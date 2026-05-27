Amadeus, la stoccata di Fiorello al figlio José Sebastiani: “I cani? Adesso gli interessa altro…”. E fa tremare il mondo della Tv Oggi a La Pennicanza l'ex conduttore di Sanremo è finito (ancora una volta) nel mirino dell'amico e collega. E a farne le spese è stato anche il suo secondogenito.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Anche oggi a La Pennicanza si è parlato (ma solo di passaggio) di Amadeus. L’ex conduttore Rai è stato coinvolto dall’amico Fiorello in una gag esilarante, e di mezzo ci è andato pure il giovane figlio di Ama, José Sebastiani. Ma non sono mancati altri spunti notevoli, come lo spoiler dell’ultimo singolo di J-Ax, o l’intervento a sostengo di De Gregori sul tema dell’impegno civile degli artisti. Ecco qui sotto tutto quello che è successo in dettaglio.

Fiorello e la stoccata (esilarante) sul figlio di Amadeus

Come da copione de La Pennicanza, nella puntata di oggi Fiorello ne ha dette di tutti i colori. "Nessun personaggio dello spettacolo mi manda messaggi durante la diretta", ha spiegato subito con un sorrisetto da discolo, "sono terrorizzati dal fatto che io spiattello tutto". E in effetti le ragioni per non confessare al mattatore Rai alcunché sono ben comprensibili, dato lo storico di spoiler e uscite pungenti accumulato fin qui.

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Oggi, ad esempio, il conduttore ha svelato una parte del nuovo singolo di J-Ax, "Hippy ya yo (però anche no)", ufficialmente in uscita il 29 maggio prossimo. Incapace di trattenersi, Fiorello ha fatto sentire al pubblico un pezzetto del brano (con grande gioia della casa discografica, immaginiamo). E a seguire si è rivolto alla sua ‘preda’ preferita, l’amico di una vita Amadeus. In questo caso, però, il colpo è arrivato in modo indiretto, dato che a fare le spese della verve di Fiore è stato il giovane José Sebastiani. Figlio 17enne di Ama e della moglie Giovanna Civitillo, José ha già un notevole seguito sui social. Ma a parte la passione per il calcio non ha mai esternato granché (giustamente) a proposito del suo privato.

Così Fiorello ha deciso di coinvolgerlo a modo suo. "Amadeus lo vedi che sta sempre con sto cane", ha detto lo showman, "perché prima lo voleva José, nel periodo di Sanremo, ‘Papà, prendimi il cane’…mo’ a José il cane non gli interessa più…". Ed ecco la battuta ‘scorretta’: "Adesso gli interessa la gnagna". Insomma, si spera solo che il povero José (così come Amadeus) l’abbia presa sul ridere.

L’assist di Fiorello a De Gregori

A seguire Fiorello ha aperto un’altra parentesi delle sue. Stavolta chiamando in causa Francesco De Gregori, che recentemente ha rilasciato un’intervista al Corriere: "Parla del suo spettacolo che farà e canterà le canzoni meno note, si chiamerà Nevergreen, e dice questa cosa ‘Non mi sento superiore al pubblico, non credo di poter dare lezioni su Gaza e sull’Iran, non do lezioni e non le voglio nemmeno prendere da un cantante o da una persona di cinema". Su questa opinione Fiore ha concluso esprimendo la propria idea: "90 minuti di applausi, finalmente qualcuno lo ha detto…devi cantare, poi l’impegno sociale c’è, ma magari in modo diverso…pure a me l’hanno detto: ‘ma non dici niente su Gaza?’…Ma perché devo dirlo ogni volta?…Lo decido io quando dirlo, non è che se vado a ritirare un premio devo dirlo…".

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