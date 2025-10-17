La Corrida, Amadeus si prende la star di Uomini e Donne: la svolta per evitare il flop sul Nove Tina Cipollari, opinionista del dating show di Maria De Filippi, si unirà all'ex Rai nella nuova stagione dello show sul Nove. Un debutto da cui dipende il futuro del conduttore.

Le speranze di Amadeus, adesso, sono tutte riposte nel debutto stagionale de La Corrida sul Nove. Gli ascolti di The Cage sono in caduta libera da settimane, e solo lo show dei dilettanti allo sbaraglio– se tutto andrà bene – potrà risollevare le sorti del conduttore. In tal senso, un aiuto potrebbe arrivare dalla nota opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari, che sbarcherà sul canale Discovery per dare una mano ad Amadeus nel ruolo inedito di giudice vip. E chissà che l’esuberanza della Cipollari non sia proprio quello di cui il programma ha bisogno, per tornare quantomeno sui livelli di share dell’anno scorso. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

Amadeus, il colpaccio Cipollari a La Corrida

Quello messo a segno da Amadeus è in ogni caso un colpo da maestro. Tina Cipollari, nota opinionista del dating show di Maria De Filippi, è da anni un punto di riferimento per gli appassionati di Uomini e Donne. Quindi è in grado di portare con sé, anche su altri canali, un seguito di pubblico che potrebbe fare la differenza tra il flop e il successo assicurato. Per questo Amadeus l’ha voluta fortemente a La Corrida, il programma dei ‘dilettanti allo sbaraglio’ che tornerà sul Nove a partire dal 6 novembre prossimo.

Stando alle prime indiscrezioni, Cipollari ricoprirà il ruolo di capopopolo, quindi avrà la facoltà di salvare uno dei dilettanti in gara, nel caso in cui venga eliminato ingiustamente dal pubblico. Ma il vero peso di Tina si vedrà nella sua capacità di intrattenere il pubblico, con quel mix di effervescenza, commenti taglienti e battute irresistibili a cui ci ha abituati negli anni. E sarà anche interessante, tra l’altro, capire come se la caverà nel ruolo la prima non-comica selezionata per questa parte. L’anno scorso, infatti, ad occupare la stessa poltrona erano stati Gigi e Ross, Frank Matano, Valerio Lundini, Nino Frassica, Valentina Persia e Elio. Tina non ha lo stesso background, ma ha tutte le carte in regola per farcela.

L’importanza de La Corrida per il futuro di Amadeus

Per Amadeus sarà cruciale il successo della nuova stagione de La Corrida, che suona quasi come un’ultima spiaggia per la sua avventura in Discovery. Tutti gli altri programmi portati dall’ex Rai sul Nove – da Chissà chi è a Like a Star, passando per The Cage – hanno floppato clamorosamente. E addirittura The Cage è recentemente crollato sotto il 2% di share, doppiato anche da Real Time. Solo La Corrida, quindi, che l’anno scorso fece ottimi numeri, è in grado di invertire questa tendenza disastrosa. E il primo banco di prova sarà il debutto del 6 novembre. Sperando che la new entry Tina Cipollari si riveli una scommessa vincente.

