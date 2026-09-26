Il Volo, Amadeus irrompe sul palco nel concerto 'Tutti Per Uno' e succede l’impensabile: la sorpresa durante lo show per Canale 5 Durante la registrazione di “Tutti Per Uno”, Amadeus è salito sul palco al fianco de Il Volo, assumendo poi la conduzione dello show, che vedremo su Canale 5.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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C’era già grande attesa attorno al ritorno de Il Volo su Canale 5, ma la prima registrazione del nuovo Tutti Per Uno ha aggiunto un qualcosa che non era per niente previsto. A Mantova, dove il trio ha dato il via alle riprese della prima puntata dello show, la musica ha lasciato spazio anche a una sorpresa arrivata direttamente dal pubblico, dove vi era anche Amadeus. Ed è stato proprio lui a lasciare tutti senza parole. Il motivo? Be’, proseguite la lettura e lo scoprirete.

Il Volo, l’arrivo a sorpresa di Amadeus sul palco di Tutti Per Uno

La nuova edizione di Il Volo – Tutti Per Uno inizia a prendere forma con le prime registrazioni effettuate a Mantova e c’è già un’anticipazione bella forte. Amadeus è comparso sul palco durante la prima puntata. Lo spettacolo, tra musica e intrattenimento, ha visto Piero Barone giocare con il ruolo di conduttore insieme a Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, prima dell’ingresso dell’ex volto del Nove: "Sin dalle prime battute lo spettacolo ha alternato musica e momenti più leggeri…Piero Barone ha scherzato sul ruolo di conduttore, coinvolgendo Ignazio e Gianluca, prima dell’ingresso a sorpresa di Amadeus…" La sua partecipazione non si è fermata al cameo: dopo un primo ritorno tra il pubblico, Amadeus è rientrato in scena assumendo la conduzione dello show e presentando gli artisti. "Dopo qualche battuta con il trio, il presentatore è inizialmente tornato tra il pubblico, per poi riprendere più avanti le redini dello show e accompagnare il susseguirsi degli ospiti…" Resta da capire se avrà lo stesso ruolo anche nelle prossime puntate.

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Il Volo, gli ospiti delle nuove puntate

La prima serata ha riunito un cast particolarmente vario: sul palco sono saliti Elisa, che celebra trent’anni di carriera, Mahmood, Fiorella Mannoia, Madame, Riccardo Cocciante, Alex Britti, Fabio Concato, Sarah Toscano, Camilla Ardezi e Roberto Colella. Per la successiva registrazione sono invece attesi Emma, reduce dal concerto all’Ippodromo di Milano, Luca Carboni, Loredana Bertè, Noemi, Francesco Gabbani, Nek, Malika Ayane, i Blue, Michele Bravi e Nina Zilli. Tra gli appuntamenti televisivi già ricordati figurano anche il ritorno di Fiorella Mannoia a The Voice Senior e quello di Gabbani a X Factor, dove ricopre il ruolo di giudice.

Il Volo torna su Canale 5 con la quarta edizione di Tutti per Uno. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno in TV la magia dei loro tre concerti-evento registrati nella prestigiosa cornice di Palazzo Te a Mantova. Lo show, che andrà in onda in autunno, vedrà i tre artisti fondere la grande tradizione classica con la musica pop contemporanea. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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