Amadeus, Rai pronta a riaccoglierlo (ma a una condizione): il progetto segreto e lo 'zampino' di Fiorello Il conduttore de La Corrida potrebbe riapparire sul primo canale per una serata-evento dedicata a Pippo Baudo. Con lui anche Renzo Arbore. Ecco tutti i dettagli.

L’ex pupillo di Viale Mazzini potrebbe tornare alle origini. Amadeus, che ha salutato la Rai nel 2024 tra le polemiche, sta attraversando un periodo piuttosto complicato sul Nove, dove anche La Corrida fatica a racimolare ascolti soddisfacenti. Le ultime voci di corridoio, però, lo rivorrebbero proprio in Rai per un nuovo progetto al via (si vocifera) nella prima parte del 2026. E a lui potrebbero unirsi anche Renzo Arbore e l’amico Fiorello. Mentre Carlo Conti starebbe preparando un omaggio speciale a Ornella Vanoni per il prossimo Festival di Sanremo. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Amadeus, l’ipotesi clamorosa del ritorno in Rai (con Fiorello)

Non un ritorno definitivo, ma una comparsata fugace per omaggiare un grande della storia Rai. Questo potrebbe essere il destino di Amadeus, bloccato al momento con un contratto che lo lega a Discovery, ma decisamente in bilico per gli ascolti sotto le attese. L’anno scorso, il primo del conduttore sul canale Nove, a salvare la ‘baracca’ era stato il ritorno de La Corrida, unico programma targato Amadeus che non aveva floppato clamorosamente. Ma nel 2025 anche l’ex show di Corrado è ampiamente in affanno. E allora torna attuale l’idea che Amadeus, prima o poi, possa valutare se rientrare in Rai dalla porta di servizio.

Tra le ipotesi più recenti, c’è quella di un coinvolgimento dell’ex direttore artistico di Sanremo in una serata-evento dedicata al grande Pippo Baudo. Si tratterebbe di uno show da trasmettere nel periodo di Sanremo 2026, con carrellata di ospiti eccellenti e (appunto) anche la partecipazione straordinaria di Amadeus. Al suo fianco potrebbe arrivare l’amico Fiorello, al momento impegnato con lo show La Pennicanza su Rai Radio 2. E pure un altro veterano Rai, cioè Renzo Arbore. La Rai starebbe inoltre pensando di organizzare la serata in un luogo simbolo, legato a Pippo e alla sua storia in azienda. Tra le opzioni, il Teatro Ariston e il Teatro delle Vittorie.

L’omaggio di Carlo Conti per Sanremo 2026

Nel frattempo, pare proprio che un omaggio a parte sarà allestito durante il Festival di Sanremo 2026 per i grandi protagonisti dello spettacolo che ci hanno lasciato quest’anno. Non solo Pippo Baudo ma anche il direttore d’orchestra Peppe Vessicchio e ovviamente Ornella Vanoni, venuta a mancare solo pochi giorni fa. Per rispetto verso la cantante, Carlo Conti ha già posposto l’annuncio dei big in gara al Festival, che era previsto per la giornata di ieri. E si presume che l’omaggio all’Ariston sarà qualcosa di veramente speciale.

