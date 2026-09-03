Amadeus, Maria De Filippi gli offre un ruolo speciale ad Amici 26. E anche Fagnani flirta con Mediaset: cosa succede L'ex conduttore di Sanremo potrebbe finire ad Amici nella prossima stagione. Mentre la creatrice di Belve sembra destinata al Biscione, sempre più lontana da Viale Mazzini.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Al termine di una stagione estiva caldissima, anche a livello di poltrone tv, due sono i nomi che occupano l’attenzione degli esperti in questi giorni. Amadeus, che dopo aver risolto in anticipo il contratto con Warner Bros. Discovery potrebbe finire alla corte di Maria De Filippi, ad Amici, con un ruolo molto particolare. E poi la regina di Belve su Rai 2, Francesca Fagnani, pronta forse a lasciare a breve Viale Mazzini per nuovi lidi. Anche per lei, le voci che circolano sono di un’opportunità in arrivo a Mediaset. Mentre la Rai teme di perdere l’ennesimo pezzo da novanta, dopo l’uscita di Milo Infante da Ore 14 e la brusca fine dei rapporti con Sigrfido Ranucci. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Amadeus, l’ipotesi Amici alla corte di Maria De Filippi

Iniziamo dall’ex pupillo Rai, passato poi al Nove e ora in cerca di sistemazione in un futuro ancora tutto da scrivere. Amadeus, secondo quanto riportato di recente, potrebbe fare parte della rivoluzione in atto ad Amici di Maria De Filippi, dove già si sono consumati strappi netti, come l’uscita di scena di Anna Pettinelli dal tavolo dei professori. A riportare l’indiscrezione sul conduttore è il portale Affaritaliani, che a questo proposito scrive: "Le voci di cui si parla e che Affaritaliani ha avuto modo di verificare parlano di un arrivo di Amadeus, quest’ultimo magari, perché no, come preside, come fu Rossana Casale nell’indimenticato Operazione Trionfo".

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L’ex direttore artistico di Sanremo, dunque, potrebbe ritagliarsi un ruolo speciale nella nuova edizione del talent di Canale 5, ambiente che già aveva sperimentato per due anni consecutivi nei panni di giudice del Serale. Sembra invece che, a livello nuovi di coach, uno dei nomi in lizza per la categoria canto sia quello di Ambra Angiolini. E sempre AffariItaliani parla di un ritorno di Lorella Cuccarini come maestra nella sezione ballo. Mentre "inamovibili del corpo docente di Amici restano Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, naturalmente…".

Il destino di Francesca Fagnani e la ‘tentazione’ Mediaset

Sul versante Fagnani, invece, la situazione appare più complessa. Secondo l’Adnkronos, la conduttrice di Belve avrebbe chiesto alla Rai di risolvere il contratto in esclusiva valido fino alla primavera 2027. Uno strappo, si dice, dovuto forse alla mancanza di adeguata considerazione nella fase di scelta del successore di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?. Il nome di Fagnani era circolato parecchio dopo l’annuncio del cambio alla conduzione, ma alla fine lo scettro è passato alla risorsa interna Raffaella Griggi.

La creatrice di Belve, dunque, sarebbe pronta a lasciare la Rai e a farlo per una destinazione non banale. Mediaset, dove potrebbe traslocare insieme al compagno Enrico Mentana (in scadenza di contratto con La 7). Sul possibile ruolo di Fagnani all’interno del Biscione non esistono certezze. Si può ipotizzare una riproposizione di Belve, format tutto suo, o un ruolo più ‘diffuso’, tra conduzione de Le Iene, comparsate ad Amici (con l’amica Maria De Filippi, già ospite fissa di Belve nel 2025) o una presenza nella giuria di Tu Si Que Vales. Altrimenti, non è da escludere per lei un programma di informazione su Rete 4, dove sarebbe in ottima compagnia.

Intanto, la nuova stagione di Belve è attesa ufficialmente a ottobre, anche se la produzione non sarebbe esattamente a buon punto. Secondo Williams Di Liberatore, direttore Intrattenimento Prime Time, tutto fila per il meglio, tanto che "durante l’estate ci sono state varie interlocuzioni sugli sviluppi del programma. Oggi siamo al lavoro". Ma le voci di corridoio su una partenza anticipata di Fagnani non si arrestano.

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