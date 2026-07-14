Amadeus sempre più vicino alla Rai: il ritorno potrebbe portarlo subito contro Maria De Filippi, ecco perché Amadeus può tornare in Rai: l'apertura di Rossi alimenta il sogno di un duello con Maria De Filippi

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Il futuro televisivo di Amadeus continua a far discutere. Dopo l’addio alla Rai e la successiva esperienza al Nove, conclusa in anticipo con una risoluzione consensuale, il nome del conduttore è tornato al centro delle indiscrezioni. A riaccendere il dibattito sono state le parole dell’amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, che ad Adnkronos ha escluso qualsiasi preclusione nei confronti di un possibile ritorno. "Rai non pone veti, è aperta anche ai ritorni. Amadeus è un grandissimo professionista, legato a un pezzo di storia della Rai. Siamo aperti a idee editoriali che possano coinvolgere i talent. Non c’è chiusura né ideologica né aziendale verso nessuno", ha dichiarato Rossi, lasciando intendere che un nuovo capitolo potrebbe essere scritto, ma solo davanti a un progetto convincente.

Amadeus torna in Rai? La sfida è più difficile di quanto sembri

Al momento non esiste alcuna trattativa ufficiale e nemmeno un accordo imminente. La linea dell’azienda è chiara: il ritorno di Amadeus non sarebbe automatico, ma dipenderebbe dalla presenza di un format forte e capace di valorizzarne l’esperienza. Una posizione che si sposa anche con quanto lasciato intendere dallo stesso conduttore nelle ultime settimane. Ospite di Fiorello, Amadeus aveva infatti scherzato sul fatto che la Rai abbia "muri enormi", aggiungendo però di non avere alcun timore nel superarli. Una battuta che molti hanno interpretato come un’apertura concreta, senza escludere un futuro ritorno nella televisione pubblica qualora si presentassero le condizioni giuste.

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E se finisse contro Maria De Filippi? L’ipotesi di un talent contro talent su Canale 5

Se Amadeus dovesse davvero rientrare in Rai con un nuovo grande show, uno degli scenari più affascinanti sarebbe quello di una sfida diretta con Maria De Filippi. L’idea di un talent contro talent potrebbe trasformarsi in uno degli eventi televisivi più attesi della stagione. La Rai potrebbe decidere di affidare ad Amadeus un format musicale o dedicato alla scoperta di nuovi artisti, andando a occupare una fascia di prima serata in contemporanea con uno dei programmi di punta di Canale 5. Sarebbe inevitabile il confronto con la regina dei talent, capace da anni di dominare gli ascolti con produzioni ormai diventate punti di riferimento del piccolo schermo. Non esistono conferme su questo scenario e, almeno per ora, si resta nel campo delle suggestioni. Le dichiarazioni di Rossi dimostrano che la porta della Rai non è chiusa, mentre Amadeus non ha mai nascosto la voglia di rimettersi in gioco. Se davvero dovesse nascere un progetto all’altezza del suo percorso, la prospettiva di un confronto di Amadeus con Maria De Filippi, dopo due anni come giudice del serale, potrebbe diventare uno dei temi più caldi della prossima stagione televisiva. Un duello che, sulla carta, prometterebbe di catturare l’attenzione del pubblico e di infiammare la battaglia degli ascolti.

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