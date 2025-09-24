Ufficiale: Amadeus firma per Canale 5. Perché il suo ritorno a Mediaset farà bene alla tv (ma non alla Rai) Dopo l’ospitata a This Is Me di Silvia Toffanin il conduttore sbarcherà sulla rete ammiraglia Mediaset per condurre l’evento benefico ‘Una, nessuna e centomila’

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Amadeus torna in Mediaset. Dopo l’esperienza nella giuria di Amici di Maria De Filippi e l’annuncio della sua ospitata a This is Me di Silvia Toffanin a novembre, infatti, il conduttore sbarcherà su Canale 5 anche per l’evento benefico Una, nessuna e centomila. A più di 16 anni dalla sua ultima esperienza a Cologno Monzese, dunque, ‘Ama’ tornerà alla conduzione di una prima serata Mediaset, un indizio che potrebbe lasciare presagire un addio a Nove e al circuito Discovery proprio per tornare alla corte di Pier Silvio Berlusconi (sebbene non ci siano notizie ufficiali). Scopriamo tutti i dettagli.

Amadeus torna a condurre su Canale 5: cosa farà

Dopo un’annata travagliata dal punto dei risultati e segnata da ascolti alquanto deludenti su Nove, Amadeus cercherà di ‘rilanciarsi’ anche al di fuori del circuito Discovery. Come rivelato oggi in conferenza stampa, infatti, il conduttore ravennate condurrà l’evento benefico Una, nessuna e centomila, prossimamente in onda su Canale 5. Per Amadeus – come anticipato – si tratta di un ritorno alla conduzione di una prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione a distanza di più di 16 anni. Dopo l’avventura ad Amici di Maria De Filippi nelle vesti inedite di giudice e l’ospitata a This is Me di Silvia Toffanin annunciata recentemente (parteciperà alla puntata per celebrare i 40 anni di carriera di Lorella Cuccarini), dunque, Amadeus tornerà nuovamente a Cologno Monzese, sebbene soltanto per una sera.

Per Amadeus si tratterà non solo di un evento all’insegna della beneficienza, ma anche di un palco importante da gestire per l’ex conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo. Il concerto organizzato da Fiorella Mannoia per raccogliere fondi per aiutare le donne vittime di violenza e promuovere i diritti delle donne e la parità di genere vedrà infatti tantissimi super-ospiti nel cast con le esibizioni di Anna Foglietta, Annalisa, Ariete, BigMama, Brunori Sas, Coez, Elisa, Elodie, Emma, Ermal Meta e la stessa Mannoia.

Il ‘colpo’ Mediaset (e la Rai incassa) e il futuro di Amadeus

Nonostante si tratti solo di una serata-evento in onda su Canale 5, il ritorno di Amadeus alla conduzione sulla rete ammiraglia Mediaset è un ‘colpo’ per entrambe le parti. Il conduttore cercherà nuovo smalto e visibilità dopo il deludente primo anno su Nove, mentre il Biscione si assicura uno dei volti più amati della tv. A perderci, insomma, sembra essere solo la Rai, che rischia di perdere anche contro il suo ex volto simbolo aggravando un momento già complicato per la tv di Stato dal punto di vista dello share, dalla ‘crisi’ di Affari Tuoi di De Martino contro La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti fino al momento difficile de La Volta Buona di Caterina Balivo e la chiusura anticipata di BellaMa’ di Sera di Pierluigi Diaco. Seppure temporaneo, inoltre, il ritorno di Amadeus su Canale 5 potrebbe essere il preludio di un impegno ben maggiore, magari portando anche il conduttore a dare l’addio al circuito Discovery.

