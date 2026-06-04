Amadeus in Rai, la verità sul ritorno Sanremo e il retroscena (clamoroso) su Annalisa: “Ecco quando l’ho scartata” Oggi l'ex conduttore del Festival ha fatto visita a Fiorello negli studi de La Pennicanza. Tra gag irresistibili, provocazioni e rivelazioni sui cantanti rifiutati.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Gli ‘Amarello’ sono ritornati. Proprio oggi, nello studio de La Penncianza, Amadeus e Fiorello si sono riuniti per una puntata epocale, con il rientro in Rai del conduttore dopo due anni di assenza. C’è stato spazio per considerazioni sul futuro di Sanremo, rivelazioni sui cantanti scartati alla kermesse – clamoroso il nome di Annalisa, tra i tanti – e momenti commoventi, tra cui un duetto sulle note di "Non amarmi" che ha commosso tanto il pubblico quanto lo stesso Amadeus. Ecco in dettaglio cos’è successo.

Amadeus, il ritorno in Rai alla ‘corte’ di Fiorello

"Oggi dovrebbe essere l’Ama-day ma ancora non si è visto". Così ha esordito Fiorello, a La Pennicanza, con voce chiaramente emozionata. Poi è partita la prima di una serie di scenette: si è visto Amadeus entrate in portineria Rai, venire bloccato, e poi il soccorso di Fiore che è andato a prenderlo personalmente. A quel punto, tra l’entusiasmo generale, Ama si è seduto al tavolo con Biggio e Fiorello. Ed è iniziato il delirio assoluto.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Ho avuto qualche problemino a entrare però ci sta", ha spiegato l’ex Rai, "vi seguo sempre, il programma mi piace tantissimo, quando mi hai cercato in diretta io ero sempre pronto e non ci siamo mai messi d’accordo…posso dire una cosa che non dico da due anni? Benvenuti a Rai Radio 2!…Mi fa piacere dirlo".

Poi è arrivato l’omaggio inatteso di Fiorello, che ha scelto di trasmettere una clip con i momenti più iconici dei cinque anni passati insieme a Sanremo – "John Travolta non c’è, fa parte del reparto denunce penali", ha aggiunto lo showman. E così, Amadeus vedendo scorrere le immagini sul mega-schermo ha versato qualche lacrima: "Come fai a non commuoverti, cinque anni per noi indimenticabili".

A seguire è stata la volta di un duetto iconico, con Ama e Fiore sulle note di "Non amarmi". "Anche se la Rai ha dei muri enormi io non ho paura e voglio superarli", ha cantato il presentatore de La Corrida, "gli Amarello sono ancora insieme, dopo tanti anni siamo due min**ioni…anche se grinzosi, a guardarci bene ce la possono suc*re!".

La rivelazione su Sanremo e il ‘no’ ad Annalisa

Si è poi tornati a parlare di Sanremo, tema inevitabilmente centrale in questa reunion Rai. Fiorello ha stuzzicato l’ospite, chiedendogli se mai tornerà all’Ariston, e se gli manca. "Sanremo non si rifiuta. Mai", ha detto giustamente Amadeus, "ma poi noi l’abbiamo vissuto per 5 anni di divertimento vero…anno dopo anno sempre con grande gioia…e poi le canzoni, in 5 anni avrò sentito almeno 5mila canzoni".

Ed è qui che sono piovute un paio di rivelazioni clamorose. "Annalisa l’ho scartata il primo anno", ha ammesso l’ex direttore artistico, "Emma no…tieni presente che il bene è quello di prendere canzoni che suppongo possano funzionare…se prendi un cantante con un pezzo che non funziona fai un torto". Infine, Ama ha svelato qual è stata forse la più grande scommessa vinta dei suoi Sanremo: "Abbiamo investito su due nomi giovani che erano Tananai e Olly, noi eravamo convinti che fossero due talenti". E non avevano tutti i torti, in effetti.

Potrebbe interessarti anche