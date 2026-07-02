Amadeus rimpiazzato da Carlo Conti, Rai 1 si riprende Fiorella Mannoia (dopo il flop su Canale 5) Il concerto di iniziativa benefica ‘Una Nessuna Centomila’ tornerà in onda sulla rete ammiraglia Rai il prossimo 25 novembre dopo il calo negli ascolti

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Carlo Conti e Fiorella Mannoia si prendono la prima serata. Il conduttore Rai e la cantante, infatti, approderanno su Rai 1 con Una Nessuna Centomila, andato in onda su Canale 5 lo scorso anno. Conti prenderà il posto di Amadeus (il cui futuro rimane un’incognita dopo la rottura con Discovery) alla guida del concerto di iniziativa benefica in programma il prossimo 25 novembre. Scopriamo tutti i dettagli.

Una Nessuna Centomila torna su Rai 1: Carlo Conti e Fiorella Mannoia al timone

Una delle novità più significative dei nuovi palinsesti Rai per la stagione 2026/27 (che saranno presentati ufficialmente domani ad Ancona), riguarda il ritorno di Una Nessuna Centomila su Rai 1, dopo una sola edizione trasmessa da Canale 5. A lanciare l’anticipazione è stato il portale Ansa, che ha svelato anche un importante cambio alla conduzione. Secondo quanto riportato, infatti, "Carlo Conti prenderà il posto di Amadeus", affiancando come sempre Fiorella Mannoia, anima e ideatrice dell’evento benefico dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne: "Conti e Fiorella Mannoia condurranno lo speciale Una Nessuna Centomila". La serata dovrebbe andare in onda il prossimo 25 novembre in prima serata su Rai 1, una data altamente simbolica perché coincide proprio con la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Si tratta quindi di un ritorno significativo per uno degli appuntamenti televisivi più importanti dedicati alla sensibilizzazione su questo tema, che dopo la parentesi Mediaset ritroverà la sua collocazione sulla rete ammiraglia della tv di Stato.

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Il crollo degli ascolti e la nuova speranza Rai

Il ritorno su Rai 1 di Una Nessuna Centomila arriva dopo un’edizione su Canale 5 che non ha certo replicato i risultati ottenuti sulla tv pubblica. L’edizione trasmessa da Rai 1 nel 2024, condotta da Amadeus e Fiorella Mannoia dall’Arena di Verona, aveva infatti conquistato 3,8 milioni di spettatori (pari al 25,8% di share), imponendosi nettamente ina prima serata. Diverso l’esito della seconda edizione, approdata su Canale 5: lo speciale, andato in onda l’11 dicembre 2025 con il concerto di Napoli, si è fermato a 16,3% di share (1,7 milioni di spettatori): una perdita di oltre 2 milioni di telespettatori che ha inevitabilmente alimentato le riflessioni sulla scelta di riportare l’evento in Rai. Adesso toccherà a Carlo Conti raccogliere il testimone di Amadeus: per l’ex direttore artistico di Sanremo si tratta di un ‘ritorno’ alla musica dopo avere consegnato le chiavi del Festival a Stefano De Martino, mentre per Amadeus sfuma un altro progetto dopo l’addio anticipato a Nove con la rescissione del contratto.

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