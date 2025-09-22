Amadeus, Mediaset lo riporta su Canale 5: dove lo vedremo e cosa farà (con Lorella Cuccarini)
Dopo la sua partecipazione ad Amici come giurato, il conduttore è pronto a tornare nella rete del Biscione per una nuova avventura: ecco cosa farà.
L’inizio dell’autunno significa solo una cosa per il panorama televisivo italiano: la ripartenza dei programmi più amati, grandi ritorni e tante novità. Ed è notizia delle ultime ore la presenza di Amadeus nella prima serata di Canale 5 proprio in una delle trasmissioni più attese, che nella sua prima edizione è riuscita a registrare un ottimo 22% di share. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa farà il conduttore.
Amadeus torna a Mediaset: ecco dove e cosa farà
Dopo aver già partecipato all’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi come giurato, accanto a Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario, Amadeus è pronto a tornare a Mediaset per una nuova avventura. Come rivelato dal giornalista Alberto Dandolo su Dagospia, il conduttore di Discovery sarà infatti presente nel programma This is me di Silvia Toffanin per una puntata dedicata all’iconica Lorella Cuccarini.
"Amadeus ritorna in Mediaset! Niente paura per Discovery: il conduttore resta in forze al Nove. Il mattatore de La Corrida sarà tra gli ospiti di ‘This is me’, il fortunato show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Ama sarà tra gli artisti che parteciperanno alla puntata dedicata a Lorella Cuccarini che celebrerà i suoi 40 anni di carriera. Silvia Toffanin ospiterà dunque in suo programma il noto conduttore che lo scorso anno è stato l’unico tra i giudici del serale di Amici a non essere apparso a Verissimo (come mai?)", riporta nel dettaglio Alberto Dandolo.
Dalle indiscrezioni fornite da Davide Maggio, nella prima puntata di This is me dedicata a Lorella Cuccarini, oltre ad Amadeus vedremo anche la presenza di Marco Columbro, storico amico e collega di Lorella. In aggiunta, possiamo già anticipare che nella seconda puntata del programma verrà ripercorsa la strabiliante carriera Ornella Vanoni, mentre nella terza puntata la padrona di casa ospiterà in studio Alessandro Del Piero.
Amadeus di nuovo alle redini di Sanremo? La sua risposta
Nel futuro di Amadeus potrebbe però non esserci solo Mediaset, dato che nelle ultime settimane il conduttore ha rivelato di non aver mai chiuso totalmente le porte verso la Rai e, in particolar modo, verso il Festival di Sanremo.
"Se sarei disposto a tornare alla conduzione del Festival di Sanremo? Non voglio mentire e dire di no. Perché dicendo di no direi una bugia e io sono un uomo molto onesto. Con le giuste condizioni lo rifarei, però solo se con me ci sarà Fiorello. Io sento che lui mi sta insultando, ma lo farei ancora con lui. Cosa mi dovrebbe offrire la Rai per convincermi a rifare Sanremo? Come ho detto lo rifarei solo con Fiorello", ha rivelato proprio Amadeus lasciando aperta una speranza futura per i tanti fan che sognano di rivederlo alle redini del Festival della Canzone Italiana.
