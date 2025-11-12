Amadeus, altro che flop: "110 puntate in più". Nove prolunga The Cage - Prendi i soldi e scappa
Secondo le ultime indiscrezioni, l’access prime time di Canale Nove vedrà proseguire il gioco di Amadeus e Giulia Salemi ancora per molto: scopriamo di più.
L’access prime time, ovvero la fascia oraria che precede la prima serata, è ad oggi uno dei momenti più apprezzati e seguiti dai telespettatori. E nella sfida tra le due principali proposte di questa fascia oraria, ovvero Affari Tuoi con De Martino su Rai 1 e La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti su Canale 5, si inserisce anche il buon Amadeus con il game show The Cage – Prendi e scappa in onda ogni sera sul Nove. Ebbene, nonostante gli ascolti tiepidi di quest’ultimo, pare proprio che i vertici abbiano deciso di prolungare la sua messa in onda: scopriamo di più.
The Cage – Prendi e scappa, Amadeus in onda fino a maggio
Secondo le indiscrezioni fornite dal giornalista Giuseppe Candela, nonostante gli ascolti tiepidi di The Cage che generalmente si aggira attorno al 2.50% di share e circa 500 mila spettatori, i buoni risultati ottenuti dal punto di vista del mercato pubblicitario avrebbero spinto i vertici di Discovery a prolungare la messa in onda del game show.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
"La trasmissione è alle prese con ascolti tiepidi ma con numeri postivi sul fronte pubblicitario. The Cage – Prendi e scappa, il game show condotto da Amadeus e Giulia Salemi, avrebbe dovuto salutare dopo sei mesi, a fine dicembre, il pubblico del Nove… Così non sarà…Si allungherà", ha infatti affermato Giuseppe Candela tra le pagine del settimanale Chi.
In altre parole, nonostante i dati di ascolto non particolarmente esaltanti, dovuti anche alla competizione con giganti della fascia oraria come Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna, i buoni risultati dal punto di vista pubblicitario hanno premiato il game show di Amadeus tanto da portare i vertici a decidere di prolungare la messa in onda fino a fine maggio, con ben 110 puntate in più rispetto a quelle previste in partenza. Ottime notizie per il pubblico che dimostra ogni sera di apprezzare la proposta dell’access prime time di Canale Nove.
Amadeus, La Corrida non convince del tutto
E parlando di ascolti tiepidi, è doveroso fare una piccola parentesi anche sulla nuova edizione de La Corrida, condotta sempre da Amadeus su Canale Nove. L’ultima puntata ha registrato uno share del 4.30% e oltre 528mila telespettatori. Risultati al di sotto delle aspettative nonostante la presenza in studio della carismatica Tina Cipollari. Non rimane ora che capire se le prossime puntate riusciranno a conquistare un po’ più di pubblico o se, anche in questo caso, il programma si assesterà su ascolti per lo più tiepidi.
Potrebbe interessarti anche
Amadeus, batosta clamorosa: Casa a prima vista lo doppia. L’ultima possibilità sul Nove
Gli ascolti di The Cage nell’access prime time sono crollati e il conduttore può sco...
La Corrida, Amadeus si prende la star di Uomini e Donne: la svolta per evitare il flop sul Nove
Tina Cipollari, opinionista del dating show di Maria De Filippi, si unirà all'ex Rai...
Gerry Scotti, il saluto (tutt’altro che casuale) in diretta ad Amadeus fa tremare De Martino: "Sappiamo che ci guarda"
Il gesto del conduttore a La Ruota della Fortuna sorprende, mandando un messaggio pu...
Ascolti tv ieri (31 ottobre), il trionfo di Carlo Conti e la riscossa di De Martino: Affari Tuoi rinasce e spaventa Gerry Scotti
Ascolti e dati Auditel di ieri, venerdì 31 ottobre: chi ha vinto tra Tale e Quale sh...
Amadeus, inizia 'La Corrida 2025' sul Nove: Tina Cipollari super giudice (e l’ansia di chi si gioca tutto)
Anticipazioni e ospiti della prima puntata dello show dei “dilettanti allo sbaraglio...
Ascolti tv ieri (5 novembre): Amadeus inciampa anche con La Corrida, Montalbano insuperabile, Sciarelli vola con Garlasco
Il commissario vince in prima serata col 18,6% di share, Chi l’ha Visto sale al 10,3...
Amadeus, la risalita inattesa sul Nove: “Qualcosa si muove”, cambia lo scenario d’addio. Perché
L’inaspettato trend in crescita negli ascolti con La Corrida e The Cage in replica p...
Amadeus, come va The Cage senza Affari Tuoi: i numeri (impietosi) che ‘scagionano’ De Martino
Il game show dell’access prime time di Nove non è riuscito a risalire nei dati Audit...