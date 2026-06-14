Amadeus torna al lavoro, l'annuncio arriva in diretta su Rai 1: ecco che cosa condurrà dopo le voci sul ritorno Amadeus torna al centro dell'attenzione su Rai 1: Orietta Berti svela che cosa condurrà dopo le voci sul presunto ritorno

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Il ‘fantasma’ di Amadeus torna in Rai in una circostanza assolutamente inaspettata. Siamo nello studio di Francesca Fialdini nel corso dell’ultima puntata stagionale del format Da noi… a ruota libera. Il conduttore non era ospite, ma è stato menzionato durante un’intervista in un fuori programma assolutamente non programmato. Vediamo che cosa è successo e cosa è stato detto su Amadeus e il suo futuro professionale.

Da noi… a ruota libera: Orietta Berti svela il prossimo impegno di Amadeus su Rai 1

Orietta Berti è stata la prima ospite della puntata di Da noi…a ruota libera del 14 giugno 2026. L’interprete di Io, tu e le rose si è raccontata a tutto tondo in un momento professionale e personale molto ricco. Ieri suo figlio Otis si è sposato dopo sette anni di convivenza. Ha svelato dunque tutti i particolari della cerimonia, persino come era fatta la torta che hanno tagliato alla fine, e ha portato dei biscotti alla conduttrice direttamente dalla festa. Successivamente ha parlato dei suoi viaggi in America e del rapporto con uno dei suoi più grandi amici nel mondo dello spettacolo: Cristiano Malgioglio, ospite la settimana scorsa anche lui nello studio di Francesca Fialdini. La padrona di casa le ha poi chiesto cosa farà questa estate, ed è lì che il nome di Amadeus si è fatto largo nel corso della puntata.

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Amadeus torna in Rai: Orietta Berti svela i dettagli del Premio Ravera

Il destino televisivo di Amadeus è stato recentemente al centro di discussioni sui social e di articoli in seguito ad alcune dichiarazioni fatte da Fiorello a La Pennicanza. Il conduttore è tornato in Rai dopo l’addio, proprio come ospite della trasmissione su Rai Radio 2. Si è parlato di un possibile ritorno a Viale Mazzini dopo i due anni in casa Discovery, ma il giorno seguente l’AD Giampaolo Rossi ha immediatamente smentito la notizia. Amadeus, al momento, non è minimamente nei piani della tv di Stato. Orietta Berti ha però svelato che sarà nel cast del Premio Ravera, che si terrà il prossimo 20 giugno a Castelraimondo. Tanti ospiti si alterneranno sul palco: da Noemi ad Anna Tatangelo, regalando una serata di musica ed emozioni per omaggiare la figura del noto cantautore, impresario e produttore musicale. A guidare l’evento sarà Amadeus e la Berti non solo lo ha citato oggi pomeriggio su Rai 1, ma ha anche detto di essere molto felice di prendere parte all’evento perché così, potrà finalmente rivederlo. Francesca Fialdini ha sorriso, ma non ha lasciato spazio a saluti o ad eventuali informazioni a riguardo. Anche se per qualche secondo, però, il fantasma del conduttore è tornato in Rai, e la conduzione del Premio Ravera e il pensiero di Orietta Berti rappresentano il fatto che sì, Amadeus è ancora ‘in ballo’ per quel che riguarda il suo futuro professionale.

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