La Corrida, Amadeus si prende la star di Uomini e Donne: la svolta per evitare il flop sul Nove
Tina Cipollari, opinionista del dating show di Maria De Filippi, si unirà all'ex Rai nella nuova stagione dello show sul Nove. Un debutto da cui dipende il futuro del conduttore.
Le speranze di Amadeus, adesso, sono tutte riposte nel debutto stagionale de La Corrida sul Nove. Gli ascolti di The Cage sono in caduta libera da settimane, e solo lo show dei dilettanti allo sbaraglio– se tutto andrà bene – potrà risollevare le sorti del conduttore. In tal senso, un aiuto potrebbe arrivare dalla nota opinionista di Uomini e Donne Tina Cipollari, che sbarcherà sul canale Discovery per dare una mano ad Amadeus nel ruolo inedito di giudice vip. E chissà che l’esuberanza della Cipollari non sia proprio quello di cui il programma ha bisogno, per tornare quantomeno sui livelli di share dell’anno scorso. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Amadeus, il colpaccio Cipollari a La Corrida
Quello messo a segno da Amadeus è in ogni caso un colpo da maestro. Tina Cipollari, nota opinionista del dating show di Maria De Filippi, è da anni un punto di riferimento per gli appassionati di Uomini e Donne. Quindi è in grado di portare con sé, anche su altri canali, un seguito di pubblico che potrebbe fare la differenza tra il flop e il successo assicurato. Per questo Amadeus l’ha voluta fortemente a La Corrida, il programma dei ‘dilettanti allo sbaraglio’ che tornerà sul Nove a partire dal 6 novembre prossimo.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Stando alle prime indiscrezioni, Cipollari ricoprirà il ruolo di capopopolo, quindi avrà la facoltà di salvare uno dei dilettanti in gara, nel caso in cui venga eliminato ingiustamente dal pubblico. Ma il vero peso di Tina si vedrà nella sua capacità di intrattenere il pubblico, con quel mix di effervescenza, commenti taglienti e battute irresistibili a cui ci ha abituati negli anni. E sarà anche interessante, tra l’altro, capire come se la caverà nel ruolo la prima non-comica selezionata per questa parte. L’anno scorso, infatti, ad occupare la stessa poltrona erano stati Gigi e Ross, Frank Matano, Valerio Lundini, Nino Frassica, Valentina Persia e Elio. Tina non ha lo stesso background, ma ha tutte le carte in regola per farcela.
L’importanza de La Corrida per il futuro di Amadeus
Per Amadeus sarà cruciale il successo della nuova stagione de La Corrida, che suona quasi come un’ultima spiaggia per la sua avventura in Discovery. Tutti gli altri programmi portati dall’ex Rai sul Nove – da Chissà chi è a Like a Star, passando per The Cage – hanno floppato clamorosamente. E addirittura The Cage è recentemente crollato sotto il 2% di share, doppiato anche da Real Time. Solo La Corrida, quindi, che l’anno scorso fece ottimi numeri, è in grado di invertire questa tendenza disastrosa. E il primo banco di prova sarà il debutto del 6 novembre. Sperando che la new entry Tina Cipollari si riveli una scommessa vincente.
Potrebbe interessarti anche
Amadeus, batosta clamorosa: Casa a prima vista lo doppia. L’ultima possibilità sul Nove
Gli ascolti di The Cage nell’access prime time sono crollati e il conduttore può sco...
Uomini e Donne, Mario Adinolfi affonda Tina Cipollari: "Trash inarrivabile"
Il giornalista risponde a modo suo alla regina degli opinionisti del dating show di ...
Uomini e Donne, Gemma crolla: le scuse a Mario e il gesto storico con Tina Cipollari. Cos'è successo
Nella puntata di oggi del dating show, la dama ha chiesto perdono a Mario per il suo...
Amadeus, la risalita inattesa sul Nove: “Qualcosa si muove”, cambia lo scenario d’addio. Perché
L’inaspettato trend in crescita negli ascolti con La Corrida e The Cage in replica p...
Uomini e Donne, Tina Cipollari si ‘gode’ il nuovo tronista Flavio: “Una luce nelle tenebre”. Cosa è successo nella prima puntata
Oggi lunedì 22 settembre 2025 è andata in scena la prima puntata della nuova edizion...
Amadeus, Mediaset lo riporta su Canale 5: dove lo vedremo e cosa farà (con Lorella Cuccarini)
Dopo la sua partecipazione ad Amici come giurato, il conduttore è pronto a tornare n...
'La Corrida', stasera Amadeus chiude in bellezza (con un 'socio' speciale). Chi sono i finalisti
Sera di Natale in tv per Amadeus, che stasera 25 dicembre su Nove conduce la finale ...
'Che tempo che fa', quando inizia la nuova stagione: la data della prima puntata e le due incognite di Fabio Fazio
Oggi 14 settembre niente Che tempo che fa: spazio a Ma che te ridi?! di Valentina Pe...