che nel 2007 erano fidanzati da poche settimane, hanno condiviso arresti, processi, condanne e assoluzioni, vivendo insieme uno dei casi mediatici più clamorosi della cronaca italiana contemporanea. Dopo la definitiva assoluzione, però, le loro strade si sono gradualmente separate e i due si sono poi sentiti o incontrati soltanto occasionalmente. Oggi Raffaele Sollecito lavora come ingegnere informatico tra Berlino e la Puglia, mentre Amanda Knox è tornata in America, e tra loro i rapporti si sono notevolmente raffreddati. L’unica certezza è che i loro nomi resteranno per sempre legati a una delle vicende giudiziarie più controverse e discusse della recente storia italiana.

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