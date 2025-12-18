Amadeus, la ‘vendetta’ della Rai: “Nessun ritorno” (nonostante Fiorello), l'annuncio ufficiale
La Rai smentisce ufficialmente il ritorno di Amadeus dopo l’addio al Nove: stop alle indiscrezioni, nonostante l’apertura ironica di Fiorello.
Negli ultimi giorni il nome di Amadeus è tornato al centro del dibattito televisivo, alimentando speranze, ipotesi e retroscena su un possibile rientro in Rai. A riaccendere le voci ci ha pensato Fiorello, che oggi in diretta radiofonica a La Pennicanza ha detto chiaramente che si stava muovendo qualcosa dietro le quinte (QUI la notizia). Ma nel pomeriggio è arrivata una presa di posizione netta da viale Mazzini: nessun ritorno è all’orizzonte. Una doccia fredda per i fan del conduttore e, probabilmente, anche per il gruppo Discovery, che puntava ancora sul suo volto di punta.
Amadeus e la Rai: la smentita ufficiale che chiude ogni spiraglio
La nota ufficiale diffusa dalla Rai ha avuto il sapore di una chiusura definitiva. Toni istituzionali, parole misurate, ma un messaggio chiarissimo: Amadeus non rientra nei piani editoriali futuri dell’azienda pubblica. Un chiarimento che sa anche di risposta indiretta a una scelta che, solo un anno fa, aveva fatto molto rumore. Con una comunicazione formale, la Rai ha voluto mettere un punto fermo alle indiscrezioni circolate sulla stampa. Pur ribadendo la stima professionale nei confronti di Amadeus, l’azienda ha precisato che un suo rientro non è previsto nei progetti attuali né in quelli futuri. Nessuna trattativa in corso, nessun ripensamento, nessuna porta socchiusa.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La tempistica della smentita non è casuale. Dopo giorni di articoli e commenti, e dopo le parole di Fiorello che avevano fatto sognare il pubblico più affezionato, la Rai ha scelto di intervenire per evitare ulteriori speculazioni. Un modo per ribadire l’autonomia delle proprie scelte editoriali e, allo stesso tempo, per segnare una linea di confine rispetto al passato. Dietro questa chiusura, secondo molti osservatori, si nasconde anche una sorta di "strappo" mai davvero ricucito: l’addio di Amadeus, arrivato nel momento di massimo successo, non è stato dimenticato così facilmente.
Dall’addio al Nove alle difficoltà del nuovo percorso televisivo
L’estate del 2024 ha segnato uno spartiacque nella carriera di Amadeus. Dopo cinque Festival di Sanremo consecutivi e un ruolo centrale nella programmazione Rai, il conduttore ha scelto di accettare l’offerta economicamente molto vantaggiosa del Nove, passando al gruppo Warner Bros. Discovery. I progetti avviati sul Nove, tuttavia, non hanno avuto l’impatto sperato, né in termini di ascolti né di centralità nel racconto televisivo. Da qui, forse, le voci su un possibile ritorno in Rai, oggi smentite senza appello. Una scelta strategica che evidenza la decisione di guardare avanti.
Potrebbe interessarti anche
Amadeus via dal Nove, il retroscena sul ritorno in Rai vicinissimo: “Con Fiorello”, cosa faranno
Dopo i flop sul Nove, Amadeus sarebbe vicino al ritorno in Rai. Fiorello fa da ponte...
“Amadeus al posto di De Martino”, il retroscena clamoroso su Affari Tuoi, Fiorello e ritorno in Rai
Continuano le voci sulla possibile fine della collaborazione tra il conduttore e War...
La Pennicanza, Fiorello mette nei guai la Rai e ‘spoilera’ il ritorno di Amadeus. Cos’ha detto
Nella puntata di oggi, giovedì 4 dicembre, il conduttore ha chiamato in diretta Gior...
La Rai pronta a riaccogliere Amadeus (ma a una condizione): il progetto segreto e lo 'zampino' di Fiorello
Il conduttore de La Corrida potrebbe riapparire sul primo canale per una serata-even...
Fiorello, 'bomba' su Amadeus a La Pennicanza: “È vero, torna in Rai”. Ma scoppia la polemica
Nella puntata di oggi, 18 dicembre, lo showman Rai si è collegato con Sinner diretta...
Fiorello show a La Pennicanza, lo scoop (clamoroso) su Can Yaman: "Mi è scesa una lacrimuccia", cosa farà l’attore
Nella puntata di oggi, venerdì 5 dicembre, il conduttore Rai ha chiamato in diretta ...
La Pennicanza, Fiorello tira una stoccata a Carlo Conti: “Ecco dove si è tatuato la faccia di Amadeus…”
Nella puntata di oggi, mercoledì 26 novembre, lo showman Rai ha spoilerato altri cin...
"Amadeus fuori da Amici 25", lo rimpiazza una ex star della Rai: il retroscena
Maria De Filippi prepara una rivoluzione al serale. Amadeus in bilico, mentre un vol...