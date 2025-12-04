“Amadeus al posto di De Martino”, il retroscena clamoroso su Affari Tuoi, Fiorello e ritorno in Rai
Continuano le voci sulla possibile fine della collaborazione tra il conduttore e Warner Bros Discovery, e il suo grande ritorno sulla rete ammiraglia.
Dopo i grandissimi successi ottenuti in Rai, i vertici di Warner Bros Discovery speravano che il passaggio di Amadeus al canale Nove potesse portare con sé il pubblico che lo ha sempre apprezzato. Nonostante la professionalità del conduttore, le cose non sono andate proprio come sperato e i programmi da lui condotti sul nuovo canale non hanno dato risultati soddisfacenti. Partendo da questo, hanno iniziato a circolare voci sulla possibilità che Amadeus possa ritornare alla rete generalista, e in particolare in Rai. Mentre queste voci si fanno sempre più forti, emerge un’ulteriore retroscena che vedrebbe proprio Amadeus alle redini di un nuovo game show su Rai 1: scopriamo di più.
Amadeus torna in Rai? L’ipotesi "Mirror" con Fiorello
Per quanto al momento non vi siano certezze o conferme sull’eventuale ritorno in Rai di Amadeus, ciò che è certo è che la rete ammiraglia non ci penserebbe due volte a riprendere in squadra uno dei conduttori più amati di sempre. E, in caso di ritorno, vi sono già diverse ipotesi su ciò che potrebbe fare e sui programmi che la Rai potrebbe decidere di affidargli. Tra le prime ipotesi del portale Affari Italiani, troviamo ad esempio il nuovo programma musicale che porterebbe per il momento il titolo provvisorio di Mirror, magari anche in compagnia del collega e amico di sempre Rosario Fiorello. Un’ipotesi che al momento deve essere presa come tale, ma che certamente potrebbe far felice un’ampia fetta di pubblico.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Amadeus in Rai tra Sanremo e un nuovo game show (al posto di De Martino)
Ma ovviamente le ipotesi non finiscono qui. In caso di ritorno in Rai, i vertici potrebbero anche decidere di affidare ad Amadeus la fascia oraria dell’access prime time. È infatti notizia degli ultimi giorni la volontà della rete di proporre un game show inedito, in alternativa ad Affari Tuoi e Stefano De Martino, già dalla prossima estate. Un progetto sulle orme de La Ruota della Fortuna che dovrebbe approdare su Rai 1 tra maggio e giugno per poi proseguire a oltranza sperando nella fidelizzazione del pubblico.
E poi, ultima ma non certo per importanza, impossibile non citare anche l’ipotesi Sanremo. Visto l’enorme successo ottenuto dalle edizioni condotte da Amadeus (con l’eccezionale presenza di Fiorello) non è escluso che un eventuale ritorno in Rai del conduttore possa portare i vertici ad affidargli nuovamente le redini del Festival di Sanremo dopo l’era Carlo Conti. Insomma, le possibilità senza dubbio ci sono tutte, e non rimane che aspettare per avere informazioni più certe sul futuro televisivo del buon Amadeus.
Potrebbe interessarti anche
La Rai pronta a riaccogliere Amadeus (ma a una condizione): il progetto segreto e lo 'zampino' di Fiorello
Il conduttore de La Corrida potrebbe riapparire sul primo canale per una serata-even...
Amadeus, altro che flop: "110 puntate in più". Nove prolunga The Cage - Prendi i soldi e scappa
Secondo le ultime indiscrezioni, l’access prime time di Canale Nove vedrà proseguire...
The Cage, Amadeus imita Scotti e De Martino: nuova svolta sul Nove (ma il pubblico non c’è)
Il gioco The Cage – Prendi e scappa non si ferma: dopo aver addobbato lo studio a fe...
La Pennicanza, Fiorello tira una stoccata a Carlo Conti: “Ecco dove si è tatuato la faccia di Amadeus…”
Nella puntata di oggi, mercoledì 26 novembre, lo showman Rai ha spoilerato altri cin...
Affari Tuoi, via ai provini per rimpiazzare De Martino: "L'errore non si ripeterà", svolta Rai sul nuovo game show
Cambiamenti in corso d’opera per la rete ammiraglia che punta, per la prossima estat...
"Amadeus fuori da Amici 25", lo rimpiazza una ex star della Rai: il retroscena
Maria De Filippi prepara una rivoluzione al serale. Amadeus in bilico, mentre un vol...
Fiorello, la rasoiata all'amico Amadeus dopo i flop sul Nove: "Sarà acquistato da Netflix"
Nella punta di oggi, 31 ottobre 2025, il mattatore Rai ha intrattenuto il pubblico c...
Fiorello scatenato a La Pennicanza: lo ‘sgambetto’ ad Amadeus e la stoccata (pesantissima) a Giorgia Meloni
Nella puntata di oggi, 12 novembre, il conduttore Rai ha chiamato in causa la Presid...