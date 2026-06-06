Amadeus, lo schiaffo della Rai. La risposta durissima dell'ad Rossi: "Non tornerà, il futuro è Stefano De Martino" L'ad Giampaolo Rossi spegne ogni speranza sul possibile rientro del conduttore nella tv pubblica e spiega su chi sta scommettendo tutto l'azienda

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

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Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

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"No, Amadues non torna, nel senso che Amadeus è una persona che stimo ma che ha fatto una scelta molto chiara e netta, ormai due anni fa, di andarsene dalla Rai per approdare ad altri lidi". Se qualcuno ancora sperava in un ritorno dell’ex direttore artistico del Festival di Sanremo in seno a mamma Rai, le parole dell’ad Giampaolo Rossi suonano come una pietra tombale che esclude ogni possibilità.

Amadeus, in Rai la porta è sbarrata

Il dirigente Rai ha infatti risposto senza troppi giri di parole a una domanda diretta sulla possibilità di un futuro in Rai per Amadeus, durante la Festa del Foglio. Il conduttore era stato ospite dell’amico Fiorello nella puntata de La Pennicanza di giovedì 4 giugno e, tra una battuta e una risata, non solo era apparso visibilmente emozionato rimettendo piede nel palazzo della radio di via Asiago ma, coinvolto dal collega aveva buttato là anche frasi non troppo sibilline sul desiderio di un rientro (in particolare di un Sanremo a cui "non si dice mai di no"), dopo il clamoroso divorzio di due anni fa. Il tutto mentre indiscrezioni stampa svelavano che Amadeus sta già trattando il divorzio da Warner Discovery visto che la sua avventura al Nove non ha dato i risultati sperati dall’azienda.

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Il futuro di Amadeus dunque rimane un rebus, ma è possibile che tra Rai e Warner alla fine si faccia invece avanti Mediaset, dove il conduttore anche quest’anno, è apparso nei programmi di Maria De Filippi. Prima come ospite di C’è Posta per Te, e poi come giudice di Amici, per la seconda stagione consecutiva. Di certo la Rai ha deciso di sbarrare la sua porta a un conduttore che era stato uno dei nomi di punta della tv pubblica. E d’altronde, nel frattempo, l’azienda ha trovato un altro cavallo di razza, scalpitante e giovane su cui puntare: Stefano De Martino.

Le parole di Rossi confermano che ora è il conduttore campano a essere visto come "l’uomo della provvidenza": "Su Affari tuoi abbiamo investito, e anche per il prossimo Sanremo, nella figura di Stefano De Martino", ha detto Rossi, "che è una delle grandi rivelazioni della televisione, anche perché Stefano De Martino non è un conduttore. La differenza tra un conduttore e uno showman è che il conduttore ha bisogno di un format, lo showman spesso e volentieri è lui stesso il format. Credo che Stefano De Martino sarà una delle grandi risorse artistiche del futuro, la Rai ha ampio spazio di manovra".

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