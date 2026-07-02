Amadeus rimpiazzato da Carlo Conti, Rai 1 si riprende Fiorella Mannoia (dopo il flop su Canale 5)
Il concerto di iniziativa benefica ‘Una Nessuna Centomila’ tornerà in onda sulla rete ammiraglia Rai il prossimo 25 novembre dopo il calo negli ascolti
Carlo Conti e Fiorella Mannoia si prendono la prima serata. Il conduttore Rai e la cantante, infatti, approderanno su Rai 1 con Una Nessuna Centomila, andato in onda su Canale 5 lo scorso anno. Conti prenderà il posto di Amadeus (il cui futuro rimane un’incognita dopo la rottura con Discovery) alla guida del concerto di iniziativa benefica in programma il prossimo 25 novembre. Scopriamo tutti i dettagli.
Una Nessuna Centomila torna su Rai 1: Carlo Conti e Fiorella Mannoia al timone
Una delle novità più significative dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2026/27 (che saranno presentati ufficialmente domani ad Ancona), riguarda il ritorno di Una Nessuna Centomila su Rai 1, dopo una sola edizione trasmessa da Canale 5. A lanciare l’anticipazione è stato il portale Ansa, che ha svelato anche un importante cambio alla conduzione. Secondo quanto riportato, infatti, "Carlo Conti prenderà il posto di Amadeus", affiancando come sempre Fiorella Mannoia, anima e ideatrice dell’evento benefico dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne: "Conti e Fiorella Mannoia condurranno lo speciale Una Nessuna Centomila". La serata dovrebbe andare in onda il prossimo 25 novembre in prima serata su Rai 1, una data altamente simbolica perché coincide proprio con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Si tratta quindi di un ritorno significativo per uno degli appuntamenti televisivi più importanti dedicati alla sensibilizzazione su questo tema, che dopo la parentesi Mediaset ritroverà la sua collocazione sulla rete ammiraglia della tv di Stato.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Il crollo degli ascolti e la nuova speranza Rai
Il ritorno su Rai 1 di Una Nessuna Centomila arriva dopo un’edizione su Canale 5 che non ha certo replicato i risultati ottenuti sulla tv pubblica. L’edizione trasmessa da Rai 1 nel 2024, condotta da Amadeus e Fiorella Mannoia dall’Arena di Verona, aveva infatti conquistato 3,8 milioni di spettatori (pari al 25,8% di share), imponendosi nettamente ina prima serata. Diverso l’esito della seconda edizione, approdata su Canale 5: lo speciale, andato in onda l’11 dicembre 2025 con il concerto di Napoli, si è fermato a 16,3% di share (1,7 milioni di spettatori): una perdita di oltre 2 milioni di telespettatori che ha inevitabilmente alimentato le riflessioni sulla scelta di riportare l’evento in Rai. Adesso toccherà a Carlo Conti raccogliere il testimone di Amadeus: per l’ex direttore artistico di Sanremo si tratta di un ‘ritorno’ alla musica dopo avere consegnato le chiavi del Festival a Stefano De Martino, mentre per Amadeus sfuma un altro progetto dopo l’addio anticipato a Nove con la rescissione del contratto.
Potrebbe interessarti anche
Semplicemente Fiorella, pagelle: Mannoia tra applausi e gaffe (10), Loredana Bertè e l'omaggio da brividi a Mia Martini (9). Ma la Rai è un flop (4)
Fiorella Mannoia domina il palco, Loredana Bertè incendia Le terme di Caracalla: pro...
“Volevo un figlio”, Fiorella Mannoia si svela: la maternità mancata e l'amore con il marito di 26 anni più giovane
Ospite di Gianluca Gazzoli a Passa dal BSMT, la cantante racconta il desiderio di ma...
Ascolti Tv ieri (22 maggio): La forza di una donna batte lo speciale di Fiorella Mannoia, Quarto Grado da capogiro
La serata del venerdì continua a cambiare equilibrio tra Rai e Mediaset, con Canale ...
Fiorella Mannoia non ha più paura e omaggia De Andrè specchiandosi su Genova. In platea, l'amico di sempre (che nessuno ha riconosciuto)
Fiorella Mannoia debutta con "Fiorella canta Fabrizio e Ivano - Anime Salve" sul pal...
Ligabue infiamma l'Olimpico per 54000 persone, "La notte di certe notti" è un trionfo. Poi la furia per il Festival alla Rfc Arena annullato
Ligabue torna sul palco dello Stadio Olimpico di Roma con un concerto trionfale che ...
Amadeus, l’annuncio clamoroso di Fiorello: “Domani torna in Rai”. Cosa farà e chi l’ha invitato
Oggi lo showman de La Pennicanza ha confermato il ritorno dell'amico e collega negli...
Amadeus chiude con Nove, è ufficiale la separazione: le parole del conduttore (e cosa farà ora)
Dopo solo due anni il conduttore lascia il circuito Warner Bros. Discovery: i risult...
Piero Pelù la spunta su Fiorella Mannoia e Diodato: per Amnesty 'S.O.S' è la canzone simbolo dei diritti umani
Il brano dell’artista fiorentino conquista il Premio Amnesty International Italia 20...