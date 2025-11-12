Amadeus, altro che flop: "110 puntate in più". Nove prolunga The Cage - Prendi i soldi e scappa Secondo le ultime indiscrezioni, l’access prime time di Canale Nove vedrà proseguire il gioco di Amadeus e Giulia Salemi ancora per molto: scopriamo di più.

L’access prime time, ovvero la fascia oraria che precede la prima serata, è ad oggi uno dei momenti più apprezzati e seguiti dai telespettatori. E nella sfida tra le due principali proposte di questa fascia oraria, ovvero Affari Tuoi con De Martino su Rai 1 e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Canale 5, si inserisce anche il buon Amadeus con il game show The Cage – Prendi e scappa in onda ogni sera sul Nove. Ebbene, nonostante gli ascolti tiepidi di quest’ultimo, pare proprio che i vertici abbiano deciso di prolungare la sua messa in onda: scopriamo di più.

The Cage – Prendi e scappa, Amadeus in onda fino a maggio

Secondo le indiscrezioni fornite dal giornalista Giuseppe Candela, nonostante gli ascolti tiepidi di The Cage che generalmente si aggira attorno al 2.50% di share e circa 500 mila spettatori, i buoni risultati ottenuti dal punto di vista del mercato pubblicitario avrebbero spinto i vertici di Discovery a prolungare la messa in onda del game show.

"La trasmissione è alle prese con ascolti tiepidi ma con numeri postivi sul fronte pubblicitario. The Cage – Prendi e scappa, il game show condotto da Amadeus e Giulia Salemi, avrebbe dovuto salutare dopo sei mesi, a fine dicembre, il pubblico del Nove… Così non sarà…Si allungherà", ha infatti affermato Giuseppe Candela tra le pagine del settimanale Chi.

In altre parole, nonostante i dati di ascolto non particolarmente esaltanti, dovuti anche alla competizione con giganti della fascia oraria come Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i buoni risultati dal punto di vista pubblicitario hanno premiato il game show di Amadeus tanto da portare i vertici a decidere di prolungare la messa in onda fino a fine maggio, con ben 110 puntate in più rispetto a quelle previste in partenza. Ottime notizie per il pubblico che dimostra ogni sera di apprezzare la proposta dell’access prime time di Canale Nove.

Amadeus, La Corrida non convince del tutto

E parlando di ascolti tiepidi, è doveroso fare una piccola parentesi anche sulla nuova edizione de La Corrida, condotta sempre da Amadeus su Canale Nove. L’ultima puntata ha registrato uno share del 4.30% e oltre 528mila telespettatori. Risultati al di sotto delle aspettative nonostante la presenza in studio della carismatica Tina Cipollari. Non rimane ora che capire se le prossime puntate riusciranno a conquistare un po’ più di pubblico o se, anche in questo caso, il programma si assesterà su ascolti per lo più tiepidi.

