“Amadeus al posto di De Martino”, il retroscena clamoroso su Affari Tuoi, Fiorello e ritorno in Rai Continuano le voci sulla possibile fine della collaborazione tra il conduttore e Warner Bros Discovery, e il suo grande ritorno sulla rete ammiraglia.

Debora Manzoli

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all'attivo e ama la scrittura alla follia.

Dopo i grandissimi successi ottenuti in Rai, i vertici di Warner Bros Discovery speravano che il passaggio di Amadeus al canale Nove potesse portare con sé il pubblico che lo ha sempre apprezzato. Nonostante la professionalità del conduttore, le cose non sono andate proprio come sperato e i programmi da lui condotti sul nuovo canale non hanno dato risultati soddisfacenti. Partendo da questo, hanno iniziato a circolare voci sulla possibilità che Amadeus possa ritornare alla rete generalista, e in particolare in Rai. Mentre queste voci si fanno sempre più forti, emerge un’ulteriore retroscena che vedrebbe proprio Amadeus alle redini di un nuovo game show su Rai 1: scopriamo di più.

Amadeus torna in Rai? L’ipotesi "Mirror" con Fiorello

Per quanto al momento non vi siano certezze o conferme sull’eventuale ritorno in Rai di Amadeus, ciò che è certo è che la rete ammiraglia non ci penserebbe due volte a riprendere in squadra uno dei conduttori più amati di sempre. E, in caso di ritorno, vi sono già diverse ipotesi su ciò che potrebbe fare e sui programmi che la Rai potrebbe decidere di affidargli. Tra le prime ipotesi del portale Affari Italiani, troviamo ad esempio il nuovo programma musicale che porterebbe per il momento il titolo provvisorio di Mirror, magari anche in compagnia del collega e amico di sempre Rosario Fiorello. Un’ipotesi che al momento deve essere presa come tale, ma che certamente potrebbe far felice un’ampia fetta di pubblico.

Amadeus in Rai tra Sanremo e un nuovo game show (al posto di De Martino)

Ma ovviamente le ipotesi non finiscono qui. In caso di ritorno in Rai, i vertici potrebbero anche decidere di affidare ad Amadeus la fascia oraria dell’access prime time. È infatti notizia degli ultimi giorni la volontà della rete di proporre un game show inedito, in alternativa ad Affari Tuoi e Stefano De Martino, già dalla prossima estate. Un progetto sulle orme de La Ruota della Fortuna che dovrebbe approdare su Rai 1 tra maggio e giugno per poi proseguire a oltranza sperando nella fidelizzazione del pubblico.

E poi, ultima ma non certo per importanza, impossibile non citare anche l’ipotesi Sanremo. Visto l’enorme successo ottenuto dalle edizioni condotte da Amadeus (con l’eccezionale presenza di Fiorello) non è escluso che un eventuale ritorno in Rai del conduttore possa portare i vertici ad affidargli nuovamente le redini del Festival di Sanremo dopo l’era Carlo Conti. Insomma, le possibilità senza dubbio ci sono tutte, e non rimane che aspettare per avere informazioni più certe sul futuro televisivo del buon Amadeus.

