Amadeus via dal Nove, il retroscena sul ritorno in Rai vicinissimo: “Con Fiorello”, cosa faranno Dopo i flop sul Nove, Amadeus sarebbe vicino al ritorno in Rai. Fiorello fa da ponte e spinge per un nuovo progetto in access e prima serata.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

CONDIVIDI

Dopo l’addio alla Rai e il passaggio al Nove, l’avventura televisiva di Amadeus potrebbe essere arrivata già ai titoli di coda. A poco più di un anno dal cambio di rete, infatti, si fa sempre più insistente la voce di un ritorno a Viale Mazzini. Un’operazione che, secondo i retroscena, avrebbe un nome e un cognome ben precisi: Fiorello. Sarebbe proprio lo showman siciliano il "pontiere" pronto a riportare Amadeus in Rai, magari condividendo di nuovo il palco con lui.

Il bilancio negativo di Amadeus sul Nove

Quando Amadeus ha lasciato la Rai per approdare al Nove, l’operazione era stata presentata come una sfida ambiziosa. I risultati, però, non hanno rispettato le aspettative. Dal "Suzuki Music Party", che su Rai1 volava e sul Nove si è fermato a numeri modesti, fino a "Chissà chi è", incapace di replicare il successo dell’access di Rai1, la lista delle delusioni è lunga.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Nemmeno "Like a Star" ha acceso il pubblico, mentre "The Cage", schierato nell’access prime time contro un colosso come Gerry Scotti, ha fatto registrare ascolti ancora più bassi. L’unico titolo ad aver tenuto una media dignitosa è stato "La Corrida", senza però mai brillare davvero. Una sequenza di risultati tiepidi che avrebbe pesato anche sui conti di Discovery, tra pubblicità mancata e rimborsi legati agli obiettivi di share non raggiunti.

Il ritorno in Rai con Fiorello: cosa potrebbe succedere

Ed è qui che entra in scena Fiorello. Secondo i rumor rilanciati da Dagospia, lo showman sarebbe pronto a rimettersi in gioco in tv proprio per favorire il rientro dell’amico. Un ritorno di coppia che in Rai conoscono bene e che in passato ha funzionato, grazie a un equilibrio rodato tra ironia, improvvisazione e complicità.

Con Amadeus nel ruolo di spalla, Fiorello potrebbe ritrovare la spinta giusta per un nuovo show di prima serata o per un progetto nell’access, restituendo centralità a una formula che il pubblico generalista continua ad apprezzare. Il possibile addio al Nove, a quanto trapela, non sarebbe ostacolato dai vertici Discovery, anzi. Liberarsi di un contratto oneroso dopo una serie di flop potrebbe convenire a entrambe le parti. In Rai Amadeus ha dimostrato di saper guidare grandi eventi e di parlare a un pubblico ampio. E il futuro potrebbe riservare un ritorno ancora più clamoroso: all’orizzonte c’è persino l’ipotesi di rivederlo a Sanremo.

Potrebbe interessarti anche