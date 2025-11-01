Amadeus scaricato da Amici 25, lo rimpiazza una ex star della Rai: il retroscena
Maria De Filippi prepara una rivoluzione al serale. Amadeus in bilico, mentre un volto scaricato dalla Rai sarebbe la scelta perfetta: il legame condiviso con Sanremo.
In arrivo un cambio di rotta che accende i riflettori sulla nuova stagione di Amici: Amadeus potrebbe non far parte della giuria del serale della venticinquesima edizione del talent. Una notizia che, se confermata, rappresenterebbe un vero scossone nel panorama televisivo attuale, soprattutto considerando che il conduttore aveva trovato nel programma di Maria De Filippi una seconda casa dopo l’addio alla Rai.
Un cambio in vista per la giuria di Amici 25
Quando Amadeus accettò l’invito di Maria De Filippi lo scorso anno, la sua presenza fu letta come una mossa astuta e fresca. Dopo cinque Festival di Sanremo consecutivi e un passaggio clamoroso a Nove, il conduttore aveva scelto di mettersi in gioco in un contesto completamente diverso, quello del talent show per eccellenza della tv italiana. La sua figura conosciuta e istituzionale si era rivelata perfetta per bilanciare il giudizio tecnico con un tocco di serietà, e la sua presenza aveva contribuito al successo dell’edizione 24, una delle più seguite degli ultimi anni.
Ma a un anno di distanza, gli equilibri sembrano cambiati. Gli ascolti dei nuovi programmi condotti da Amadeus su Nove non hanno soddisfatto le aspettative della Warner Bros. Discovery, e il suo contratto, che prevedeva cifre altissime, potrebbe non essere rinnovato. In parallelo, anche in casa Amici qualcosa si starebbe muovendo. Maria De Filippi, da sempre attenta a intercettare il gusto del pubblico e a rinnovare la formula del serale, starebbe pensando a un cambio di volto per la giuria.
Maria De Filippi pronta a voltare pagina e salutare Amadeus
Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la Fascino, società che produce Amici, avrebbe deciso di non confermare Amadeus nella prossima edizione. Una scelta che non nasce da attriti personali, ma da una visione strategica: il programma mira a ringiovanire il linguaggio e il ritmo del serale, e per farlo servono volti capaci di dialogare meglio con le nuove generazioni. La decisione di sostituire Amadeus non è ancora ufficiale, ma tutto lascia pensare che Maria De Filippi abbia già individuato un nome pronto a prendere il suo posto. E quel nome sarebbe Alessandro Cattelan.
Alessandro Cattelan in lizza per il serale di Amici 25
L’ex volto Rai, dopo aver condotto Stasera C’è Cattelan e partecipato a Sanremo Giovani, non ha visto rinnovare il proprio contratto con Viale Mazzini. Da allora, si è dedicato a nuovi progetti tra podcast e streaming, come la partecipazione a Italia’s Got Talent su Disney+, ma ora potrebbe tornare protagonista sulla tv generalista grazie proprio a Maria De Filippi. Cattelan rappresenta il tipo di conduttore fresco ma mai ben inserito nel panorama televisivo: ironico, veloce, capace di usare i social e di parlare ai più giovani senza forzature. Il suo ingresso nella giuria di Amici 25 darebbe nuova linfa al format e segnerebbe un passaggio di testimone tra due mondi televisivi opposti: quello classico, rappresentato da Amadeus, e quello moderno e dinamico incarnato da Cattelan. Una scelta che avrebbe anche un valore simbolico: mentre Amadeus sembra attraversare un momento di stallo professionale, Cattelan vive una fase di rilancio e potrebbe trovare nel talent di Canale 5 la consacrazione definitiva che ancora non è realmente arrivata.
Una nuova guerra fredda tra Rai e Mediaset
La mossa di Maria De Filippi potrebbe avere ripercussioni anche più ampie: riportare in Mediaset un volto amato ma ormai riconducibile alla Rai, alimentando una guerra sempre più aperta tra le reti, esacerbata da confronti accesi come Affari Tuoi e La ruota della fortuna. Amadeus, che lo scorso anno era riuscito a mantenere visibilità e prestigio grazie ad Amici, potrebbe dunque essere costretto a ripartire da zero, magari con un nuovo progetto, magari proprio in Mediaset.
