Amadeus verso la Rai: il precedente di Fabrizio Frizzi, il passaggio da Ballando con le Stelle e l'addio (forzato) ad Amici
Amadeus e il futuro in Rai: Ballando con le Stelle sulle orme di Fabrizio Frizzi? L'ipotesi dopo l'addio a Warner Bros. Discovery
Che ne sarà del futuro di Amadeus dopo aver concluso la sua esperienza con Warner Bros. Discovery? Il conduttore ha lasciato la Rai nel 2024, dopo aver fatto incetta di successi con Affari Tuoi e il Festival di Sanremo, con la volontà di dedicarsi a nuove opportunità professionali. Sappiamo tutti che, forse, non è stata un’ottima idea. I dati Auditel non lo hanno premiato, ma ha detto ‘addio’ al Nove con un comunicato congiunto da parte sua e dell’azienda che attesta stima reciproca e riconosce l’impegno profuso, nonostante tutto. Ora si apre uno scenario tra i variegati e complicati: che ne sarà di lui? Ci sono svariate ipotesi, ma una, attualmente, sembra essere la più concreta.
Amadeus riparte da Ballando con le Stelle? Lo fece anche Fabrizio Frizzi
Forse non tutti ricordano che, il compianto Fabrizio Frizzi fece una mossa simile a quella di Amadeus. Nel 2003 lasciò la Rai per una breve parentesi a Mediaset. Tornò circa un anno dopo, ma non certo alla guida di un programma tutto suo. Ricominciò un passo alla volta e fu Milly Carlucci a volerlo nell’edizione di Ballando con le Stelle nel 2004. Un reintegro lento e impegnativo, ma che gli permise poi di portare a casa ulteriori successi in Rai dopo la piccola fuga altrove. Amadeus è attualmente "disoccupato" e la padrona di casa, insieme al suo staff, sta mettendo a punto il nuovo cast per la prossima edizione del suo talent, in onda da settembre sempre su Rai 1: potrebbe esserci anche Amadeus in pista?
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Amadeus tra Rai e Mediaset: chi avrà la meglio per la prossima stagione tv?
Il conduttore, oltre ad aver firmato un contratto con Warner Bros. Discovery, è tornato anche su Canale 5 per alcuni eventi. Il più rilevante è stato quello nelle vesti di giudice del Serale ad Amici per due anni: nel 2025 e nel 2026. Se Amadeus decidesse di tornare in Rai, gradualmente o immediatamente, una cosa è certa: dovrebbe dire addio a Mediaset, e non certo per volere di Maria De Filippi. I vertici della tv di Stato, che già si sono mostrati titubanti su un suo possibile ritorno, non permetterebbero mai una simile libertà professionale. A quanto pare, spingerebbero piuttosto più per una ripartenza "sudata", più che per un rientro meritato. D’altronde, è stato Amadeus a volersene andare e, come ribadito dai dirigenti, nessuno lo ha messo alla porta. Sarà questo il suo futuro dopo la parentesi targata Nove, oppure, lo attende un periodo sabatico ancora tutto da definire?
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